В 200-й мотострелковой бригаде РФ из 648 человек в живых осталось только трое, двое из них - ранены, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В 200-й отдельной мотострелковой бригаде РФ из 648 военнослужащих личного состава, воевавших против Украины, в живых остались только трое оккупантов, двое из них ранены.
Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Батальонно-тактическая группа 200-й, неудачное название, отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе: из 648 военнослужащих, которые были отправлены для ведения боевых действий, погибли 645. Остались (живыми – ред.) только трое, двое из них ранены", - отметил Арестович.
Кроме того, он проинформировал, что, несмотря на запугивание личного состава 7-й десантно-штурмовой горной дивизии из Новороссийска лишением свободы до двух лет за отказ участвовать в войне против Украины, около 50% личного состава одного из полков дивизии написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях.
Советник руководителя ОП отметил, что передовой командный пункт этой дивизии расположен на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
"Теперь мы понимаем состояние души военнослужащих, категорически отказывающихся ехать воевать в Украину", - сказал Арестович.
Он также подтвердил информацию о ликвидации украинскими военнослужащими российского генерал-лейтенанта, командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа России Якова Резанцева.
Арестович добавил, что известно об отказе личного состава из подразделений росгвардии и полиции России ехать в Украину. Так, по его словам, в Ростове-на-Дону 12 таких лиц сейчас подвергаются преследованию со стороны российских властей.
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чого у бригаді 200 не всі двохсоті??
но как успокоительное на ночь - поверьте, он просто прекрасен, если не хошь подсесть на снотворное
не мешайте пианисту, он играет как умеет)
травитесь чем хотите
я к примеру не сомневаюсь, что после войны когда я перестану смотреть арестовича у меня ломки не будет
идет информационная война
и ОТТАКОЙ БОЛТ я дам этим лядям ездить мне по нервам
Ох, зараз шось п*здануло два рази...
Это балабол 80-ой категории.
А сколько по итогам останется