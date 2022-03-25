В 200-й мотострелковой бригаде РФ из 648 человек в живых осталось только трое, двое из них - ранены, - Арестович

В 200-й отдельной мотострелковой бригаде РФ из 648 военнослужащих личного состава, воевавших против Украины, в живых остались только трое оккупантов, двое из них ранены.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Батальонно-тактическая группа 200-й, неудачное название, отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе: из 648 военнослужащих, которые были отправлены для ведения боевых действий, погибли 645. Остались (живыми – ред.) только трое, двое из них ранены", - отметил Арестович.

Кроме того, он проинформировал, что, несмотря на запугивание личного состава 7-й десантно-штурмовой горной дивизии из Новороссийска лишением свободы до двух лет за отказ участвовать в войне против Украины, около 50% личного состава одного из полков дивизии написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях.

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Советник руководителя ОП отметил, что передовой командный пункт этой дивизии расположен на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

"Теперь мы понимаем состояние души военнослужащих, категорически отказывающихся ехать воевать в Украину", - сказал Арестович.

Он также подтвердил информацию о ликвидации украинскими военнослужащими российского генерал-лейтенанта, командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа России Якова Резанцева.

Арестович добавил, что известно об отказе личного состава из подразделений росгвардии и полиции России ехать в Украину. Так, по его словам, в Ростове-на-Дону 12 таких лиц сейчас подвергаются преследованию со стороны российских властей.