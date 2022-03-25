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В 200-й мотострелковой бригаде РФ из 648 человек в живых осталось только трое, двое из них - ранены, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

В 200-й отдельной мотострелковой бригаде РФ из 648 военнослужащих личного состава, воевавших против Украины, в живых остались только трое оккупантов, двое из них ранены.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Батальонно-тактическая группа 200-й, неудачное название, отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе: из 648 военнослужащих, которые были отправлены для ведения боевых действий, погибли 645. Остались (живыми – ред.) только трое, двое из них ранены", - отметил Арестович.

Кроме того, он проинформировал, что, несмотря на запугивание личного состава 7-й десантно-штурмовой горной дивизии из Новороссийска лишением свободы до двух лет за отказ участвовать в войне против Украины, около 50% личного состава одного из полков дивизии написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях.

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Советник руководителя ОП отметил, что передовой командный пункт этой дивизии расположен на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

"Теперь мы понимаем состояние души военнослужащих, категорически отказывающихся ехать воевать в Украину", - сказал Арестович.

Он также подтвердил информацию о ликвидации украинскими военнослужащими российского генерал-лейтенанта, командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа России Якова Резанцева.

Арестович добавил, что известно об отказе личного состава из подразделений росгвардии и полиции России ехать в Украину. Так, по его словам, в Ростове-на-Дону 12 таких лиц сейчас подвергаются преследованию со стороны российских властей.
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Топ комментарии
+19
Номер бригады должен натолкнуть их на определенные мысли))
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25.03.2022 15:54
+14
Яка бригада? Двохсота? Ну, тут все логічно.
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25.03.2022 15:56
+10
я дама, но в Арестовича не влюблённая ни разу
но как успокоительное на ночь - поверьте, он просто прекрасен, если не хошь подсесть на снотворное
не мешайте пианисту, он играет как умеет)
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25.03.2022 16:03
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Арестовіч базікате вміє...
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25.03.2022 15:53 Ответить
Які в тебе дані по кацапській бригаді200? А резанцев що,живий?
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25.03.2022 16:04 Ответить
Ага... Ще й жирік, ****, нахабно воскрес...
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25.03.2022 16:11 Ответить
во первых он актер режиссер во вторых маойр разведки....как успел я хз....это как гришин семенченко сам маойр нгу- сам срочку не служил но его туда взяли-магия..а лохотронщик с крыма домбасса -просто уникум...))
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25.03.2022 16:56 Ответить
Ага посмотрите его биографию - очень непростая в течение нескольких лет и в разведке служил и курсы вел, и в кино снимался и лохов разводил. Уникум шепелявый....
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25.03.2022 18:05 Ответить
Номер бригады должен натолкнуть их на определенные мысли))
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25.03.2022 15:54 Ответить
"Батальйонно-тактична група 200-ї, невдала назва, окремої мотострілкової бригади" Название не неудачное, а говорящее само за себя
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25.03.2022 16:46 Ответить
Яка бригада? Двохсота? Ну, тут все логічно.
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25.03.2022 15:56 Ответить
недопрацювали
чого у бригаді 200 не всі двохсоті??
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25.03.2022 15:58 Ответить
Та ну чого ? Тричі по 200, та ще й з "хвостиком" ...
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25.03.2022 16:07 Ответить
Если бы я был экзальтированной дамой то может бы верил Арестовичу на слово. Но я не влюбленная дама. По Арестовичу у кацапов осталось три -четыре процента войск и амуниции. То почему мы уже не в Кремле?
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25.03.2022 15:58 Ответить
Арестович выполняет важную функцию прихотерапевта, а также приносителя позитивных новостей, что тоже неплохо для людей, которые находятся в шоке от происходящего. А цифры на войне всегда гуляют, иногда в разы. Хотя да, пруфов о потерях побольше не помешает
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25.03.2022 16:02 Ответить
Він озвучив те, що вже кілька днів відомо. 200-та стала 200-ю. Оце вже він не придумав.
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25.03.2022 16:03 Ответить
я дама, но в Арестовича не влюблённая ни разу
но как успокоительное на ночь - поверьте, он просто прекрасен, если не хошь подсесть на снотворное
не мешайте пианисту, он играет как умеет)
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25.03.2022 16:03 Ответить
Лучше снотворное, чем сказочки арестовича. С его слов мы уже почти у стен кремля стоим. Слишком сильное враньё, которое явно бросается в глаза, имеет обратный эффект. Вы читали новость, в которой Эрдоган говорит о том, на какие пункты уже согласилась зешобла? Поверьте, придёт время и арестович будет красиво ездить по ушам, рассказывая о том, что это хорошо.
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25.03.2022 16:10 Ответить
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************

травитесь чем хотите
я к примеру не сомневаюсь, что после войны когда я перестану смотреть арестовича у меня ломки не будет

идет информационная война

и ОТТАКОЙ БОЛТ я дам этим лядям ездить мне по нервам
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25.03.2022 16:23 Ответить
Успокоить нервы можно и другими способами, а не только слушанием розово-сопливого вранья слащавого типочка.
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25.03.2022 16:30 Ответить
так продажа алкоголя под запретом
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25.03.2022 16:48 Ответить
Новорожденный - плохо шо ты не дама. А так к кадырке на бутылку и чечня - круто
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25.03.2022 16:14 Ответить
Это ты мне, товарисч?
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25.03.2022 16:52 Ответить
Кац мне не товарисч
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25.03.2022 17:55 Ответить
Кац мне не товарисч
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25.03.2022 17:57 Ответить
В кремль тебя не пустят,но ты явно неподалеку.
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25.03.2022 16:22 Ответить
ий, Я тебя давно заприметил. Ты на этом сайте исключительно ...уйню проросийскую несешь. ***** ты лахтинский.
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25.03.2022 16:50 Ответить
Не порядок! У двохсотій бригаді всі повинні бути двохсотими, інакше виходить тавтологія.
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25.03.2022 16:00 Ответить
Справа часу .
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25.03.2022 16:05 Ответить
640 Арестович особисто вбив)) відправте його в Херсон нарешті
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25.03.2022 16:00 Ответить
6х4/8=3 шо не так?
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25.03.2022 16:01 Ответить
Так даже в сказках не бывает... но работу свою Делает..
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25.03.2022 16:01 Ответить
200-та знищена. Це не від Арестовича. Він тепер лише озвучив.
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25.03.2022 16:04 Ответить
Очень "авторитетное" мнение. До побачення.
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25.03.2022 16:07 Ответить
От не може вискочка Арєстовіч втриматися, щоб не хайпонути і найпершим повідомити про військові успіхи наших ЗСУ. З усіх сил пнеться. Бридка поведінка.
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25.03.2022 16:03 Ответить
Жаль подмога нє прішла, подкрепленьє нє пріслалі, должно остаться только два. Третій лішній.
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25.03.2022 16:03 Ответить
Чим не привід виконати **********-кацапські вимоги: кацапський говор, відмова від територій, відмова від НАТО, правда, Люська брехлива?
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25.03.2022 16:03 Ответить
Нормальная боеспособность у 200 бригады. Все по плану.
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25.03.2022 16:03 Ответить
Якось невдобно з тою 200-ю бригадою получилось, *****...
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25.03.2022 16:03 Ответить
Арестович, з яких пір ти став пресс-центром ЗСУ та мін оборони? закрий писка, піар штука ху№ова!!! тебе ж першого притягнуть до віповідальності за твій язик
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25.03.2022 16:05 Ответить
Самолёт президента Польши, следовавшего на встречу с Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщили в канцелярии польского президента.
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25.03.2022 16:06 Ответить
А откуда же он летел?
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25.03.2022 16:09 Ответить
З Варшави. Я впевнений, що російські спецслужби приклалися до цього, як із літаком, коли підірвали весь полський уряд.
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25.03.2022 16:53 Ответить
200-ухсотая ,мародёро-кармическая,им.св.кырыла...
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25.03.2022 16:07 Ответить
арестовича слушать и валерьянки не надо. Жаль, не все так, как он свистит
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25.03.2022 16:08 Ответить
Как вы лодку назовете...
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25.03.2022 16:09 Ответить
Одеська область...
Ох, зараз шось п*здануло два рази...
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25.03.2022 16:11 Ответить
Это МЯСОРУБКА.рашистских захватчиков и если «пу»и его свита это.. ещё не поняла и не в состоянии эту войну прекратить ,то возможно на поле боя останется одно существо-сам «пу».
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25.03.2022 16:15 Ответить
Двоє з них поранені, а третій - Арестович
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25.03.2022 16:16 Ответить
Название бригады само за себя говорит 200-ая
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25.03.2022 16:17 Ответить
Блогер Рамзан Кадыров опроверг слухи о смерти командира батальона "Север" Магомеда Тушаева.В качестве доказательства он показал... свой телефон и заявил что сейчас с ним разговаривал
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25.03.2022 16:20 Ответить
Аллах велик. И с мёртвыми разрешает говорить
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25.03.2022 16:25 Ответить
параллельно на телефоне идет онлайн-конференция-дискуссия с И. Кобзоном и С. Бандерой. В чат прорывается Жириновский, но пока помехи, связь нестабильная
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25.03.2022 16:44 Ответить
В нас стаття за брехню є?
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25.03.2022 16:28 Ответить
Воно би добре, але це чмо дискредитує навіть правду.
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25.03.2022 16:29 Ответить
Арестович говорит правду. Судя по тем темпам, с которыми идут дела, осталась неделя, ну две до полной победы Украины. Мы их крошим как хотим. Их погибло 17000, а наших только 1700. Развеян миф о непобедимости российской армии. Так что сидите тихо и ждите скорой победы.
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25.03.2022 16:34 Ответить
200-ю бригаду в Чернобаевку уже можно не отправлять. Сами справились, досрочно перевыполнили план
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25.03.2022 16:41 Ответить
Сколько его в голубой глаз тыкают. Будущий през. !
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25.03.2022 16:50 Ответить
С какой целью Цензор цетирует Арестовича?
Это балабол 80-ой категории.
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25.03.2022 16:55 Ответить
Ну три недели назад Бутусов тоже показывал вспаханое поле с двумя мотолыгами неизвестного происхождения, называя это местом уничтожения этой самой бригады.
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26.03.2022 01:24 Ответить
כל הכבוד! Au kangelastele! Это, кажется, первый уничтоженный генерал-лейтенант. То все генерал-майоры были.
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25.03.2022 18:43 Ответить
Це другий. Першим був Мордвичов.
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25.03.2022 21:21 Ответить
Сколько живых еще осталось в полку "Азов"?
А сколько по итогам останется
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26.03.2022 01:22 Ответить
 
 