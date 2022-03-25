РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
70 743 155
война (46904) Россия (91304) ВСУ (5157)

То, что в России заканчиваются силы и ракеты, неправда - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,враг,противник,окупант

Слухи о том, что в России заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Об этом он сказал на брифинге в украинском медиацентре в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов ", – сказал Грузевич.

Он отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 200-й мотострелковой бригаде РФ из 648 человек в живых осталось только трое, двое из них - ранены, - Арестович

"Я смело уже могу заявить – он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожены три танка, с десяток боевых машин. Почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", – рассказал Грузевич.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

Также смотрите: "Маленький городок, которому удалось помешать крупным планам России": репортаж BBC из Вознесенска. ФОТОрепортаж

"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", - добавил Грузевич.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Це ненормально, що людей вводять в оману. Де аналітики? де офіційні повідомлення, окрім муркотіння Арестовича? Бо він намуркотить, той кіт Баюн.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:18
+33
Давайте всё-таки уточним, заканчиваются высокоточные средства поражения и подготовленные именно для войны с Украиной войска. А обычных снарядов и старых ракет в Рашке как фантиков у дурака и мобилизация тоже вопросов не решит, так как боевые качества у них весьма ограниченные. Дагами нас тоже пугать не стоит, больше сотни гробов туда уже доставленно. Зарабатывать они да, хотят, а вот погибать за кафиров, как-то не очень
показать весь комментарий
25.03.2022 16:23
+27
То не вводьтеся в оману))

Я Арестовича ще ні разу не слухала, за місяць війни. Мені його казок про кримський перехід вістачило. А про це він розповідав не один рік. "Вот выдвинутся они ( орки) из Крыма. Станут на перешейке. А там же степь. И тут мы их всех и накроем" Його слова. А орки просто висадили десант в Новій Каховці, і здійснили маршбросок по дорозі!!!!

Читайте Бутусова. І слухайте.

Також Марк Солонін розповідає кожного дня про оперативно обстановку.

Роман Донік в твіттері. Пише рідко, але в тему.

Necro Mancer в твіттері. Просто архіви фото, відео, з бойових полів.

Це те що я слухаю та читаю. А ще є багато багато всього...Вистачає аналітики.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
прямо зараз над головою пішли шість ракет плять з моря .... тримайтесь !
показать весь комментарий
25.03.2022 16:28 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 16:30 Ответить
Когда роZZия встаёт с колен, Украина застёгивает ширинку...
показать весь комментарий
25.03.2022 16:49 Ответить
очень оптимистично..., хотя неправда тоже не помогает приближать победу..., надо настраиваться на месяцы борьбы, Израиль же как-то живет и неплохо... и мы будем привыкать так жить...
показать весь комментарий
25.03.2022 16:30 Ответить
Израиль воюет с малограмотными арабами с деньгами и оружием США. У нас почему-то упорно отказываются это понимать.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:47 Ответить
поживи без работы, с младенцем, без жилья. на долго хватит?
показать весь комментарий
25.03.2022 16:53 Ответить
А что кто то здесь верил Арестовичу? Тогда Вы не читали его "супер аналитики" еще в 2014году и дальше.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:31 Ответить
"Патріотичні" фейки Арестовича завдають шкоди більше ніж ворожі ІПСО-вони вбивають довіру й віру!
показать весь комментарий
25.03.2022 16:31 Ответить
Люся і є ходяча ворожа ІПСО
показать весь комментарий
25.03.2022 18:53 Ответить
Врно точно з ЗСУ? Чи ще не викрили просто?
показать весь комментарий
25.03.2022 16:33 Ответить
Краще вже Арестович, ніж оце..(((
показать весь комментарий
25.03.2022 16:35 Ответить
Кому краще ?
Ідіотам легше живеться чи що ?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:25 Ответить
Чем? Этот человек прямым текстом говорит, что нужно готовится к длительному противостоянию. Т.е. если у тебя осталась тысяча гривен в кармане, нужно что-то делать уже сейчас, а не ждать когда рассосётся. Потому что потом что-то предпринимать будет еще тяжелее. Он дает тебе возможность подготовиться.
Помнишь первые речи ОП? "Не выезжайте из городов, а то нам не за кого воевать будет"! А все военные кричали прямо противоположное! Что получилось по итогу? Солдаты вместо выполнения своих прямых задач расходуют свои аптечки на спасение мирных, а Верещук "героически" эвакуирует раненых под обстрелами. Так кого нужно было слушать?
Позитивное мышление работает только в исключительных случаях на людях со слабой психикой. Остальным в такой ситуации не мешало бы критически оценивать информацию.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:36 Ответить
Може вже пора самого Арестантовича арештувати за поширення дези?
показать весь комментарий
25.03.2022 16:37 Ответить
он же не от себя работает! там целая кротовня
показать весь комментарий
25.03.2022 18:54 Ответить
Це було би дезою, якшо нею користувалися би військові при плануванні своїх операцій. Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:08 Ответить
Недооценивать противника смерти подобно ,но и бояться тоже ,поэтому просто уничтожаем кацапов ,такова сейчас наша работа .
показать весь комментарий
25.03.2022 16:40 Ответить
Надеюсь, что это сообщение для того, чтобы на фоне вчерашних успехов несколько приземлить эйфорию. Труд на победу ещё предстоит большо
показать весь комментарий
25.03.2022 16:42 Ответить
Грузевич правий. Орки ждуть коли підсохне і зазеленіє. То й ми ж повинні готуватися до встречі, друкувати учебнікі Української мови і зарубіжної літєратури.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:44 Ответить
Раньше в интернете можно было найти надёжные источники информации, а сейчас никому верить нельзя. Информация из разных источников противоречит друг другу и в голове взаимно уничтожается. Даже читать между строк стало невозможно.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:47 Ответить
Информационная война...
показать весь комментарий
25.03.2022 16:52 Ответить
Ось і добре, що деякім кацапам не стало де брати інформацію. За те і боролись.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:12 Ответить
Но это именно кацапы боролись за то что бы мир стал экономически многополярным, а политически однополярным. И они таки своего добились. Из-за сплошной цензуры и фейков все мировые СМИ перестали быть четвёртой властью, полностью потеряв доверие к себе. Борьба за трезвые здоровые умы проиграна. А ещё неделю назад, всё было наоборот. Это уже начало разрухи и хаоса, поражение мировой демократии. Как говорил профессор Преображенский, разруха начинается не в клозетах, а в головах.
показать весь комментарий
26.03.2022 15:40 Ответить
Якщо ти не знаєш себе і не знаєш ворога, можеш виграти

Якщо знаєш себе і не знаєш ворога, програєш

Якщо не знаєш себе і не знаєш ворога, програєш
Якщо знаєш себе і знаєш ворога, виграєш.
Сунь-Цзи. VІ ст. до н.е.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:48 Ответить
Люська вояка
показать весь комментарий
25.03.2022 16:48 Ответить
Ну високоточні ракети як то калібр або іскандер, то їх і правда обмаль у них лишилось. А от тупих ракет на думку британської розвідки ще трохи більше 50%. На Батьківщину вже скинули більше 1200 ракет і бомб. Коли буде 2500, тоді й правда уже закінчуватиметься.
показать весь комментарий
25.03.2022 16:50 Ответить
а чим москалі будуть захищатись, якщо чисто випадково на них хтось нападе? ядерною? ну так і їм у відповідь також прилетить! москалі, ЗДАВАЙТЕСЬ!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 16:51 Ответить
А хермайор люся в своих депешах совсем другое докладывает ... ясно что орков еще полно, и замена выбывших тоже идет
показать весь комментарий
25.03.2022 16:52 Ответить
ок как говорит нато
показать весь комментарий
25.03.2022 16:53 Ответить
получается, что советник преЗЕлента, Арестович, просто нагло ежедневно брешет всему народу Украины, а также иностранным журналистам, которые всерьез воспринимают его пустую болтовню? так же, как еще чуть больше месяца назад и преЗЕдент и Арестович брехали про то, что западные партнеры типа врут и нагнетают про полномасштабное вторжение, что, мол войны не будет, а будут шашлычки в мае... А потом выходит наш бригадный генерал и говорит правду народу, да, не прикольную, не сладкую брехню, а суровую правду ... И как после вот таких "диссонансов" весь мир и народ Украины должен воспринимать всю эту убогую шоблу, которая до сих пор играется и жонглирует словами, а не руководит воюющей страной???
показать весь комментарий
25.03.2022 16:53 Ответить
Вот если бы каждый день выходил бы и предлагал бы прыгать с крыши потому что всё плохо, стало бы лучше?
показать весь комментарий
25.03.2022 17:08 Ответить
стало бы понятно что он злонамеренный гандон. а так до сих пор многим непонятно
показать весь комментарий
25.03.2022 19:01 Ответить
Суть его в том что бы старшее поколенние не скопытилось от нервов или от количества седативок. Его надо воспринимать просто как человека со своим мнением, а нн с истиной в последней инстанции
показать весь комментарий
25.03.2022 19:09 Ответить
"народ Украины должен воспринимать всю эту убогую шоблу" так же, как и в 2019-м - как вороватых лживых популистов
показать весь комментарий
25.03.2022 19:02 Ответить
Мы что ли какому-то бригадному генералу будем верить? Сам арестович сказал, что осталась две ракеты.
показать весь комментарий
25.03.2022 17:07 Ответить
Арестович каждый день говорит то осталось ещё 2-3 недели и так каждый день уже месяц
показать весь комментарий
25.03.2022 17:09 Ответить
зная россию и видя на чем они приехали не трудно сделать вывод что там как воровали средства на армию так и воруют...думаю много ******** в сирии много разворовали. с теперешней экономикой средств у них все меньше а то что осталось с оборудования все хуже и неизвестно в каком состоянии... все это быдло что они нагнали в украину надо обеспечивать и платить им зарплаты доставка с ****** гор дело дорогое желающие пойти под джавелины тоже дефицит... короче проблемы будут полюбому накапливаться
показать весь комментарий
25.03.2022 17:15 Ответить
Оружие и снаряды не выбрасываются НИКОГДА.Это золотое правило военных.Только консервация.Снарядов в России хватит 20 раз разбомбить всю Европу, а потом еще 20 раз повторить.
У нас тоже было дофига снарядов, пока случайно не взорвалось 9 (девять Карл!) складов со снарядами с 2014 по 2019г.Сейчас у нас запас снарядов не такой бесконечный как был но есть.
показать весь комментарий
25.03.2022 17:19 Ответить
Чому ж - случайно .? Якраз - зовсім ні . .
Кацапи розпочали війну саме у 2014 му . Тому , в те що це - совпадєніє , я так нє думаю ..
показать весь комментарий
25.03.2022 17:53 Ответить
Асобенна еси учесть шо **************** их у Африку прадавал втихаря.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:12 Ответить
А ти мабуть на шухері стояв , якщо так добре знайомий з оборудками Пороха . .
Навчись хоч трішки правопису , мудило , перш ніж щось писати на Цензорі .
показать весь комментарий
26.03.2022 11:18 Ответить
Не ешь карышневае гуано парахарастом станешь. В отличии от тебя я при его абарутках присутствовал.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:53 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 17:34 Ответить
не пойму, что вам этот арестович сдался, прям свет клином сошёлся
показать весь комментарий
25.03.2022 17:49 Ответить
а тебе кто сдался?
показать весь комментарий
25.03.2022 19:04 Ответить
ну я его вообще не смотрю и не слушаю, мне больше интересны мнения боевых офицеров и специалистов со стажем и опытом, например, Арти Грин - его позывной
показать весь комментарий
25.03.2022 20:42 Ответить
Так от ти, бригадний генерал, скажи це коту-баюну "дєвочке-канхфєткє": цей, ****, балабол, кожен раз ******* щось заспокійливе, щось приємненьке для дамочєк бальзаковського віку. Це - війна, а не "спєц-апірация"
показать весь комментарий
25.03.2022 17:52 Ответить
А ти чого слухаєш те, що для дамочек бальзаківського віку було призначено?
показать весь комментарий
25.03.2022 22:06 Ответить
Варто прислухатись
показать весь комментарий
25.03.2022 18:26 Ответить
Взагалі вірно,радянського залізячя на раше такими темпами утилізації ще на пару років вистачить.
А от чи вистачить бажаючих померти?
показать весь комментарий
25.03.2022 19:07 Ответить
За офіційною заявою Державної думи Московської Федераціі під час Другої світової війни померли 41 мільйон 979 тисяч кацапів, всупереч небажанню помирати.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:42 Ответить
І всі 41 мільйон 946 тисяч мали бажаня взяти зброю та дійти до Лондона?!
показать весь комментарий
25.03.2022 19:51 Ответить
Не знаю, але всі вони померли.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:54 Ответить
От! Тільки покараня агресора зробить неможливим чергове "вЯлічіє".
показать весь комментарий
25.03.2022 22:14 Ответить
в раше боеприпасов мильйон тонн ещё с советских времён.
и техники на консервации полно.
хоть и старая, но что-то рабочее.
не стоит обольщаться.
показать весь комментарий
26.03.2022 05:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 