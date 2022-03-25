То, что в России заканчиваются силы и ракеты, неправда - ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Слухи о том, что в России заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
Об этом он сказал на брифинге в украинском медиацентре в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов ", – сказал Грузевич.
Он отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.
"Я смело уже могу заявить – он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожены три танка, с десяток боевых машин. Почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", – рассказал Грузевич.
Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.
"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", - добавил Грузевич.
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Ідіотам легше живеться чи що ?
Помнишь первые речи ОП? "Не выезжайте из городов, а то нам не за кого воевать будет"! А все военные кричали прямо противоположное! Что получилось по итогу? Солдаты вместо выполнения своих прямых задач расходуют свои аптечки на спасение мирных, а Верещук "героически" эвакуирует раненых под обстрелами. Так кого нужно было слушать?
Позитивное мышление работает только в исключительных случаях на людях со слабой психикой. Остальным в такой ситуации не мешало бы критически оценивать информацию.
Якщо знаєш себе і не знаєш ворога, програєш
Якщо не знаєш себе і не знаєш ворога, програєш
Якщо знаєш себе і знаєш ворога, виграєш.
Сунь-Цзи. VІ ст. до н.е.
У нас тоже было дофига снарядов, пока случайно не взорвалось 9 (девять Карл!) складов со снарядами с 2014 по 2019г.Сейчас у нас запас снарядов не такой бесконечный как был но есть.
Кацапи розпочали війну саме у 2014 му . Тому , в те що це - совпадєніє , я так нє думаю ..
Навчись хоч трішки правопису , мудило , перш ніж щось писати на Цензорі .
А от чи вистачить бажаючих померти?
и техники на консервации полно.
хоть и старая, но что-то рабочее.
не стоит обольщаться.