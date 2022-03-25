То, что в России заканчиваются силы и ракеты, неправда - ВСУ

Слухи о том, что в России заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Об этом он сказал на брифинге в украинском медиацентре в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов ", – сказал Грузевич.

Он отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

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"Я смело уже могу заявить – он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожены три танка, с десяток боевых машин. Почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", – рассказал Грузевич.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

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"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", - добавил Грузевич.