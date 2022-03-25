Те, що в Росії закінчуються сили та ракети, неправда, - ЗСУ
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Чутки про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності, повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.
Про це він сказав на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів", - сказав Грузевич.
Він зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.
"Я сміливо вже можу заявити - він цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено три танки, з десяток бойових машин. Майже пів сотні підтверджених російських загарбників уже знищено", - розповів Грузевич.
Він також зазначив, що ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.
"Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", - додав Грузевич.
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Ідіотам легше живеться чи що ?
Помнишь первые речи ОП? "Не выезжайте из городов, а то нам не за кого воевать будет"! А все военные кричали прямо противоположное! Что получилось по итогу? Солдаты вместо выполнения своих прямых задач расходуют свои аптечки на спасение мирных, а Верещук "героически" эвакуирует раненых под обстрелами. Так кого нужно было слушать?
Позитивное мышление работает только в исключительных случаях на людях со слабой психикой. Остальным в такой ситуации не мешало бы критически оценивать информацию.
Якщо знаєш себе і не знаєш ворога, програєш
Якщо не знаєш себе і не знаєш ворога, програєш
Якщо знаєш себе і знаєш ворога, виграєш.
Сунь-Цзи. VІ ст. до н.е.
У нас тоже было дофига снарядов, пока случайно не взорвалось 9 (девять Карл!) складов со снарядами с 2014 по 2019г.Сейчас у нас запас снарядов не такой бесконечный как был но есть.
Кацапи розпочали війну саме у 2014 му . Тому , в те що це - совпадєніє , я так нє думаю ..
Навчись хоч трішки правопису , мудило , перш ніж щось писати на Цензорі .
А от чи вистачить бажаючих померти?
и техники на консервации полно.
хоть и старая, но что-то рабочее.
не стоит обольщаться.