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Новости Война в Украине
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ВСУ готовы к вероятной атаке белорусских войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Вооруженные силы Украины не исключают возможности вступления в войну Беларуси, но готовы к этому.

Об этом на брифинге в Медиа Центре Украина сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза со стороны Беларуси, но приняты соответствующие меры и мы готовы, даже если это произойдет. Соответствующие группировки уже определены, и мы готовы к худшему варианту развития событий. Противник в последнее время производит пуски тактических ракет, налаживание логистики из Беларуси", - сказал Грузевец.

По его мнению, перекрыть поставки помощи с Запада противник не сможет.

"Не хватит сил. На сегодняшний день это проблематично. Разве что использует ракеты. Приняты меры по недопущению этого, или, в крайнем случае, минимизации их активных действий", - добавил заместитель начальника штаба.

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Топ комментарии
+12
Це здається перший брифінг з початку війни, коли говорять ті хто безпосередньо воює, а не люсі арестовичі
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25.03.2022 16:56
+3
С этими будет еще печальней чем с рашистами ... те хоть на парадах воевали ... эти вообще походу только бульбу чистили
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25.03.2022 17:00
+3
ВСЕ на Що здатні білоруси...ОСЬ
Минчане поздравляют белорусов с Днем Воли.
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25.03.2022 17:09
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Шо той Олександр Грузевич багато розбазікався сьогодні.вам не здається?
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25.03.2022 16:52 Ответить
Це здається перший брифінг з початку війни, коли говорять ті хто безпосередньо воює, а не люсі арестовичі
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25.03.2022 16:56 Ответить
Напевно, був один брифінг, під час якого він висловив думки та/або відповів на запитання журналістів. Цензор розтягнув сказане ним на кілька новин. Думати деяким людям боляче. Ви себе до них відносите?
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25.03.2022 16:59 Ответить
абы бульбошныри и патыкы гумови пры соби малы...
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25.03.2022 16:54 Ответить
Дороги разменировали как в Херсонской области?
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25.03.2022 16:57 Ответить
С этими будет еще печальней чем с рашистами ... те хоть на парадах воевали ... эти вообще походу только бульбу чистили
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25.03.2022 17:00 Ответить
дай Бог щоб так було але у ваших словах більше правди
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25.03.2022 17:10 Ответить
ВСЕ на Що здатні білоруси...ОСЬ
Минчане поздравляют белорусов с Днем Воли.
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25.03.2022 17:09 Ответить
Они свою задачу уже выполняют: отвлекают наши силы
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25.03.2022 17:22 Ответить
Розмовляю з товаришем з Білорусії, колишній військовий на пенсії десантник, служив при Союзі закінчив в армії РФ. Оцінює кваліфікацію і підготовку білоруських військових особливо десантників дуже низько, для бойових дій не придатні. Товаришу вірю, офіцер з бойовим досвідом.
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25.03.2022 17:27 Ответить
Це явно не той генерал, якого варто підпускати до мікрофону
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25.03.2022 17:39 Ответить
В плен не брать
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25.03.2022 18:19 Ответить
Я свою мисливську зброю навіть не зачихляю, чуть шо будем ловити по лісах
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25.03.2022 21:52 Ответить
 
 