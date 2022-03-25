УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12212 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
12 952 16
Білорусь (5971) війна (56581) ЗСУ (5721)

ЗСУ готові до ймовірної атаки білоруських військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Збройні сили України не відкидають можливості вступу в війну Білорусі, але готові до нього.

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає Цензор.НЕТ.

"Є загроза з боку Білорусі, але вжиті відповідні заходи і ми готові, навіть якщо це станеться. Відповідні угруповання вже визначені, і ми готові до найгіршого варіанту розвитку подій. Противник останнім часом здійснює пуски тактичних ракет, налагодження логістики з Білорусі", - сказав Грузевич.

На його думку, перекрити постачання допомоги із Заходу противник не зможе.

"Не вистачить сил. На сьогодні це проблематично. Хіба що використає ракети. Вжито заходів щодо недопущення цього, або, в крайньому випадку, мінімізації їхніх активних дій", - додав заступник начальника штабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Білорусь вступить у війну, лише якщо проти неї почнеться агресія

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Це здається перший брифінг з початку війни, коли говорять ті хто безпосередньо воює, а не люсі арестовичі
показати весь коментар
25.03.2022 16:56
+3
С этими будет еще печальней чем с рашистами ... те хоть на парадах воевали ... эти вообще походу только бульбу чистили
показати весь коментар
25.03.2022 17:00
+3
ВСЕ на Що здатні білоруси...ОСЬ
Минчане поздравляют белорусов с Днем Воли.
показати весь коментар
25.03.2022 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо той Олександр Грузевич багато розбазікався сьогодні.вам не здається?
показати весь коментар
25.03.2022 16:52 Відповісти
Це здається перший брифінг з початку війни, коли говорять ті хто безпосередньо воює, а не люсі арестовичі
показати весь коментар
25.03.2022 16:56 Відповісти
Напевно, був один брифінг, під час якого він висловив думки та/або відповів на запитання журналістів. Цензор розтягнув сказане ним на кілька новин. Думати деяким людям боляче. Ви себе до них відносите?
показати весь коментар
25.03.2022 16:59 Відповісти
абы бульбошныри и патыкы гумови пры соби малы...
показати весь коментар
25.03.2022 16:54 Відповісти
Дороги разменировали как в Херсонской области?
показати весь коментар
25.03.2022 16:57 Відповісти
С этими будет еще печальней чем с рашистами ... те хоть на парадах воевали ... эти вообще походу только бульбу чистили
показати весь коментар
25.03.2022 17:00 Відповісти
дай Бог щоб так було але у ваших словах більше правди
показати весь коментар
25.03.2022 17:10 Відповісти
ВСЕ на Що здатні білоруси...ОСЬ
Минчане поздравляют белорусов с Днем Воли.
показати весь коментар
25.03.2022 17:09 Відповісти
Они свою задачу уже выполняют: отвлекают наши силы
показати весь коментар
25.03.2022 17:22 Відповісти
Розмовляю з товаришем з Білорусії, колишній військовий на пенсії десантник, служив при Союзі закінчив в армії РФ. Оцінює кваліфікацію і підготовку білоруських військових особливо десантників дуже низько, для бойових дій не придатні. Товаришу вірю, офіцер з бойовим досвідом.
показати весь коментар
25.03.2022 17:27 Відповісти
Це явно не той генерал, якого варто підпускати до мікрофону
показати весь коментар
25.03.2022 17:39 Відповісти
В плен не брать
показати весь коментар
25.03.2022 18:19 Відповісти
Я свою мисливську зброю навіть не зачихляю, чуть шо будем ловити по лісах
показати весь коментар
25.03.2022 21:52 Відповісти
 
 