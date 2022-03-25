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Уже 10 стран начали собственные расследования войны РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

Уже 10 стран начали свои расследования по войне РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"10 стран уже начали свои расследования по войне в Украине! Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет", - написала генеральный прокурор.

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Про Абрамовича коротко

Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.
Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.

От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:10 Ответить
Кто-то из них не йолоп, а предатель. Абрамович является кошельком ***** - это его способ выйти из под санкций. Информацию о том, что Абрамович организовывл переговоры западным источникам предоставили Письков и ОП. В том, что в ОП сидит крот я не сомневаюсь. В том, что Письков скажет все, чтобы вывести ***** из под санкций тоже. В том, что американцы знали, по кому нужно быть - тоже. Почему на просьбу Зели повелся Байден - не знаю.
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25.03.2022 20:10 Ответить
Подполковник, замполит...его никто не звал, он как-то сам прилип.


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25.03.2022 17:11 Ответить
Тополиный пух - подох петух... яка сумна новына
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25.03.2022 17:19 Ответить
А Голандія все ніяк розслідування про збитий рашею Боїнг не закінчить?
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25.03.2022 17:20 Ответить
О....ко государево прокинулось
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25.03.2022 17:24 Ответить
От і правильно, а то наше гниле ДБР може провалити всі розслідування.
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25.03.2022 17:33 Ответить
я думаю, до списку додадуться і Сполучені Штати, адже їх громадян було вбито. Але вони діють за визначеною процедурою і тому це може затягнутися. Також громадяни Греції є серед загиблих .
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25.03.2022 17:49 Ответить
І це дуже добре, бо зрозуміло, що від "розслідування" портновських крис ніякого сенсу не може бути в принципі
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25.03.2022 18:32 Ответить
 
 