Уже 10 стран начали собственные расследования войны РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уже 10 стран начали свои расследования по войне РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"10 стран уже начали свои расследования по войне в Украине! Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет", - написала генеральный прокурор.
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Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.
Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.
Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.
Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.
Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"