Уже 10 стран начали собственные расследования войны РФ в Украине

Уже 10 стран начали свои расследования по войне РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"10 стран уже начали свои расследования по войне в Украине! Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет", - написала генеральный прокурор.

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