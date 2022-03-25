Вже 10 країн розпочали власні розслідування щодо війни РФ в Україні

Наразі вже 10 країн розпочали свої розслідування щодо війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"10 країн вже розпочали власні розслідування щодо війни в Україні! Звісно, це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Світова юридична коаліція справедливості росте", - написала генеральний прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова