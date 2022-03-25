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Новости Война в Украине
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война (46904) Ким Виталий (235)

Война может закончиться до мая, время работает на нас, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким верит в возможность завершения войны до мая.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и т.д., а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, россияне больше не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее, поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", - сказал Ким, комментируя вероятность окончания войны до мая.

Он подчеркнул, что власть ищет любые способы, силы и средства, чтобы отразить оккупантов, уничтожить и изгнать из Украины. А российские военные ищут способы не сражаться, уйти с нашей территории и не быть убитыми.

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"В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как убежать из Украины. У них заградительные отряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. Однако они хотят отсюда убежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, они сами все выйдут", – добавил глава Николаевской ОГА.
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Топ комментарии
+34
Пане, Віталію Кім. Дякуємо за все, особливо за Позитив. Слава Україні.
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25.03.2022 17:32
+29
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25.03.2022 17:44
+28
все правильно. Апрель будет решающим. Кацапам и так нормально, наши, насыпают. Эти уроды только ракетами могут мирное население бомбить. Мы, потихоньку, их уже отбрасываем по разным направлениям. Победа, однозначно, будет за Украиной.
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25.03.2022 17:35
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На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників.

Для цього окупаційні війська вчиняють наступне:

🔺️ через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові;

🔺️ у визначений час здійснюють артилерійські обстріли «оголошеної» місцевості;

🔺️ намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені «оголошені» обстріли.

Таким чином, військові «стратеги» та «психологи» рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією.

Захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/919
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25.03.2022 17:31 Ответить
Пане, Віталію Кім. Дякуємо за все, особливо за Позитив. Слава Україні.
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25.03.2022 17:32 Ответить
Ці аналізи від таких як Кім коштує 0. Позитив це те що тяжко прийдеться на всіх фронтах. Кожний день це смерті людей,міст,сіл. Носки показувати і на танку ганяти це не воювати, за нього це роблять другі.
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25.03.2022 18:26 Ответить
Зеленський обіцяв шашлики на травневі.
Так що розраховувати, що в травні їх ще палитимуть
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25.03.2022 17:32 Ответить
Ніхто ще не знає як воно буде.
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25.03.2022 17:33 Ответить
Все буде Україна! Кацапи, вже виснажені, моральний дух низький, їм, вже за кожним кущем, бандерівці вважаються.
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25.03.2022 17:37 Ответить
Они будут грызть кору и говорить,ну потерпим,лишь бы НАТО победить.
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25.03.2022 17:33 Ответить
Это в теории они так думают . Как только попрактикуют день два. Сразу практика выправит эти не дочеты
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25.03.2022 17:38 Ответить
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25.03.2022 17:43 Ответить
Давно пора...
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25.03.2022 17:46 Ответить
Сдихайте, путлер ждьот в бункере. Скоти )
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25.03.2022 17:47 Ответить
я угадаю эту мелодию с трех нот!

УГАДЫВАЙ, СЦУК!
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25.03.2022 17:50 Ответить
Які мразотні тупі рила.
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25.03.2022 18:02 Ответить
Сдохните. Освободите мир от себя. И ***** с собой захватите🤮
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25.03.2022 18:21 Ответить
все правильно. Апрель будет решающим. Кацапам и так нормально, наши, насыпают. Эти уроды только ракетами могут мирное население бомбить. Мы, потихоньку, их уже отбрасываем по разным направлениям. Победа, однозначно, будет за Украиной.
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25.03.2022 17:35 Ответить
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25.03.2022 19:42 Ответить
Кім все вірно говорить,але першим пунктом всеж є "порція свинцю" для кожного окупанта,інші способи тяжко доходять до кацапосвиней.
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25.03.2022 17:35 Ответить
у хла дєд-лайн - дєди на палках 9 травня

буде смішно марширувати на дєнь паБєді, коли в Україні як і раніше бесчінствуют нацискіє молодчики
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25.03.2022 17:36 Ответить
Аслан


@antiputler_news





Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке скрыться после катапультирования из подбитого самолета убил гражданского, который гнался за ним с вилами
---------------------------------------------------------------------
****** какая...отдать его семье гражданского.

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25.03.2022 17:36 Ответить
а ми цю скотину ще і на обмін віддамо?
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25.03.2022 17:39 Ответить
Літунів точно ніхто міняти не буде. Або Гаага, або українська тюрма.
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25.03.2022 17:50 Ответить
правильно,но у 140-ка лимонодыбилов резерва також багацько...без помощи наты очень сложно.
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25.03.2022 17:38 Ответить
Жива сила - то *****. Наші хлопці її перемелять на труху. Біда в тому, що у кацапів ще ***** і ракет, і авіабомб. І ця срань може й далі сіяти смерть і руйнування. Як би гарно не відпрацьовувала наша ППО, та всі ракети вона збити просто не в змозі.
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25.03.2022 18:32 Ответить
так отож...гавкати на нату не завжди корисно...
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25.03.2022 18:37 Ответить
Захід навпаки застерігає владу України від зайвих поступок окупанту.

"Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден."

Источник: https://censor.net/ru/n3328363
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25.03.2022 17:46 Ответить
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25.03.2022 17:39 Ответить
В ідеалі залишки російськомовної органіки мали би відійти у рассєю та почати там розборки між собою...йде повтор 1917...
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25.03.2022 17:39 Ответить
нужно деблокировать наши города, тогда можно позиционно воевать до осент - за это время Беларашка посыпется, и оркам придется вводить туда гауляйтеров и закидывать деньгами, за газ и нефть бабла не капнет, плюс у крысчян не будет сезона, там тоже начнут зубы на полку ложить ... и тогда орки будут мир выпрашивать сами
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25.03.2022 17:40 Ответить
Ну, там Зеленський колись казав про Великдень, шашлички.. То що, виходить, не збрехав?
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25.03.2022 17:40 Ответить
в ссср все прикрачивалось к празднику - достаточно вспомнить, что кучу солдат положили, чтобу Берлин взять к 1-му мая. а, так как сроссияне все массово наяривают на ссср, то до 9-го мая давить (в том числе и забрасывать мясом), походу, будут не по децки.
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25.03.2022 17:41 Ответить
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25.03.2022 17:44 Ответить
Посівна?
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25.03.2022 17:49 Ответить
Хєрасє! Оце так тачанка!
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25.03.2022 17:49 Ответить
Оце так "кулеметник"
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25.03.2022 18:12 Ответить
Батько Махно б схвалив! 👍
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25.03.2022 20:05 Ответить
я восемь лет мечтал что б трупопраздник "деньБеды" был отменен! хорошобы до мая разгромить всю вату аж до Кубани и забыть на век про их трупо-мифологию
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25.03.2022 17:45 Ответить
нам нужно становиться ядерной страной прямо сейчас иначе вся эта херня будет еще долго
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25.03.2022 17:45 Ответить
Значить, в апрілі смороду зазнають не чоловічі борошна. Це добре. ЗСУ, одружіть кацапів статевими ганчірками на кацапстан! Або краще до лихих парфумів!
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25.03.2022 17:46 Ответить
Жесть - у тебя переводчик...
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25.03.2022 18:00 Ответить
Влучне зауваження, немов стріла з цибулі Робін Гуда
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25.03.2022 18:42 Ответить
Я понял. Работаем.
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07.04.2022 00:19 Ответить
не пали контору
це тест на знання різниці між паляницею чорницею полуницею і синицею
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25.03.2022 18:46 Ответить
А ще спідницею та сідницею...
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25.03.2022 19:02 Ответить
і суницею
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25.03.2022 19:12 Ответить
Щось сексуальне?
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25.03.2022 23:15 Ответить
🤣
цей «мовний тролінг зрозуміють тільки українці…….
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25.03.2022 18:10 Ответить
І поляки.
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25.03.2022 18:31 Ответить
І щоб смороди не мали сечі стерпіти ті пекельні борошна!
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25.03.2022 18:36 Ответить
я би березень і квітень на жмурєнь змінив...
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25.03.2022 18:47 Ответить
Щось пригадую ще зі школи анекдот про Вовочку, дослівно не пам'ятаю, але цей розбестотінок замість місяця грудень сказав спочатку "сісень", а потім ще непристойнішими варіантами довів учительку до втрати свідомості... і в кінці такий - "невже трупень?" )))
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25.03.2022 18:56 Ответить
Простой аналитический подход к характеру тактических действий как в наступательной операции армии РФ так и оборонительно-наступательных операциях ВСУ, даёт любому высокообразованному человеку абсолютное понимание того, что в этом году война не закончится. Тут к гадалке ходить не нужно. Увы...
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25.03.2022 17:47 Ответить
Будь-яка освічена людина розуміє, що існує безліч факторів, які можуть змінити хід історії. Наприклад, невдалий ковток шматку сала ****@м...
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25.03.2022 17:58 Ответить
Згадалося (новина за 2019 рік) - Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві
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25.03.2022 18:48 Ответить
Она закончится как только эта Тварь сдохнет (24 апреля)! Без всяких мудренностей и прочей "экспертной" хрени заочных мудозвонов!
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25.03.2022 18:12 Ответить
Ты ,что ***** желаешь попасть в Рай? 24 апреля Пасха , а все умершие в этот день , по преданию попадают в Рай
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25.03.2022 19:11 Ответить
Предания - ересь, нет вознесения без суда (кроме скрытых служителей по договору "найма"), а прощения без искреннего раскаиния!
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25.03.2022 19:35 Ответить
Цензор! Перестаньте піарити цього чувака з його прогнозами
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25.03.2022 17:47 Ответить
К сожалению, это не прогноз. Это математический расчёт.
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25.03.2022 18:03 Ответить
Господи, невже не зрозуміло що посадові особи повинні говорити про речі які входять до їх компетенції, а не займатись навипередки прогнозами з люсею.
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25.03.2022 17:48 Ответить
В Украине - куча складов стрелкового оружия еще со времен СССР. Почему до сих пор президент и верховный главнокомандующий так боится раздать его людям? Что, из старого АК 7.62 уже нельзя убить рашиста? Или тут дальше те же страхи перед вооруженным народом?
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25.03.2022 17:48 Ответить
Почему не в генштабе вс рф, то там думают шапками закидать без тыла, люди должны старатся работать и поддерживать економический тыл, а не направить 500 микол на усмерть под ирпенем
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25.03.2022 19:00 Ответить
це основний конкурент віслючка по відосікам хлопці,хто в курсі він до вторгнення теж із секти "какаяразница"?чи норм чоловік?
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25.03.2022 17:52 Ответить
Над нашим містом щойно збили ракету! - дуже гарно пілот відпрацював.
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25.03.2022 17:54 Ответить
Згоден. нам вже не потрібно квапитись. час працює на нас.
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25.03.2022 17:54 Ответить
мочи расейских фашистских унтерменшей !
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25.03.2022 17:59 Ответить
Виталий! Надо готовиться к "сюрпризам" орков 28 марта День освобождения Николаева от немецких фашистов. 100% надо ожидать провокаций и от современных фашистов - рашистов.
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25.03.2022 18:01 Ответить
24 апреля (Боже, спаси и сохрани Украину, отправь Бесноватого гореть в Аду!)
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25.03.2022 18:02 Ответить
Я бы так сильно не обольщался.К сожалению.
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25.03.2022 18:14 Ответить
було б добре, але маємо дивитись на стан справ реально. До травня навряд чи
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25.03.2022 18:15 Ответить
Если бы это сказал арестович, лахтокоментаторы уже бы на говно извелись рассказывать за люсю и дрыстостовича.
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25.03.2022 18:58 Ответить
Оптимістичненько.Але,є багато,але.Орки,особливо на Херсонщині,Запоріжській області,за місяць окопалися,замінувалися і т.д. по самі вуха.Вибивання по Кіму,це-добре,а як в дійсності,покаже час.
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25.03.2022 19:31 Ответить
Треба відрізати їх від Криму. З Криму до них йде постачання всього. Без зброї, харчів і меддопомоги вони протримаються недовго.
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25.03.2022 23:25 Ответить
Вона закінчиться тоді коли закінчиться! Не треба смикати Бога за бороду. Зараз час працювати. Перемога буде за нами!
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25.03.2022 19:36 Ответить
 
 