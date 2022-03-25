Война может закончиться до мая, время работает на нас, - Ким

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким верит в возможность завершения войны до мая.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и т.д., а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, россияне больше не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее, поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", - сказал Ким, комментируя вероятность окончания войны до мая.

Он подчеркнул, что власть ищет любые способы, силы и средства, чтобы отразить оккупантов, уничтожить и изгнать из Украины. А российские военные ищут способы не сражаться, уйти с нашей территории и не быть убитыми.

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"В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как убежать из Украины. У них заградительные отряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. Однако они хотят отсюда убежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, они сами все выйдут", – добавил глава Николаевской ОГА.