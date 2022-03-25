Война может закончиться до мая, время работает на нас, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким верит в возможность завершения войны до мая.
Об этом он сказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и т.д., а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, россияне больше не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее, поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", - сказал Ким, комментируя вероятность окончания войны до мая.
Он подчеркнул, что власть ищет любые способы, силы и средства, чтобы отразить оккупантов, уничтожить и изгнать из Украины. А российские военные ищут способы не сражаться, уйти с нашей территории и не быть убитыми.
"В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как убежать из Украины. У них заградительные отряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. Однако они хотят отсюда убежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, они сами все выйдут", – добавил глава Николаевской ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Для цього окупаційні війська вчиняють наступне:
🔺️ через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові;
🔺️ у визначений час здійснюють артилерійські обстріли «оголошеної» місцевості;
🔺️ намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені «оголошені» обстріли.
Таким чином, військові «стратеги» та «психологи» рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією.
Захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/919
Так що розраховувати, що в травні їх ще палитимуть
УГАДЫВАЙ, СЦУК!
буде смішно марширувати на дєнь паБєді, коли в Україні як і раніше бесчінствуют нацискіє молодчики
@antiputler_news
Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке скрыться после катапультирования из подбитого самолета убил гражданского, который гнался за ним с вилами
---------------------------------------------------------------------
****** какая...отдать его семье гражданского.
"Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден."
Источник: https://censor.net/ru/n3328363
це тест на знання різниці між паляницею чорницею полуницею і синицею
цей «мовний тролінг зрозуміють тільки українці…….