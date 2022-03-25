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Город-спутник ЧАЭС Славутич заблокирован войсками РФ, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Город Славутич является де-факто заблокированным российскими военными.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, отвечая на вопрос, что известно о ситуации в Славутиче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Денисенко напомнил, что Славутич был на территории, которая захвачена, но туда до четверга не заходили российские войска.

"Вчера они (захватчики – ред.) подошли к блокпостам (в Славутиче – ред.), обстреляли их. И сейчас власти города попросили всех не выходить на улицу, потому что работают снайперы. И, собственно, российские военные приблизились примерно на 1 км ко входу в город, и город де-факто заблокирован российскими войсками", - заявил он.

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Советник министра внутренних дел уточнил, что информации о столкновениях и о жертвах у правоохранителей пока нет.

Отдельно он напомнил, что Чернобыльская АЭС, на которой работают и жители Славутича, давно захвачена РФ.

"И все эти истории персонала (ЧАЭС – ред.) о том, как горел чернобыльский лес и россияне не давали возможности даже погасить его, – об этом говорили на протяжении последних дней", – заявил Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска пытаются взять Славутич штурмом, - "Энергоатом"

Комментируя сообщения о том, что захватчики надумали в особо опасных районах Чернобыльской зоны копать окопы, он уточнил, что они довольно серьезно нарушили верхние слои почвы техникой, что привело на время даже к небольшому повышению радиации.

"Сейчас мы ждем, что будет, каковы будут действия россиян в отношении Славутича", – отметил Денисенко.

Он выразил мнение, что активности захватчиков связаны, прежде всего, с активизацией украинской армии в Киевской области, причем как непосредственно в Приирпенье, так и в других регионах, где сейчас идут и вчера шли бои. Другого объяснения советник главы МВД "просто не видит".

"Возможно, они и правда получили какое-то такое свое странное указание, что им нужно еще и в город заходить. Хотя, честно говоря, они очень опасны и на самой Чернобыльской станции, потому что это обезьяна с гранатой де-факто", - подытожил он.
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Топ комментарии
+6
Там є річка, в ній водиться риба гарна, соми і т.п. хай з дна зачьорпують там дуже вкусна вода.
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25.03.2022 17:03
+4
відігнати до рудого лісу і хай окопуються
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25.03.2022 17:03
+3
Може орда жерти хоче, приперлась мародерити
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25.03.2022 17:00
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А що можна хотіти від віддаленого міста?
Дивно, що його раніше не окупували
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25.03.2022 16:58 Ответить
Може орда жерти хоче, приперлась мародерити
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25.03.2022 17:00 Ответить
Там самим містянам немає чого їсти,грабувати вони прийшли,причому десь відсотків 40 там населення етнічні росіяни.
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25.03.2022 18:12 Ответить
Етнічних москвичан не існує, населення Московської Федераціі складається з різних етносів, поневолених Москвою.
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25.03.2022 20:13 Ответить
зачем? хотят вывезти работников АЭС?
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25.03.2022 16:58 Ответить
Им надо как-то слинять с левобережья. Славутич - своего рода пропуск на выход из котла. Там ж-д мост через Днепр и дорога на север. Через Чернигов пройти они уже отчаялись. Ищут иных путей.
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25.03.2022 17:14 Ответить
Немає там вже мостів,вони підірвані!
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25.03.2022 18:14 Ответить
Там є річка, в ній водиться риба гарна, соми і т.п. хай з дна зачьорпують там дуже вкусна вода.
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25.03.2022 17:03 Ответить
на одній хвилі мислимо)
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25.03.2022 17:04 Ответить
та можуть і воду пити і рибу з тої річки жерти...Всеодно здохнуть не від радіації
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25.03.2022 17:13 Ответить
відігнати до рудого лісу і хай окопуються
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25.03.2022 17:03 Ответить
все просто - мародерство.
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25.03.2022 17:05 Ответить
перелом будет колы нашим обрыднуть плєнные..
иначе будэ zлавутич...
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25.03.2022 17:11 Ответить
Странно что орду с фланга не щипают, со стороны Овруча .. там такая глушь, что партизанить сам Бог велел
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25.03.2022 17:11 Ответить
Странно. По данным из официальных сми, украинской армии около трёхсот пятидесяти тысяч солдат. Оккупационного корпуса примерно сто пятьдесят тысяч личного состава. И им удаётся создавать численное превосходство на главных направлениях своих ударов. Как такое возможно?
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25.03.2022 17:18 Ответить
Обе армии в основном на бумаге существуют.

У кацапов почти миллионая армия. Но в реальности пригодного к бою от силы 200к.

У нас похожая картина. То есть менее 100к собственно боевые части.

Наши используют в основном тактику активной обороны из "крепостей" (крупные города или выгодная местность з ограниченным доступом). Это позволяет решить проблемы логистики и серьёзно уменьшить потери. Недостаток крепости - низкая мобильность. Поэтому кацапы могут создавать серьёзный перевес на отдельных направлениях.

Кстати ни одну существенную крепость кацапы так и не взяли.
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25.03.2022 17:30 Ответить
Тому що наші також гарно брешуть!
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25.03.2022 18:15 Ответить
СМС від друга (17.55.), його родина у Славутичі - "на в'їзді у місто іде бій"
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25.03.2022 18:34 Ответить
Самое интересное, что мер города Славутич - Фомичев Юрий Кприллович, пишут, слинял еще вчера. Что то знал? Ловите этого недомера на границах!
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25.03.2022 19:15 Ответить
 
 