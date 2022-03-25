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Місто-супутник ЧАЕС Славутич заблоковане військами РФ, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Місто Славутич наразі є де-факто заблокованим російськими військовими.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на запитання, що відомо про ситуацію у Славутичі, передає Цензор.НЕТ з посиалнням на Укрінформ.

Денисенко нагадав, що Славутич був на території, яка захоплена, але туди до четверга не заходили російські війська.

"Учора вони (загарбники. – Ред.) підійшли до блокпостів (у Славутичі. – Ред.), обстріляли їх. І наразі влада міста попросила всіх не виходити на вулицю, тому що працюють снайпери. І, власне, російські військові наблизилися приблизно на 1 км до входу в місто, і місто де-факто є заблокованим російськими військами", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В місті-супутнику ЧАЕС Славутичі через роботу снайперів заборонили пересуватися вулицями

Радник міністра внутрішніх справ уточнив, що інформації про сутички та про жертв у правоохоронців поки що немає.

Окремо він нагадав, що Чорнобильська АЕС, на якій працюють і жителі Славутича, давно захоплена рф.

"І всі ці історії персоналу (ЧАЕС. - Ред.) про те, як горів чорнобильський ліс і росіяни не давали можливості навіть загасити його, - про це говорили упродовж останніх днів", - заявив Денисенко.

Коментуючи повідомлення про те, що загарбники надумали в особливо небезпечних районах Чорнобильської зони копати окопи, він уточнив, що вони достатньо серйозно порушили верхні шари ґрунту технікою, що призвело на певний час навіть до невеликого підвищення радіації.

"Наразі ми чекаємо, що буде, якими будуть дії росіян по відношенню до Славутича", - зауважив Денисенко.

Він висловив думку, що активності загарбників пов’язані, перш за все, із активізацією української армії у Київській області, причому як безпосередньо у Приірпінні, так і в інших регіона, де наразі йдуть та вчора йшли бої. Іншого пояснення радник глави МВС "просто не бачить".

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"Можливо, вони й справді отримали якусь таку свою дивну вказівку, що їм потрібно ще й у місто заходити. Хоча, чесно кажучи, вони дуже небезпечні і на самій Чорнобильській станції, тому що це мавпа з гранатою де-факто", - підсумував він.
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Топ коментарі
+6
Там є річка, в ній водиться риба гарна, соми і т.п. хай з дна зачьорпують там дуже вкусна вода.
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25.03.2022 17:03
+4
відігнати до рудого лісу і хай окопуються
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25.03.2022 17:03
+3
Може орда жерти хоче, приперлась мародерити
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25.03.2022 17:00
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А що можна хотіти від віддаленого міста?
Дивно, що його раніше не окупували
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25.03.2022 16:58 Відповісти
Може орда жерти хоче, приперлась мародерити
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25.03.2022 17:00 Відповісти
Там самим містянам немає чого їсти,грабувати вони прийшли,причому десь відсотків 40 там населення етнічні росіяни.
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Етнічних москвичан не існує, населення Московської Федераціі складається з різних етносів, поневолених Москвою.
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25.03.2022 20:13 Відповісти
зачем? хотят вывезти работников АЭС?
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25.03.2022 16:58 Відповісти
Им надо как-то слинять с левобережья. Славутич - своего рода пропуск на выход из котла. Там ж-д мост через Днепр и дорога на север. Через Чернигов пройти они уже отчаялись. Ищут иных путей.
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25.03.2022 17:14 Відповісти
Немає там вже мостів,вони підірвані!
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25.03.2022 18:14 Відповісти
Там є річка, в ній водиться риба гарна, соми і т.п. хай з дна зачьорпують там дуже вкусна вода.
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25.03.2022 17:03 Відповісти
на одній хвилі мислимо)
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25.03.2022 17:04 Відповісти
та можуть і воду пити і рибу з тої річки жерти...Всеодно здохнуть не від радіації
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25.03.2022 17:13 Відповісти
відігнати до рудого лісу і хай окопуються
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25.03.2022 17:03 Відповісти
все просто - мародерство.
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25.03.2022 17:05 Відповісти
перелом будет колы нашим обрыднуть плєнные..
иначе будэ zлавутич...
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25.03.2022 17:11 Відповісти
Странно что орду с фланга не щипают, со стороны Овруча .. там такая глушь, что партизанить сам Бог велел
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25.03.2022 17:11 Відповісти
Странно. По данным из официальных сми, украинской армии около трёхсот пятидесяти тысяч солдат. Оккупационного корпуса примерно сто пятьдесят тысяч личного состава. И им удаётся создавать численное превосходство на главных направлениях своих ударов. Как такое возможно?
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25.03.2022 17:18 Відповісти
Обе армии в основном на бумаге существуют.

У кацапов почти миллионая армия. Но в реальности пригодного к бою от силы 200к.

У нас похожая картина. То есть менее 100к собственно боевые части.

Наши используют в основном тактику активной обороны из "крепостей" (крупные города или выгодная местность з ограниченным доступом). Это позволяет решить проблемы логистики и серьёзно уменьшить потери. Недостаток крепости - низкая мобильность. Поэтому кацапы могут создавать серьёзный перевес на отдельных направлениях.

Кстати ни одну существенную крепость кацапы так и не взяли.
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25.03.2022 17:30 Відповісти
Тому що наші також гарно брешуть!
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25.03.2022 18:15 Відповісти
СМС від друга (17.55.), його родина у Славутичі - "на в'їзді у місто іде бій"
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25.03.2022 18:34 Відповісти
Самое интересное, что мер города Славутич - Фомичев Юрий Кприллович, пишут, слинял еще вчера. Что то знал? Ловите этого недомера на границах!
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25.03.2022 19:15 Відповісти
 
 