В місті-супутнику ЧАЕС Славутичі через роботу снайперів заборонили пересуватися вулицями

Славутицька міська рада заборонила городянам пересуватися містом.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міськради у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобвлях. Працюють снайпери", - вказали у міськраді.

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