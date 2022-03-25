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В місті-супутнику ЧАЕС Славутичі через роботу снайперів заборонили пересуватися вулицями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

славутич

Славутицька міська рада заборонила городянам пересуватися містом.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міськради у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобвлях. Працюють снайпери", - вказали у міськраді.

Читайте: Російські війська намагаються взяти Славутич штурмом, - "Енергоатом"

Автор: Ольга Лузан
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Наши или орки ?
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25.03.2022 13:55 Відповісти
Наші звісно!!! Кацапам- смерть люта!
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25.03.2022 13:58 Відповісти
Надіюсь наш канадець Валлі
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25.03.2022 13:58 Відповісти
Міст на трасі Прип'ять - Славутич зруйнували? Чи тоді неможливо буде персонал ЧАЕС змінювати?
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25.03.2022 14:21 Відповісти
Знаю точно,що дніпровські мости підірвані,бо добровольців на зміну ЧАЕС через Дніпро на лодках переправляли! А прип'ятські мости підірвані чи ні -невідомо!
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25.03.2022 15:16 Відповісти
 
 