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В місті-супутнику ЧАЕС Славутичі через роботу снайперів заборонили пересуватися вулицями
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Славутицька міська рада заборонила городянам пересуватися містом.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міськради у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобвлях. Працюють снайпери", - вказали у міськраді.
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показати весь коментар25.03.2022 13:55 Відповісти Мені подобається 0
Georg Lotar Georg Lotar
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Funt Gor
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