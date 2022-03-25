Війна може закінчитися до травня, час працює на нас, - Кім
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вірить у можливість завершення війни до травня.
Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війна виграється грошима, логістикою, людьми тощо, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни здебільшого не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вдасться. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ми стаємо сильнішими, а вони слабшими. Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - сказав Кім, коментуючи ймовірність закінчення війни до травня.
Він наголосив, що влада шукає будь-які способи, сили та засоби, щоб відбити окупантів, знищити та вигнати з України. А російські військові шукають способи не воювати, піти з нашої території та не бути вбитими.
"У цих двох речах і знаходиться весь сенс ситуації, що склалася. Справа в тому, що вони не знають як втекти з України. У них загороджувальні загони, звільнення та суди. Їм загрожують, пропагують, змушують. Проте вони хочуть звідси втекти. Якщо зараз прибрати керівництво російських військ, і якщо їм за це нічого не буде, вони самі все вийдуть", - додав голова Миколаївської ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Для цього окупаційні війська вчиняють наступне:
🔺️ через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові;
🔺️ у визначений час здійснюють артилерійські обстріли «оголошеної» місцевості;
🔺️ намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені «оголошені» обстріли.
Таким чином, військові «стратеги» та «психологи» рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією.
Захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/919
Так що розраховувати, що в травні їх ще палитимуть
УГАДЫВАЙ, СЦУК!
буде смішно марширувати на дєнь паБєді, коли в Україні як і раніше бесчінствуют нацискіє молодчики
@antiputler_news
Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке скрыться после катапультирования из подбитого самолета убил гражданского, который гнался за ним с вилами
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****** какая...отдать его семье гражданского.
"Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден."
Источник: https://censor.net/ru/n3328363
це тест на знання різниці між паляницею чорницею полуницею і синицею
цей «мовний тролінг зрозуміють тільки українці…….