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Війна може закінчитися до травня, час працює на нас, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вірить у можливість завершення війни до травня.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна виграється грошима, логістикою, людьми тощо, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни здебільшого не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вдасться. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ​​ми стаємо сильнішими, а вони слабшими. Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - сказав Кім, коментуючи ймовірність закінчення війни до травня.

Він наголосив, що влада шукає будь-які способи, сили та засоби, щоб відбити окупантів, знищити та вигнати з України. А російські військові шукають способи не воювати, піти з нашої території та не бути вбитими.

Читайте: В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант

"У цих двох речах і знаходиться весь сенс ситуації, що склалася. Справа в тому, що вони не знають як втекти з України. У них загороджувальні загони, звільнення та суди. Їм загрожують, пропагують, змушують. Проте вони хочуть звідси втекти. Якщо зараз прибрати керівництво російських військ, і якщо їм за це нічого не буде, вони самі все вийдуть", - додав голова Миколаївської ОДА.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Пане, Віталію Кім. Дякуємо за все, особливо за Позитив. Слава Україні.
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25.03.2022 17:32
+29
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25.03.2022 17:44
+28
все правильно. Апрель будет решающим. Кацапам и так нормально, наши, насыпают. Эти уроды только ракетами могут мирное население бомбить. Мы, потихоньку, их уже отбрасываем по разным направлениям. Победа, однозначно, будет за Украиной.
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25.03.2022 17:35
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На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників.

Для цього окупаційні війська вчиняють наступне:

🔺️ через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові;

🔺️ у визначений час здійснюють артилерійські обстріли «оголошеної» місцевості;

🔺️ намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені «оголошені» обстріли.

Таким чином, військові «стратеги» та «психологи» рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією.

Захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/919
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25.03.2022 17:31 Відповісти
Пане, Віталію Кім. Дякуємо за все, особливо за Позитив. Слава Україні.
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25.03.2022 17:32 Відповісти
Ці аналізи від таких як Кім коштує 0. Позитив це те що тяжко прийдеться на всіх фронтах. Кожний день це смерті людей,міст,сіл. Носки показувати і на танку ганяти це не воювати, за нього це роблять другі.
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25.03.2022 18:26 Відповісти
Зеленський обіцяв шашлики на травневі.
Так що розраховувати, що в травні їх ще палитимуть
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25.03.2022 17:32 Відповісти
Ніхто ще не знає як воно буде.
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Все буде Україна! Кацапи, вже виснажені, моральний дух низький, їм, вже за кожним кущем, бандерівці вважаються.
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25.03.2022 17:37 Відповісти
Они будут грызть кору и говорить,ну потерпим,лишь бы НАТО победить.
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Это в теории они так думают . Как только попрактикуют день два. Сразу практика выправит эти не дочеты
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25.03.2022 17:38 Відповісти
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25.03.2022 17:43 Відповісти
Давно пора...
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25.03.2022 17:46 Відповісти
Сдихайте, путлер ждьот в бункере. Скоти )
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25.03.2022 17:47 Відповісти
я угадаю эту мелодию с трех нот!

УГАДЫВАЙ, СЦУК!
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25.03.2022 17:50 Відповісти
Які мразотні тупі рила.
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Сдохните. Освободите мир от себя. И ***** с собой захватите🤮
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25.03.2022 18:21 Відповісти
все правильно. Апрель будет решающим. Кацапам и так нормально, наши, насыпают. Эти уроды только ракетами могут мирное население бомбить. Мы, потихоньку, их уже отбрасываем по разным направлениям. Победа, однозначно, будет за Украиной.
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25.03.2022 17:35 Відповісти
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25.03.2022 19:42 Відповісти
Кім все вірно говорить,але першим пунктом всеж є "порція свинцю" для кожного окупанта,інші способи тяжко доходять до кацапосвиней.
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25.03.2022 17:35 Відповісти
у хла дєд-лайн - дєди на палках 9 травня

буде смішно марширувати на дєнь паБєді, коли в Україні як і раніше бесчінствуют нацискіє молодчики
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25.03.2022 17:36 Відповісти
Аслан


@antiputler_news





Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке скрыться после катапультирования из подбитого самолета убил гражданского, который гнался за ним с вилами
---------------------------------------------------------------------
****** какая...отдать его семье гражданского.

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25.03.2022 17:36 Відповісти
а ми цю скотину ще і на обмін віддамо?
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25.03.2022 17:39 Відповісти
Літунів точно ніхто міняти не буде. Або Гаага, або українська тюрма.
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25.03.2022 17:50 Відповісти
правильно,но у 140-ка лимонодыбилов резерва також багацько...без помощи наты очень сложно.
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25.03.2022 17:38 Відповісти
Жива сила - то *****. Наші хлопці її перемелять на труху. Біда в тому, що у кацапів ще ***** і ракет, і авіабомб. І ця срань може й далі сіяти смерть і руйнування. Як би гарно не відпрацьовувала наша ППО, та всі ракети вона збити просто не в змозі.
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25.03.2022 18:32 Відповісти
так отож...гавкати на нату не завжди корисно...
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25.03.2022 18:37 Відповісти
Захід навпаки застерігає владу України від зайвих поступок окупанту.

"Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден."

Источник: https://censor.net/ru/n3328363
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25.03.2022 17:46 Відповісти
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25.03.2022 17:39 Відповісти
В ідеалі залишки російськомовної органіки мали би відійти у рассєю та почати там розборки між собою...йде повтор 1917...
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25.03.2022 17:39 Відповісти
нужно деблокировать наши города, тогда можно позиционно воевать до осент - за это время Беларашка посыпется, и оркам придется вводить туда гауляйтеров и закидывать деньгами, за газ и нефть бабла не капнет, плюс у крысчян не будет сезона, там тоже начнут зубы на полку ложить ... и тогда орки будут мир выпрашивать сами
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25.03.2022 17:40 Відповісти
Ну, там Зеленський колись казав про Великдень, шашлички.. То що, виходить, не збрехав?
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25.03.2022 17:40 Відповісти
в ссср все прикрачивалось к празднику - достаточно вспомнить, что кучу солдат положили, чтобу Берлин взять к 1-му мая. а, так как сроссияне все массово наяривают на ссср, то до 9-го мая давить (в том числе и забрасывать мясом), походу, будут не по децки.
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25.03.2022 17:41 Відповісти
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25.03.2022 17:44 Відповісти
Посівна?
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25.03.2022 17:49 Відповісти
Хєрасє! Оце так тачанка!
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25.03.2022 17:49 Відповісти
Оце так "кулеметник"
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Батько Махно б схвалив! 👍
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25.03.2022 20:05 Відповісти
я восемь лет мечтал что б трупопраздник "деньБеды" был отменен! хорошобы до мая разгромить всю вату аж до Кубани и забыть на век про их трупо-мифологию
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25.03.2022 17:45 Відповісти
нам нужно становиться ядерной страной прямо сейчас иначе вся эта херня будет еще долго
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25.03.2022 17:45 Відповісти
Значить, в апрілі смороду зазнають не чоловічі борошна. Це добре. ЗСУ, одружіть кацапів статевими ганчірками на кацапстан! Або краще до лихих парфумів!
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25.03.2022 17:46 Відповісти
Жесть - у тебя переводчик...
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Влучне зауваження, немов стріла з цибулі Робін Гуда
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25.03.2022 18:42 Відповісти
Я понял. Работаем.
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07.04.2022 00:19 Відповісти
не пали контору
це тест на знання різниці між паляницею чорницею полуницею і синицею
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25.03.2022 18:46 Відповісти
А ще спідницею та сідницею...
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25.03.2022 19:02 Відповісти
і суницею
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Щось сексуальне?
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25.03.2022 23:15 Відповісти
🤣
цей «мовний тролінг зрозуміють тільки українці…….
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25.03.2022 18:10 Відповісти
І поляки.
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25.03.2022 18:31 Відповісти
І щоб смороди не мали сечі стерпіти ті пекельні борошна!
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25.03.2022 18:36 Відповісти
я би березень і квітень на жмурєнь змінив...
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25.03.2022 18:47 Відповісти
Щось пригадую ще зі школи анекдот про Вовочку, дослівно не пам'ятаю, але цей розбестотінок замість місяця грудень сказав спочатку "сісень", а потім ще непристойнішими варіантами довів учительку до втрати свідомості... і в кінці такий - "невже трупень?" )))
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25.03.2022 18:56 Відповісти
Простой аналитический подход к характеру тактических действий как в наступательной операции армии РФ так и оборонительно-наступательных операциях ВСУ, даёт любому высокообразованному человеку абсолютное понимание того, что в этом году война не закончится. Тут к гадалке ходить не нужно. Увы...
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25.03.2022 17:47 Відповісти
Будь-яка освічена людина розуміє, що існує безліч факторів, які можуть змінити хід історії. Наприклад, невдалий ковток шматку сала ****@м...
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Згадалося (новина за 2019 рік) - Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві
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25.03.2022 18:48 Відповісти
Она закончится как только эта Тварь сдохнет (24 апреля)! Без всяких мудренностей и прочей "экспертной" хрени заочных мудозвонов!
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Ты ,что ***** желаешь попасть в Рай? 24 апреля Пасха , а все умершие в этот день , по преданию попадают в Рай
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25.03.2022 19:11 Відповісти
Предания - ересь, нет вознесения без суда (кроме скрытых служителей по договору "найма"), а прощения без искреннего раскаиния!
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25.03.2022 19:35 Відповісти
Цензор! Перестаньте піарити цього чувака з його прогнозами
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25.03.2022 17:47 Відповісти
К сожалению, это не прогноз. Это математический расчёт.
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25.03.2022 18:03 Відповісти
Господи, невже не зрозуміло що посадові особи повинні говорити про речі які входять до їх компетенції, а не займатись навипередки прогнозами з люсею.
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25.03.2022 17:48 Відповісти
В Украине - куча складов стрелкового оружия еще со времен СССР. Почему до сих пор президент и верховный главнокомандующий так боится раздать его людям? Что, из старого АК 7.62 уже нельзя убить рашиста? Или тут дальше те же страхи перед вооруженным народом?
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25.03.2022 17:48 Відповісти
Почему не в генштабе вс рф, то там думают шапками закидать без тыла, люди должны старатся работать и поддерживать економический тыл, а не направить 500 микол на усмерть под ирпенем
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25.03.2022 19:00 Відповісти
це основний конкурент віслючка по відосікам хлопці,хто в курсі він до вторгнення теж із секти "какаяразница"?чи норм чоловік?
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Над нашим містом щойно збили ракету! - дуже гарно пілот відпрацював.
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25.03.2022 17:54 Відповісти
Згоден. нам вже не потрібно квапитись. час працює на нас.
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25.03.2022 17:54 Відповісти
мочи расейских фашистских унтерменшей !
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Виталий! Надо готовиться к "сюрпризам" орков 28 марта День освобождения Николаева от немецких фашистов. 100% надо ожидать провокаций и от современных фашистов - рашистов.
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25.03.2022 18:01 Відповісти
24 апреля (Боже, спаси и сохрани Украину, отправь Бесноватого гореть в Аду!)
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Я бы так сильно не обольщался.К сожалению.
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25.03.2022 18:14 Відповісти
було б добре, але маємо дивитись на стан справ реально. До травня навряд чи
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Если бы это сказал арестович, лахтокоментаторы уже бы на говно извелись рассказывать за люсю и дрыстостовича.
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Оптимістичненько.Але,є багато,але.Орки,особливо на Херсонщині,Запоріжській області,за місяць окопалися,замінувалися і т.д. по самі вуха.Вибивання по Кіму,це-добре,а як в дійсності,покаже час.
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25.03.2022 19:31 Відповісти
Треба відрізати їх від Криму. З Криму до них йде постачання всього. Без зброї, харчів і меддопомоги вони протримаються недовго.
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25.03.2022 23:25 Відповісти
Вона закінчиться тоді коли закінчиться! Не треба смикати Бога за бороду. Зараз час працювати. Перемога буде за нами!
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25.03.2022 19:36 Відповісти
 
 