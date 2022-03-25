В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони Росії вперше з 2-го березня оновило інформацію щодо кількості військових, які загинули за місяць так званої "спецоперації" в Україні. За їхніми даними, вбито майже 1400 російських військовослужбовців, тоді як, згідно із офіційними даними Генштабу ЗСУ - вбитих російських загарбників в 10 разів більше - понад 16 тис.
Як запевнив заступник начальника Генштабу РФ Сергій Рудський, від початку відкритого вторгнення до України нібито загинув всього 1351 російський військовослужбовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"На жаль, в ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, 3 825 отримали поранення", - заявили в Міноборони РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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виходить що інші 15 000 орків не військовослужбовці були. То напевно рептилоїди
В Вооружённых Силах РФ аналога этого звания нет. Самозванец наверное.
- Нэ знаю, но звучит красыво
- А где ты взял такое красивое звание?
- Как гдэ? Тик-ток канешна!
суздаль?
нар"ян-мар?
хабаровськ?
вже передчуваю відповідь сукискабеєвої "спав собі хенерал вночі вдома, а тутка прийшли злії укри і його задвохсотили"
і сакраментальне питання
ДОКОЛЄ ЗЛІ УКРИ ДВОХСОТИМУТЬ РАШАНСЬКИХ ХЕНЕРАЛІВ, ДОПОКИ ТІ НІЖНО СПЛЯТЬ??
Через два тижні, втрати стали 500 кацапів.
Ще через два тижні бачимо 1500.
Так що, через пару тижнів буде щось новеньке.
Сталин - во второй мировой погибло 7 млн. граждан СССР
Хрущев - 20 млн.
Горбачев - 27 млн.
Эти орки до сиз пор скрывают сколько погибло в финскую, войну, во Вьетнаме и в Афгане.
Яйца будут в музеях болтаться.
Сотни женщин придут чтоб на них посмотреть и руками за них продержатся.