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армія РФ (13505) війна (56581) Генштаб ЗС (4520) втрати (3824)

В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Міністерство оборони Росії вперше з 2-го березня оновило інформацію щодо кількості військових, які загинули за місяць так званої "спецоперації" в Україні. За їхніми даними, вбито майже 1400 російських військовослужбовців, тоді як, згідно із офіційними даними Генштабу ЗСУ - вбитих російських загарбників в 10 разів більше - понад 16 тис.

Як запевнив заступник начальника Генштабу РФ Сергій Рудський, від початку відкритого вторгнення до України нібито загинув всього 1351 російський військовослужбовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"На жаль, в ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, 3 825 отримали поранення", - заявили в Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
Я б навіть більше сказав: жодної людини не вбито, тільки 16000 кацапів.
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25.03.2022 16:47
+29
Депутан РФ, бригадный генерал, правая рака Ката Дырова. . Тяжелый. Захватить не удалось. Мариуполь!

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25.03.2022 16:47
+18
А сколько еще животные пожрали...
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25.03.2022 16:45
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Нууу, раз в 20 больше видимо точно положили кацапья ....
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25.03.2022 16:45 Відповісти
Посрать на то что эти УБЛЮДКИ говорят --- убивать и убивать не останавливаясь
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25.03.2022 17:16 Відповісти
Наші рахують гуртом, округляючи до сотень, на ********** малюють числа до одиниці, нібито знають точні цифри і все в них під контролем і вони не брешуть, нібито рахують до 1.
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25.03.2022 20:12 Відповісти
А сколько еще животные пожрали...
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25.03.2022 16:45 Відповісти
Балаболы
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25.03.2022 16:45 Відповісти
На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, - заявили в Міноборони РФ.
============
виходить що інші 15 000 орків не військовослужбовці були. То напевно рептилоїди
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25.03.2022 17:22 Відповісти
Кто бы сомневался.Там же укры с палками и камнями
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25.03.2022 16:45 Відповісти
И фанерными автоматиками, за что отдельный поклон российским пропогандонам типа Скабеевой! ЗЕМНОЙ ПОКЛОН, что заставили верить в ваш понос!
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25.03.2022 18:22 Відповісти
Я б навіть більше сказав: жодної людини не вбито, тільки 16000 кацапів.
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25.03.2022 16:47 Відповісти
Сброд из лубандона не в счет.. Срочников нет.. Ну где то так
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25.03.2022 16:47 Відповісти
Депутан РФ, бригадный генерал, правая рака Ката Дырова. . Тяжелый. Захватить не удалось. Мариуполь!

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25.03.2022 16:47 Відповісти
Делемханов Руслан.
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25.03.2022 16:48 Відповісти
ой что борода не защитила от пуля
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25.03.2022 16:56 Відповісти
Брат делимханова сдох? У чеченцев сегодня праздник 😂
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25.03.2022 17:09 Відповісти
Написано же, тяжёлый, раненый, значит
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25.03.2022 17:12 Відповісти
Будем держать кулаки 😅
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25.03.2022 18:09 Відповісти
Тяжелый в смысле не донесли, пришлось бросить?
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25.03.2022 17:07 Відповісти
Да, неоднозначно как-то. Может тяжело раненый. Но как определили?
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25.03.2022 17:14 Відповісти
Вау, Делимхана за жопу взяли, супер.
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25.03.2022 17:10 Відповісти
Брига́дный генера́л - первичное (низшее) генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором, в редких случаях эквивалентен генерал-майору.
В Вооружённых Силах РФ аналога этого звания нет. Самозванец наверное.
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25.03.2022 17:10 Відповісти
як варіянт , можливо бригадою командував , ну вівчарів ,пастухів чи малярів штукатурів
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25.03.2022 17:18 Відповісти
- Делимхан, а что значит твоё звание "бригадный генерал"?
- Нэ знаю, но звучит красыво
- А где ты взял такое красивое звание?
- Как гдэ? Тик-ток канешна!
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25.03.2022 17:32 Відповісти
Пруф?
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25.03.2022 17:12 Відповісти
Пока нет...их там хрен поймешь, собак. Все друг другу братья, сестры и фамилии похожие.
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25.03.2022 17:19 Відповісти
це по якому місту?
суздаль?
нар"ян-мар?
хабаровськ?
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25.03.2022 16:47 Відповісти
мабуть це в якомусь Усть-піздюйську
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25.03.2022 16:53 Відповісти
Ну нет так нет. И эти официальные тыща питьсот просто не доехали. Усушка, утряска. Задумайтесь иваны - дорога дальняя, может притомить.
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25.03.2022 16:50 Відповісти
задіє рашка старі танки з 70-х років казали, а то таке як коробка консервна
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25.03.2022 16:50 Відповісти
😁😁😁 Пропагандон заступив. І сам цього не зрозумів. Загинуло як мінімум 5 їхніх бойових хєнєралів, щашкварення яких підтверджено західними розвідками. Якщо прийняти кацапську версію про 1400 зажмурених, то... Тепер вдумаймося у співвідношення : і зжнерал на 280 військових. 😁 Умовно це означає, що на один батальйон у кацапів припадає 2 генерала? 😂 Або ж генерали ходять в атаки, як Чапаєв - попереду рядових. 😊
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25.03.2022 16:52 Відповісти
Кто там из кацапского быдла будет утруждать себя подобной аналитикой? Тупой дичи сказали-тупаядичь поверила
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25.03.2022 16:57 Відповісти
нєєє
вже передчуваю відповідь сукискабеєвої "спав собі хенерал вночі вдома, а тутка прийшли злії укри і його задвохсотили"
і сакраментальне питання
ДОКОЛЄ ЗЛІ УКРИ ДВОХСОТИМУТЬ РАШАНСЬКИХ ХЕНЕРАЛІВ, ДОПОКИ ТІ НІЖНО СПЛЯТЬ??
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25.03.2022 16:58 Відповісти
вчора, чи сьогодні (я так і не зрозумів) було зашкварено вже сьомого їхнього генерала, якогось резанцева. І це без врахування віце-адмірала, який чуть-чуть не встиг отримати зірку, зашкварений будучи каперангом.
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25.03.2022 17:00 Відповісти
Нічого, перші дні кацапи говорили, що втратили одного кацапа.
Через два тижні, втрати стали 500 кацапів.
Ще через два тижні бачимо 1500.
Так що, через пару тижнів буде щось новеньке.
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25.03.2022 16:53 Відповісти
Ага. 999,99 солдат роиси. 😁 Скидка года.
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25.03.2022 16:53 Відповісти
То он "ванек" с ихними сожженными БТРами попутал)
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25.03.2022 16:54 Відповісти
1351 самка получит страховку за свого ублюдка, а остальные нет.
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25.03.2022 16:55 Відповісти
не получит. нужно тело. а они твари смердят в наших степях.
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25.03.2022 17:08 Відповісти
Ну наверное те, кого вывезли или здохли по дороге в госпиталь.
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25.03.2022 17:20 Відповісти
Интересно, а что тысячи едениц росийской сгоревшей техники сами приехали в Украину? Только чего стоит более 200 сбитых самолетов и вертолетов. Даже логически прикинуть то цифра убитых занижена раз в 10.
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25.03.2022 16:55 Відповісти
навіть така кількість загиблих за місяць, нормальних людей мала б бентежити. Такі ж приблизно були втрати американців у В'єтнамі в середньому за місяць так американці на протести виходили.
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25.03.2022 16:56 Відповісти
Два варіанта: вони вивозять до касапії на поховання місцевими тільки кожного десятого трупа; інших закопують як гній в українському грунті. Або - це все облік лише офіцерів та генералів...
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25.03.2022 16:56 Відповісти
*******-не мешки ворочать!
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25.03.2022 16:56 Відповісти
К сожалению ни тьсячи ни десятки тьісяч ничего не изменят кацапам просто насрать на потери,єто рабские животньіе,более єфективньім оружием будет ємбарго на нефть и газ, когда жрать мразям нечего будет только тогда начнется реальное брожение и недовольство властью, а потери єто чепуха,вон финьі 250000 кацапов зажмурили за три месяца,ну и что та *****,Карелию они все равно забрали
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25.03.2022 16:56 Відповісти
Вони там, до речі, пропагандують, що наших загиблих - 14000, поранених - 16000 і радіють "ефективності і мощі" своїх військ 🤣
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25.03.2022 17:01 Відповісти
а когда москальские свинособаки реально считали своих зашкваренных ублюдков? никогда ... чем больше их двухсотят, тем меньшие цифры они публикуют... По данным Пентагона украинские воины уже отминусовали около 40-50 тыс. кацапского поголовья, это и безвозвратные потери и раненные, выбывшие из строя свинособаки.
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25.03.2022 17:01 Відповісти
Патєрь нєт.
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25.03.2022 17:01 Відповісти
Так и есть. Остальные исчезли. Это кацапы придумали еще давно. Они таким образом бабло не платят за дохлых кацапских идиотов.
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25.03.2022 17:03 Відповісти
От і чудово, множте на 10 і маєте десь 40К лише ранених. А разом із зашквареними - під 60К. НАТО оцінює всі втрати московії приблизно у 40К. Тож приблизно 1/3 початкових сил вторгнення (150К-200К) є знищеними. Слава ЗСУ!
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25.03.2022 17:03 Відповісти
Это за какой день?
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25.03.2022 17:03 Відповісти
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25.03.2022 17:08 Відповісти
1351 - это те, которых собрали. Остальные сожжены в мобильных освенцимах или их гризёт лесные звери.
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25.03.2022 17:14 Відповісти
Это те, чьи потроха официально утилизировали. Остальные , как всегда - "пропали без вести."
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25.03.2022 17:19 Відповісти
Мацкве можно "верить" Врут как всегда и везде
Сталин - во второй мировой погибло 7 млн. граждан СССР
Хрущев - 20 млн.
Горбачев - 27 млн.
Эти орки до сиз пор скрывают сколько погибло в финскую, войну, во Вьетнаме и в Афгане.
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25.03.2022 17:17 Відповісти
Остальные отпускники и ихтамнеты.
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25.03.2022 17:21 Відповісти
Че врать то? И Украина и ООН заявляют до 16 тысяч убитых и до 40 тысяч раненых и убитых вместе. Россия как всегда врет своим. Потом правда могут сказать что остальные пропали безвести, и фиг что платить будет родственникам
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25.03.2022 17:24 Відповісти
Так і є, другі смердять на узбіччі, треті згоріли в крематоріях, четверті згоріли в доменних печах, п'ятих собаки доїдають, шостих ворони догризають. Якось так.
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25.03.2022 17:25 Відповісти
Абсолютное большинство орков Мордора выглядят именно так.

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25.03.2022 17:28 Відповісти
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25.03.2022 17:35 Відповісти
Це ті, трупи кого вивезли, усі інші "прапавшиє бєзвєсті" - так в них ще дідиваівалі
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25.03.2022 17:35 Відповісти
Все для рашиськоі бидломаси , чи є ще в Украіні люди які вірят росіі ?
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25.03.2022 17:44 Відповісти
информационная война это. Сейчас никому верить нельзя и достоверных источников вообще не стало..
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25.03.2022 18:11 Відповісти
Eto cifri sto kacapi teriajet v den
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25.03.2022 18:19 Відповісти
інших 15 тис. звільнили заднім числом, оні заблуділісь
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25.03.2022 19:19 Відповісти
... скоріш за все ця цифра реальна 1351 покидьків , вони рахують тільки офіцерські та генеральські втрати. а салдафонів ніхто не рахує, - єто ж пушєчноє мясо, баби єщо нарожают чьо іх счєтать.
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25.03.2022 19:31 Відповісти
Очень скоро в России не будет мужчин

Яйца будут в музеях болтаться.
Сотни женщин придут чтоб на них посмотреть и руками за них продержатся.
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25.03.2022 19:40 Відповісти
На каналі дохлая русня в твітері як мінімум 500 шт дохлих москаликів сфоткано
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25.03.2022 21:46 Відповісти
 
 