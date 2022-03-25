Принудительно депортированные Россией в оккупированный Крым мариупольцы устроили акцию неповиновения

Принудительно вывезенные в оккупированный Крым жители Мариуполя устроили акцию неповиновения.

Об этом сообщает ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

Информация о насильственном перемещении жителей Мариуполя уже поступала от украинских разведчиков, главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и городских властей Мариуполя. Выяснить точное количество депортированных людей не удается, однако, судя по всему, речь идет о тысячах граждан.

Как выяснилось, часть мариупольцев, которым российские военные не позволили выехать по организованным Украиной гуманитарным коридорам, разместили в Джанкое в школе №8. Подтверждение этому издание нашло на подконтрольных российским оккупантам крымских сайтах.

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Депортированных украинцев также планируют отправить в Алушту, Красноперекопск и Евпаторию. Количество людей, которых уже насильственно переместили на полуостров, россияне оценивают по меньшей мере в 11 тысяч.





Публикация о депортированных в Джанкой украинцах на сайте подконтрольного российским оккупантам крымского медиа

Оказавшихся в Джанкое мариупольцев разместили в спортивных залах школы и, по данным издания "INжир media", отобрали у них украинские документы. Об этой практике ранее сообщали и украинские чиновники. Они также говорили, что украинцам насильственно выдают документы российского образца.

Депортированные мариупольцы 21-22 марта провели в джанкойской школе №8 акцию неповиновения. По информации "INжир media", они скандировали "Слава Украине! Героям слава!", в помещении звучал гимн Украины и слоганы протеста против российского вторжения. В то же время оккупационные силовики не реагировали на акции из-за страха спровоцировать конфликт, о котором может стать известно за пределами Крыма и РФ, говорят журналисты.