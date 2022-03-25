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Принудительно депортированные Россией в оккупированный Крым мариупольцы устроили акцию неповиновения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джанкой

Принудительно вывезенные в оккупированный Крым жители Мариуполя устроили акцию неповиновения.

Об этом сообщает ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

Информация о насильственном перемещении жителей Мариуполя уже поступала от украинских разведчиков, главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и городских властей Мариуполя. Выяснить точное количество депортированных людей не удается, однако, судя по всему, речь идет о тысячах граждан.

Как выяснилось, часть мариупольцев, которым российские военные не позволили выехать по организованным Украиной гуманитарным коридорам, разместили в Джанкое в школе №8. Подтверждение этому издание нашло на подконтрольных российским оккупантам крымских сайтах.

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Депортированных украинцев также планируют отправить в Алушту, Красноперекопск и Евпаторию. Количество людей, которых уже насильственно переместили на полуостров, россияне оценивают по меньшей мере в 11 тысяч.

Принудительно депортированные Россией в оккупированный Крым мариупольцы устроили акцию неповиновения 01
Принудительно депортированные Россией в оккупированный Крым мариупольцы устроили акцию неповиновения 02

Публикация о депортированных в Джанкой украинцах на сайте подконтрольного российским оккупантам крымского медиа

Оказавшихся в Джанкое мариупольцев разместили в спортивных залах школы и, по данным издания "INжир media", отобрали у них украинские документы. Об этой практике ранее сообщали и украинские чиновники. Они также говорили, что украинцам насильственно выдают документы российского образца.

Депортированные мариупольцы 21-22 марта провели в джанкойской школе №8 акцию неповиновения. По информации "INжир media", они скандировали "Слава Украине! Героям слава!", в помещении звучал гимн Украины и слоганы протеста против российского вторжения. В то же время оккупационные силовики не реагировали на акции из-за страха спровоцировать конфликт, о котором может стать известно за пределами Крыма и РФ, говорят журналисты.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Депортация автохтонов и завоз быдла из российских ******. Или Голодомор. Классика сучья.
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25.03.2022 17:47
+20
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25.03.2022 17:47
+16
Твари кацапские!Вы бы лучше своё "тухлое мясо" от нас повывозили!
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25.03.2022 17:54
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Депортация автохтонов и завоз быдла из российских ******. Или Голодомор. Классика сучья.
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25.03.2022 17:47 Ответить
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25.03.2022 17:47 Ответить
Можна. З ТРО..
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25.03.2022 17:52 Ответить
Во проблеми у чувака. У нас 2 раба кожному дають і пару гектарів землі. Нищеброд ******.
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25.03.2022 17:58 Ответить
Хай сам підлогу мете і миє. Не царської крові - Овен якийсь.
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25.03.2022 23:44 Ответить
не думаю,шо тупые кремлёвские жыдоугрофиннобуряты поймут,шо нагинать они могут только себе подобным...
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25.03.2022 17:48 Ответить
подобных...звыняйтэ
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25.03.2022 17:55 Ответить
Твари кацапские!Вы бы лучше своё "тухлое мясо" от нас повывозили!
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25.03.2022 17:54 Ответить
Это заложники от которых теперь ничего не зависит. На их фоне теперь будут клепать репортажи. Жалко людей...
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25.03.2022 17:54 Ответить
При звільненні Криму допоможуть .
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25.03.2022 18:03 Ответить
При освобождении Крыма , орда будет ими прикрываться . Для этого их туда и отвезли.
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25.03.2022 19:22 Ответить
Час скооперуватися з татарами та показати кацапам що таке справжній протест!
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25.03.2022 17:56 Ответить
Можно массово эвакуироватся в Крым и там отреферендить Крым обратно Украине. Типа чтобы в лишнюю не стрелять.
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25.03.2022 17:59 Ответить
Кто Считать голоса будет
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25.03.2022 18:52 Ответить
Убивать русских пропагандистов везде где появятся.
Убивать всех повязанных с ******.До третьего поколения.Это нелюди .Амин.
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25.03.2022 18:32 Ответить
Кацапські п**араси хочуть маріупольцями як щітом прикриватись.
раша кончена країна як і ії народ.
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25.03.2022 19:56 Ответить
 
 