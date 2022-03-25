Пограничники обнаружили шпионов из представителей московского патриархата возле Харькова

Возле Харькова пограничники обнаружили шпионов из "духовенства".

Об этом идет речь в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что автомобиль с тремя людьми задержали пограничники в окрестностях Харькова. Транспортное средство было приостановлено во время проверки документов пассажиров.

"Пассажиры оказались представителями православной церкви Московского патриархата, один из которых родился в Белгородской области России. Проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью снабжения хлеба. А вот о наличии российских платежных карт "красноречиво" умолчали. Теперь "духовенству" придется объяснять" сотрудникам правоохранительных органов Украины свои подлинные намерения и планы", - отметили пограничники.

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