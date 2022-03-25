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Пограничники обнаружили шпионов из представителей московского патриархата возле Харькова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прикордонник,кордон

Возле Харькова пограничники обнаружили шпионов из "духовенства".

Об этом идет речь в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что автомобиль с тремя людьми задержали пограничники в окрестностях Харькова. Транспортное средство было приостановлено во время проверки документов пассажиров.

"Пассажиры оказались представителями православной церкви Московского патриархата, один из которых родился в Белгородской области России. Проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью снабжения хлеба. А вот о наличии российских платежных карт "красноречиво" умолчали. Теперь "духовенству" придется объяснять" сотрудникам правоохранительных органов Украины свои подлинные намерения и планы", - отметили пограничники.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Скільки вже ця філія ФСБ буде працювати в Україні?
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25.03.2022 18:03
+27
Теж мені новина!

Всі Українці знають, що МП - представники "РуZZкого мира" в Україні! Просто заходиш в любу їхню церкву, і пакуй!

Про монастирі і семінарії я взагалі мовчу.
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25.03.2022 18:04
+24
Там в МП кожен другий шпигун, не рахуючи кожного першого...))
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25.03.2022 18:03
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https://twitter.com/nevedimka123/status/1507236968610025477
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25.03.2022 18:02 Ответить
Скільки вже ця філія ФСБ буде працювати в Україні?
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25.03.2022 18:03 Ответить
Ну не дотиснули цю секту після одержання Томоса. Залишили на потім.А потім зявилося з танками і ракетами..Одна країна Україна,одна мова-українська,і одна Православна Церква України.Всі інші "православні" секти ідуть за кацапським військовим кораблем. А то попридумували в кожному селі по два попа,по дві парафії і бійки за місце для моління...
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25.03.2022 18:16 Ответить
ніт..потім з"явилися асфальтоукладачі з катками,а вже аж потім танки і ракети
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25.03.2022 18:39 Ответить
Яким чином термос мав вплинути на ліквідацію ворожого ДРГ?
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25.03.2022 18:41 Ответить
"термос"? Иди за кораблём, цапа.
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25.03.2022 19:08 Ответить
Ти на питання будеш відповідати, чи поп сказав вірувати у будь-яку херню, і ти відключив мозок?
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25.03.2022 20:44 Ответить
Ну вот смотри, если тебя посадить на термос - ты лопнешь.
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25.03.2022 20:48 Ответить
Це приклад з твого уроку в церковно-приходській "школі" від московського попа?
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25.03.2022 21:58 Ответить
Набутылошник - за кораблём пшёл.
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25.03.2022 22:04 Ответить
Не треба мені повідомляти про свої пересування та сексуальні вподобання, бо боюся, що навіть моя цинічна особистість може бути здивована вашими праваславнимі утєхамі
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26.03.2022 10:26 Ответить
Вашими я не удивлён.
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26.03.2022 13:07 Ответить
Кацапа мало чим можна здивувати, бо здивування ознака розуму
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26.03.2022 15:20 Ответить
Ну почему? Иногда вы удивляетесь - "за что нас так не любят"
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26.03.2022 15:42 Ответить
У тому числі за руцкочєлюстнутость
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26.03.2022 15:51 Ответить
И не поспоришь. Хотя, говорят, что множество русскоязычных, сейчас кацапов ипашат, а многие украиноязычные, сосут у них. Но шо поделать - «Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди».
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26.03.2022 18:18 Ответить
Це лише у тваіх влажних мєчтах, свиноморде
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26.03.2022 20:19 Ответить
Отойди от зеркала, перестанешь видеть свиноморде
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26.03.2022 22:48 Ответить
Не варіант. Лише повна заборона інтернету для кацапні
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27.03.2022 08:35 Ответить
Как не смешно, но вот тут с тобой вынужден согласится.
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27.03.2022 13:40 Ответить
Я маю на увазі не руцкіх граждан, а усіє кацапні у світі, особливо тієї, що окуповують Україну вже понад 30 років "незалежності"
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27.03.2022 14:33 Ответить
Это не реально, к сожалению. Если до сих пор, даже в условиях войны, у нас нет законных методов их прижать... Чего одна РПЦ стоит и коммуняки и ОПЗЖисты. Ну запретили как регионалов и комми в своё время, они быстренько под другим названием легализовались. Вот ввести статус негражданина, с запретом участвовать в полит деятельности и быть в органах власти, если принадлежал к прокацапским политсилам...
Только боюсь, наши европейские партнёры будут сильно возбухать.
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27.03.2022 14:43 Ответить
Я тебе могу накидать кучу видео и документов, от сторонников Рыгов на украинском, и кучу видео, где у пленных кацапов интересуются на русском - какого *уя они забыли у нас. Я например, могу общаться и на украинском, и на русском, при этом пишу на украинском с ошибками, почему и предпочитаю на этом форуме не ***********. А свои претензии к использованию гос. языка, не рекомендую дискутировать ни в теробороне, ни в ЗСУ. Многих защищающих страну русскоязычных оскорбишь.
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27.03.2022 15:43 Ответить
Доти, доки українська влада буде вважати лохторат московського паханату своїм важливим ресурсом.
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25.03.2022 18:40 Ответить
гундяевцы исчезнут как вид...
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25.03.2022 18:03 Ответить
Там в МП кожен другий шпигун, не рахуючи кожного першого...))
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25.03.2022 18:03 Ответить
Теж мені новина!

Всі Українці знають, що МП - представники "РуZZкого мира" в Україні! Просто заходиш в любу їхню церкву, і пакуй!

Про монастирі і семінарії я взагалі мовчу.
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25.03.2022 18:04 Ответить
Ага всі... Ті хто ходить до цієї "церкви" нічого знати не можуть бо зомбовані...
Особисто сперечався з тими дебілами....
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25.03.2022 19:30 Ответить
Не треба сперечатись!

Просто спитайте в них, які заповіді Христові вони знають? І, коли вони Вам почнуть мямлити про "Не убий, не укради...), просто спитайте:"Ви що, іудеї?" Адже іудеї вважають Тору святою книгою, а Моісеєві заповіді - це Старий заповіт... тобто Тора!

А Христові заповіді - це Нагорна Проповідь, про яку вони геть нічого не знають!

Отже - православ'я вчить паству Торі!
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25.03.2022 19:56 Ответить
Ага, там більшість такі, що і третини тих заповідей не перелічать...
Кажут якщо ця церква в Україні, то вона українська... Це їх рівень.
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25.03.2022 20:14 Ответить
СБУ (и не только) заработало по законам военного времени... и чистят там сейчас. Полный карт-бланш и полномочия. Родственники громких сепаров по всей Украине заезжают на КПЗ. И оттуда звонят. Королева в восхищении.
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25.03.2022 18:09 Ответить
Королева счастлива.
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25.03.2022 18:16 Ответить
Там лавру взагалі думають перевіряти, з тих хто там зараз ховається мінімум половина дрг кацапів , якщо не всі. Чи чекають коли ті у#бки отримають наказ від своїх кураторів?
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25.03.2022 18:10 Ответить
Печерску у лавру давно нужно проверить
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25.03.2022 18:15 Ответить
Поперетрахівать.
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25.03.2022 18:34 Ответить
Да там и без проверки все ясно
Освобождать надо наши Лавры от русскага духа, от русскага фашистского мира
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26.03.2022 12:29 Ответить
а между тем,эта мразевская секта свободно действует в украине,и более того ,многие прихожане ходят туда и несут свои деньги попам или жопам,на патроны рос.солдатам,чтобы убивали этих прихожан и их детей. Маразм. почему самим людям не выкинуть их нахер,если властям пофиг?
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25.03.2022 18:15 Ответить
Яка несподіванка!!!
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25.03.2022 18:21 Ответить
Та ви,***** - СЛІПЦІ!!!!!!!!
Кожна кацапурська церква, чи /маанастирь/ - розплідник сруськага міра.
Хутір Михнівка. Волинь. Камінь-Каширський район. Монастир.Там їх,як бліх у собаки! Прикордонний район,доречі. Місцеві "віряни", бігають туда,як скажені. І все несуть і несуть гроші. Долбойоби! А за ці гроші , кацапи вбивають їх же ж!
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25.03.2022 18:24 Ответить
Медвечуки особисто спонсорували монастирі.
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25.03.2022 18:30 Ответить
Їм ще не сказали що св Петро не приймає російські картки?
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25.03.2022 18:25 Ответить
московские попы на службе сатаны!
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25.03.2022 19:18 Ответить
Духі нарвалісь на дедов (
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25.03.2022 18:36 Ответить
Московський патріархат це ячейка ФСБ, там всі шпигуни!!!!
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25.03.2022 18:36 Ответить
чото аж не удивлен
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25.03.2022 18:37 Ответить
Серед офіцерів рпц фсб виявили шпигунів ?
Певно,інші,-диверсанти пропагандисти й вербувальники...
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25.03.2022 18:48 Ответить
НА 25Й ДЕНЬ ВІЙНИ ОЧІЛЬНИК УПЦ МП ЗГАДУЄ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХА, ЯК "ГАСПАДІНА НАШЕГО"

https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/

Один из ФСБешников восхваляет другого на территории Украины!

И это в то время, когда под руководством ФСБ параши разрушают Украину!

Украинцев убивают, а они как зомби ползут в РПЦ ФСБ!!! Люди очнитесь! Ваш поход в РПЦ - предательство Украины
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25.03.2022 18:56 Ответить
А козаки коли Синоп і Трапезунд палили згадували Константинопольського Патріарха який був на службі у Турецького Султана, і якось ні у кого не виникало ідей вийти з-під його влади. Під час 2-ї Світової війни на теренах України діяла Автономна Православна Церква, яка підпорядковувалася Московському Патріархату, і німецькі окупанти не вважали її священників агентами НКВС, який навпаки, сам після звільнення їх як колаборантів репресовував.
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26.03.2022 00:59 Ответить
Ой та шо ви їм зробите? Ця гілка ФСБ недоторкана в Україні особливо після того як СБУ очолив прихожанин цієї секти...
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25.03.2022 19:27 Ответить
Сейчас даже самый пьяный поп выйдет из РПЦ. А если остались в РПЦ, то ясен перец на чьих деньгах сидят.
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25.03.2022 19:48 Ответить
это ли не повод всех их к ****** выкинуть в рашку?!
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25.03.2022 19:54 Ответить
А що у нас вже платіжні картки є забороненими предметами, про наявність яких особа має повідомляти? А якщо б у них виявилися картки монгольського банку, їх би що в проповідників "татро-монгольського іга" записали?
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26.03.2022 00:46 Ответить
Жаль що це рішення прийнято завдяки війні.
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29.03.2022 22:30 Ответить
Яка несподіванка!!!
А можна ж було ще 24 лютого МП заборонити!
Так ніт!!!
Скільки ж вже попи МП здали оркам активістів та ветеранів АТО, позицій наших військ, розташування військової техніки...
Але ніт!
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06.06.2022 00:08 Ответить
 
 