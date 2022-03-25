Прикордонники виявили шпигунів з-поміж представників московського патріархату біля Харкова
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Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів з "духовенства".
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що автомобіль з трьома людьми затримали прикордонники на околиці Харкова. Транспортний засіб зупинили під час перевірки документів пасажирів.
"Пасажири виявилися представниками православної церкви Московського патріархату, один з яких народився в Бєлгородській області Росії. Проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування нібито необхідністю постачання хліба. А ось про наявність російських платіжних карт "красномовно" промовчали. Тепер "духовенству" доведеться пояснювати співробітникам правоохоронних органів України свої справжні наміри і плани", - зазначили прикордонники.
Будь ласка, зачекайте...
Только боюсь, наши европейские партнёры будут сильно возбухать.
Всі Українці знають, що МП - представники "РуZZкого мира" в Україні! Просто заходиш в любу їхню церкву, і пакуй!
Про монастирі і семінарії я взагалі мовчу.
Особисто сперечався з тими дебілами....
Просто спитайте в них, які заповіді Христові вони знають? І, коли вони Вам почнуть мямлити про "Не убий, не укради...), просто спитайте:"Ви що, іудеї?" Адже іудеї вважають Тору святою книгою, а Моісеєві заповіді - це Старий заповіт... тобто Тора!
А Христові заповіді - це Нагорна Проповідь, про яку вони геть нічого не знають!
Отже - православ'я вчить паству Торі!
Кажут якщо ця церква в Україні, то вона українська... Це їх рівень.
Освобождать надо наши Лавры от русскага духа, от русскага фашистского мира
Кожна кацапурська церква, чи /маанастирь/ - розплідник сруськага міра.
Хутір Михнівка. Волинь. Камінь-Каширський район. Монастир.Там їх,як бліх у собаки! Прикордонний район,доречі. Місцеві "віряни", бігають туда,як скажені. І все несуть і несуть гроші. Долбойоби! А за ці гроші , кацапи вбивають їх же ж!
Певно,інші,-диверсанти пропагандисти й вербувальники...
https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/
Один из ФСБешников восхваляет другого на территории Украины!
И это в то время, когда под руководством ФСБ параши разрушают Украину!
Украинцев убивают, а они как зомби ползут в РПЦ ФСБ!!! Люди очнитесь! Ваш поход в РПЦ - предательство Украины
А можна ж було ще 24 лютого МП заборонити!
Так ніт!!!
Скільки ж вже попи МП здали оркам активістів та ветеранів АТО, позицій наших військ, розташування військової техніки...
Але ніт!