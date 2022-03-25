Прикордонники виявили шпигунів з-поміж представників московського патріархату біля Харкова

Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів з "духовенства".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що автомобіль з трьома людьми затримали прикордонники на околиці Харкова. Транспортний засіб зупинили під час перевірки документів пасажирів.

"Пасажири виявилися представниками православної церкви Московського патріархату, один з яких народився в Бєлгородській області Росії. Проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування нібито необхідністю постачання хліба. А ось про наявність російських платіжних карт "красномовно" промовчали. Тепер "духовенству" доведеться пояснювати співробітникам правоохоронних органів України свої справжні наміри і плани", - зазначили прикордонники.

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