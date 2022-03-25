УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7226 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 226 58
війна (56581) прикордонники (947) Харків (3904) шпигунство, шпіонаж (813)

Прикордонники виявили шпигунів з-поміж представників московського патріархату біля Харкова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонник,кордон

Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів з "духовенства".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що автомобіль з трьома людьми затримали прикордонники на околиці Харкова. Транспортний засіб зупинили під час перевірки документів пасажирів.

"Пасажири виявилися представниками православної церкви Московського патріархату, один з яких народився в Бєлгородській області Росії. Проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування нібито необхідністю постачання хліба. А ось про наявність російських платіжних карт "красномовно" промовчали. Тепер "духовенству" доведеться пояснювати співробітникам правоохоронних органів України свої справжні наміри і плани", - зазначили прикордонники.

Також читайте: Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+45
Скільки вже ця філія ФСБ буде працювати в Україні?
показати весь коментар
25.03.2022 18:03
+27
Теж мені новина!

Всі Українці знають, що МП - представники "РуZZкого мира" в Україні! Просто заходиш в любу їхню церкву, і пакуй!

Про монастирі і семінарії я взагалі мовчу.
показати весь коментар
25.03.2022 18:04
+24
Там в МП кожен другий шпигун, не рахуючи кожного першого...))
показати весь коментар
25.03.2022 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/nevedimka123/status/1507236968610025477
показати весь коментар
25.03.2022 18:02 Відповісти
Скільки вже ця філія ФСБ буде працювати в Україні?
показати весь коментар
25.03.2022 18:03 Відповісти
Ну не дотиснули цю секту після одержання Томоса. Залишили на потім.А потім зявилося з танками і ракетами..Одна країна Україна,одна мова-українська,і одна Православна Церква України.Всі інші "православні" секти ідуть за кацапським військовим кораблем. А то попридумували в кожному селі по два попа,по дві парафії і бійки за місце для моління...
показати весь коментар
25.03.2022 18:16 Відповісти
ніт..потім з"явилися асфальтоукладачі з катками,а вже аж потім танки і ракети
показати весь коментар
25.03.2022 18:39 Відповісти
Яким чином термос мав вплинути на ліквідацію ворожого ДРГ?
показати весь коментар
25.03.2022 18:41 Відповісти
"термос"? Иди за кораблём, цапа.
показати весь коментар
25.03.2022 19:08 Відповісти
Ти на питання будеш відповідати, чи поп сказав вірувати у будь-яку херню, і ти відключив мозок?
показати весь коментар
25.03.2022 20:44 Відповісти
Ну вот смотри, если тебя посадить на термос - ты лопнешь.
показати весь коментар
25.03.2022 20:48 Відповісти
Це приклад з твого уроку в церковно-приходській "школі" від московського попа?
показати весь коментар
25.03.2022 21:58 Відповісти
Набутылошник - за кораблём пшёл.
показати весь коментар
25.03.2022 22:04 Відповісти
Не треба мені повідомляти про свої пересування та сексуальні вподобання, бо боюся, що навіть моя цинічна особистість може бути здивована вашими праваславнимі утєхамі
показати весь коментар
26.03.2022 10:26 Відповісти
Вашими я не удивлён.
показати весь коментар
26.03.2022 13:07 Відповісти
Кацапа мало чим можна здивувати, бо здивування ознака розуму
показати весь коментар
26.03.2022 15:20 Відповісти
Ну почему? Иногда вы удивляетесь - "за что нас так не любят"
показати весь коментар
26.03.2022 15:42 Відповісти
У тому числі за руцкочєлюстнутость
показати весь коментар
26.03.2022 15:51 Відповісти
И не поспоришь. Хотя, говорят, что множество русскоязычных, сейчас кацапов ипашат, а многие украиноязычные, сосут у них. Но шо поделать - «Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди».
показати весь коментар
26.03.2022 18:18 Відповісти
Це лише у тваіх влажних мєчтах, свиноморде
показати весь коментар
26.03.2022 20:19 Відповісти
Отойди от зеркала, перестанешь видеть свиноморде
показати весь коментар
26.03.2022 22:48 Відповісти
Не варіант. Лише повна заборона інтернету для кацапні
показати весь коментар
27.03.2022 08:35 Відповісти
Как не смешно, но вот тут с тобой вынужден согласится.
показати весь коментар
27.03.2022 13:40 Відповісти
Я маю на увазі не руцкіх граждан, а усіє кацапні у світі, особливо тієї, що окуповують Україну вже понад 30 років "незалежності"
показати весь коментар
27.03.2022 14:33 Відповісти
Это не реально, к сожалению. Если до сих пор, даже в условиях войны, у нас нет законных методов их прижать... Чего одна РПЦ стоит и коммуняки и ОПЗЖисты. Ну запретили как регионалов и комми в своё время, они быстренько под другим названием легализовались. Вот ввести статус негражданина, с запретом участвовать в полит деятельности и быть в органах власти, если принадлежал к прокацапским политсилам...
Только боюсь, наши европейские партнёры будут сильно возбухать.
показати весь коментар
27.03.2022 14:43 Відповісти
Я тебе могу накидать кучу видео и документов, от сторонников Рыгов на украинском, и кучу видео, где у пленных кацапов интересуются на русском - какого *уя они забыли у нас. Я например, могу общаться и на украинском, и на русском, при этом пишу на украинском с ошибками, почему и предпочитаю на этом форуме не ***********. А свои претензии к использованию гос. языка, не рекомендую дискутировать ни в теробороне, ни в ЗСУ. Многих защищающих страну русскоязычных оскорбишь.
показати весь коментар
27.03.2022 15:43 Відповісти
Доти, доки українська влада буде вважати лохторат московського паханату своїм важливим ресурсом.
показати весь коментар
25.03.2022 18:40 Відповісти
гундяевцы исчезнут как вид...
показати весь коментар
25.03.2022 18:03 Відповісти
Там в МП кожен другий шпигун, не рахуючи кожного першого...))
показати весь коментар
25.03.2022 18:03 Відповісти
Теж мені новина!

Всі Українці знають, що МП - представники "РуZZкого мира" в Україні! Просто заходиш в любу їхню церкву, і пакуй!

Про монастирі і семінарії я взагалі мовчу.
показати весь коментар
25.03.2022 18:04 Відповісти
Ага всі... Ті хто ходить до цієї "церкви" нічого знати не можуть бо зомбовані...
Особисто сперечався з тими дебілами....
показати весь коментар
25.03.2022 19:30 Відповісти
Не треба сперечатись!

Просто спитайте в них, які заповіді Христові вони знають? І, коли вони Вам почнуть мямлити про "Не убий, не укради...), просто спитайте:"Ви що, іудеї?" Адже іудеї вважають Тору святою книгою, а Моісеєві заповіді - це Старий заповіт... тобто Тора!

А Христові заповіді - це Нагорна Проповідь, про яку вони геть нічого не знають!

Отже - православ'я вчить паству Торі!
показати весь коментар
25.03.2022 19:56 Відповісти
Ага, там більшість такі, що і третини тих заповідей не перелічать...
Кажут якщо ця церква в Україні, то вона українська... Це їх рівень.
показати весь коментар
25.03.2022 20:14 Відповісти
СБУ (и не только) заработало по законам военного времени... и чистят там сейчас. Полный карт-бланш и полномочия. Родственники громких сепаров по всей Украине заезжают на КПЗ. И оттуда звонят. Королева в восхищении.
показати весь коментар
25.03.2022 18:09 Відповісти
Королева счастлива.
показати весь коментар
25.03.2022 18:16 Відповісти
Там лавру взагалі думають перевіряти, з тих хто там зараз ховається мінімум половина дрг кацапів , якщо не всі. Чи чекають коли ті у#бки отримають наказ від своїх кураторів?
показати весь коментар
25.03.2022 18:10 Відповісти
Печерску у лавру давно нужно проверить
показати весь коментар
25.03.2022 18:15 Відповісти
Поперетрахівать.
показати весь коментар
25.03.2022 18:34 Відповісти
Да там и без проверки все ясно
Освобождать надо наши Лавры от русскага духа, от русскага фашистского мира
показати весь коментар
26.03.2022 12:29 Відповісти
а между тем,эта мразевская секта свободно действует в украине,и более того ,многие прихожане ходят туда и несут свои деньги попам или жопам,на патроны рос.солдатам,чтобы убивали этих прихожан и их детей. Маразм. почему самим людям не выкинуть их нахер,если властям пофиг?
показати весь коментар
25.03.2022 18:15 Відповісти
Яка несподіванка!!!
показати весь коментар
25.03.2022 18:21 Відповісти
Та ви,***** - СЛІПЦІ!!!!!!!!
Кожна кацапурська церква, чи /маанастирь/ - розплідник сруськага міра.
Хутір Михнівка. Волинь. Камінь-Каширський район. Монастир.Там їх,як бліх у собаки! Прикордонний район,доречі. Місцеві "віряни", бігають туда,як скажені. І все несуть і несуть гроші. Долбойоби! А за ці гроші , кацапи вбивають їх же ж!
показати весь коментар
25.03.2022 18:24 Відповісти
Медвечуки особисто спонсорували монастирі.
показати весь коментар
25.03.2022 18:30 Відповісти
Їм ще не сказали що св Петро не приймає російські картки?
показати весь коментар
25.03.2022 18:25 Відповісти
московские попы на службе сатаны!
показати весь коментар
25.03.2022 19:18 Відповісти
Духі нарвалісь на дедов (
показати весь коментар
25.03.2022 18:36 Відповісти
Московський патріархат це ячейка ФСБ, там всі шпигуни!!!!
показати весь коментар
25.03.2022 18:36 Відповісти
чото аж не удивлен
показати весь коментар
25.03.2022 18:37 Відповісти
Серед офіцерів рпц фсб виявили шпигунів ?
Певно,інші,-диверсанти пропагандисти й вербувальники...
показати весь коментар
25.03.2022 18:48 Відповісти
НА 25Й ДЕНЬ ВІЙНИ ОЧІЛЬНИК УПЦ МП ЗГАДУЄ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХА, ЯК "ГАСПАДІНА НАШЕГО"

https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/

Один из ФСБешников восхваляет другого на территории Украины!

И это в то время, когда под руководством ФСБ параши разрушают Украину!

Украинцев убивают, а они как зомби ползут в РПЦ ФСБ!!! Люди очнитесь! Ваш поход в РПЦ - предательство Украины
показати весь коментар
25.03.2022 18:56 Відповісти
А козаки коли Синоп і Трапезунд палили згадували Константинопольського Патріарха який був на службі у Турецького Султана, і якось ні у кого не виникало ідей вийти з-під його влади. Під час 2-ї Світової війни на теренах України діяла Автономна Православна Церква, яка підпорядковувалася Московському Патріархату, і німецькі окупанти не вважали її священників агентами НКВС, який навпаки, сам після звільнення їх як колаборантів репресовував.
показати весь коментар
26.03.2022 00:59 Відповісти
Ой та шо ви їм зробите? Ця гілка ФСБ недоторкана в Україні особливо після того як СБУ очолив прихожанин цієї секти...
показати весь коментар
25.03.2022 19:27 Відповісти
Сейчас даже самый пьяный поп выйдет из РПЦ. А если остались в РПЦ, то ясен перец на чьих деньгах сидят.
показати весь коментар
25.03.2022 19:48 Відповісти
это ли не повод всех их к ****** выкинуть в рашку?!
показати весь коментар
25.03.2022 19:54 Відповісти
А що у нас вже платіжні картки є забороненими предметами, про наявність яких особа має повідомляти? А якщо б у них виявилися картки монгольського банку, їх би що в проповідників "татро-монгольського іга" записали?
показати весь коментар
26.03.2022 00:46 Відповісти
Жаль що це рішення прийнято завдяки війні.
показати весь коментар
29.03.2022 22:30 Відповісти
Яка несподіванка!!!
А можна ж було ще 24 лютого МП заборонити!
Так ніт!!!
Скільки ж вже попи МП здали оркам активістів та ветеранів АТО, позицій наших військ, розташування військової техніки...
Але ніт!
показати весь коментар
06.06.2022 00:08 Відповісти
 
 