Российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп с родственников украинских пленных

C родственников украинских пленных российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"В ближайшее время вопрос обмена пленными может существенно усложниться, ведь российская сторона отмечает принцип паритетности обмена, то есть военных аналогичных рангов, или гражданских на гражданских. А Украина не захватывает гражданских, потому что мы не террористы. Также обмен пленными имеет риск перерасти в своеобразный бизнес. Имеем случаи вымогательства выкупа от родственников пленных. Такое устраивают отбросы из так называемых "ЛНР" и "ДНР"", - сказала министр.

Верещук также выразила надежду, что в ближайшие дни сможет состояться передача гуманитарной помощи Херсону.

"Сейчас представители ООН договариваются с Россией о предоставлении гуманитарного коридора для выезда их представителей из Херсона. Надеемся, что с ними мы сможем передать какую-то гуманитарную помощь, в том числе лекарства", - добавила она.

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