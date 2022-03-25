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Российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп с родственников украинских пленных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

C родственников украинских пленных российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"В ближайшее время вопрос обмена пленными может существенно усложниться, ведь российская сторона отмечает принцип паритетности обмена, то есть военных аналогичных рангов, или гражданских на гражданских. А Украина не захватывает гражданских, потому что мы не террористы. Также обмен пленными имеет риск перерасти в своеобразный бизнес. Имеем случаи вымогательства выкупа от родственников пленных. Такое устраивают отбросы из так называемых "ЛНР" и "ДНР"", - сказала министр.

Верещук также выразила надежду, что в ближайшие дни сможет состояться передача гуманитарной помощи Херсону.

"Сейчас представители ООН договариваются с Россией о предоставлении гуманитарного коридора для выезда их представителей из Херсона. Надеемся, что с ними мы сможем передать какую-то гуманитарную помощь, в том числе лекарства", - добавила она.

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Топ комментарии
+32
Может, пора уже отказаться от использования терминов "ДНР-ЛНРы" в Украине?
Какая теперь разница, как Куйло называет оккупированные им территории Украины?
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25.03.2022 18:38
+10
Не дивує.
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25.03.2022 18:38
+8
Можем касапами рассчитываться.. и свежие есть..
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25.03.2022 18:37
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Можем касапами рассчитываться.. и свежие есть..
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25.03.2022 18:37 Ответить
Может, пора уже отказаться от использования терминов "ДНР-ЛНРы" в Украине?
Какая теперь разница, как Куйло называет оккупированные им территории Украины?
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25.03.2022 18:38 Ответить
Лу гандонське нелюдство
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25.03.2022 18:58 Ответить
ордило
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25.03.2022 19:14 Ответить
Я вже писала про це, треба називати речі своїми іменами: Луганська та Донецька області, та терористи з захоплених областей.
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25.03.2022 19:12 Ответить
Не дивує.
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25.03.2022 18:38 Ответить
Офігенні "визволителі".
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25.03.2022 18:39 Ответить
Це тероризм.
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25.03.2022 18:40 Ответить
Це- Тогівля людьми!!! Не Тероризм
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25.03.2022 19:00 Ответить
теперь буба перестанет даунов называть "той стороной"?
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25.03.2022 18:41 Ответить
Ган ** Дон , даун це генетичне захворювання . Ти ідіот ? Менше гівном кидайся .
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25.03.2022 18:46 Ответить
та да,мединський казав про ваші не парні хромосоми..
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25.03.2022 18:52 Ответить
Всі питання до пана мединського, він сам назвав рабсєйський нарід людьми з "лішнєй храмасомай", що, як відомо, і є ознакою цього захворювання.
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25.03.2022 18:52 Ответить
Нема,там н народу є мешканці
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25.03.2022 19:02 Ответить
Ще раз , якщо ви не вумний . Ви всіх людей з синдромом дауна прирівнюєте до ватників ? Ви ідіот , якщо не розумієте , що мелете .
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25.03.2022 19:18 Ответить
чоловіче,просто проходь мимо...ми тут не людські хвороби обговорюємо..
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25.03.2022 19:22 Ответить
Так пишіть руzzкіє с лишєй хромосомой . Не чипайте сонячних людей .
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25.03.2022 19:22 Ответить
Ти не людина . Дон
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25.03.2022 19:24 Ответить
я,блєать,ізькуствєнний інтєлєхт..просто не парься.
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25.03.2022 19:43 Ответить
Їбона. Інтелекту в тебе не знайдено . Опохмелись .
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25.03.2022 20:06 Ответить
Все как во время чеченской войны - грабежи, мародерство, похищения с требованием выкупа (даже мертвых тел), убийства, пытки, изнасилования гражданского населения...
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25.03.2022 18:51 Ответить
Бо,тоді незнищили. Живий нелюд плодить десятки
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25.03.2022 18:56 Ответить
ЗСУ звільняють Тростянець. Слава Україні!
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25.03.2022 18:52 Ответить
Підарня!
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25.03.2022 18:52 Ответить
Уся срань підлягає Повній ліквілації! Ніяких полонених. Земля мала
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25.03.2022 18:54 Ответить
Зеленский в одном из своих выступлений заявил, что в плен брать парашенских военных. Вывод-при освобождении Донецкой и Луганской областей - местных орков в плен не брать!!!
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25.03.2022 18:57 Ответить
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25.03.2022 18:58 Ответить
Чмошники зрадники України через яких все почалося
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25.03.2022 19:09 Ответить
"Пленные" из лугандона это не комбатанты, а террористы (гражданские), поэтому не хрен толерасить.
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25.03.2022 19:17 Ответить
Да их реально нельзя брать в плен. Если кацапов нужно как военопленных содержать , это правильно и мудро, то тварей из лднр, предателей, в плен никак нельзя брать. Они будут гадить уже всю жизнь, это токсичный неизлечимый нарыв его только скальпелем можно обезвредить
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25.03.2022 20:08 Ответить
Ці пропагандони займаються пропагандою навіть на англомовне населення. Patrick Lancaster я знайшов його канал коли подивився на підписки одного бота з чехії. Цей гандон ще з карабаху почав нести цю всю *****. Там і про корону є і так далі. Його треба забанити. Є якийсь дієвий спосіб?
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25.03.2022 20:13 Ответить
 
 