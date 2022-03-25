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Російські терористи "ЛДНР" вимагають викуп з родичів українських полонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

З родичів українських полонених російські терористи "Л/ДНР" вимагають викуп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найближчим часом питання обміну полоненими може суттєво ускладнитись, адже російська сторона наголошує на принципі паритетності обміну, тобто військових аналогічних рангів, або цивільних на цивільних. А Україна не захоплює цивільних, бо ми не терористи. Також, обмін полоненими має ризик перерости у своєрідний бізнес. Маємо випадки вимагання від родичів полонених викупу. Це організовують покидьки із так званих "ЛНР" і "ДНР", - сказала міністр.

Верещук також висловила надію, що найближчими днями зможе відбутись передача гуманітарної допомоги Херсону.

"Зараз представники ООН домовляються з Росією про надання гуманітарного коридору для виїзду їхніх представників з Херсонщини. Маємо надію, що з ними ми зможемо передати якусь гуманітарну допомогу, зокрема ліки", - додала вона.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Может, пора уже отказаться от использования терминов "ДНР-ЛНРы" в Украине?
Какая теперь разница, как Куйло называет оккупированные им территории Украины?
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25.03.2022 18:38
+10
Не дивує.
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25.03.2022 18:38
+8
Можем касапами рассчитываться.. и свежие есть..
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25.03.2022 18:37
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Можем касапами рассчитываться.. и свежие есть..
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25.03.2022 18:37 Відповісти
Может, пора уже отказаться от использования терминов "ДНР-ЛНРы" в Украине?
Какая теперь разница, как Куйло называет оккупированные им территории Украины?
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25.03.2022 18:38 Відповісти
Лу гандонське нелюдство
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25.03.2022 18:58 Відповісти
ордило
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25.03.2022 19:14 Відповісти
Я вже писала про це, треба називати речі своїми іменами: Луганська та Донецька області, та терористи з захоплених областей.
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Не дивує.
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25.03.2022 18:38 Відповісти
Офігенні "визволителі".
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25.03.2022 18:39 Відповісти
Це тероризм.
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25.03.2022 18:40 Відповісти
Це- Тогівля людьми!!! Не Тероризм
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25.03.2022 19:00 Відповісти
теперь буба перестанет даунов называть "той стороной"?
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25.03.2022 18:41 Відповісти
Ган ** Дон , даун це генетичне захворювання . Ти ідіот ? Менше гівном кидайся .
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25.03.2022 18:46 Відповісти
та да,мединський казав про ваші не парні хромосоми..
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Всі питання до пана мединського, він сам назвав рабсєйський нарід людьми з "лішнєй храмасомай", що, як відомо, і є ознакою цього захворювання.
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Нема,там н народу є мешканці
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома
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25.03.2022 18:55 Відповісти
Ще раз , якщо ви не вумний . Ви всіх людей з синдромом дауна прирівнюєте до ватників ? Ви ідіот , якщо не розумієте , що мелете .
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25.03.2022 19:18 Відповісти
чоловіче,просто проходь мимо...ми тут не людські хвороби обговорюємо..
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Так пишіть руzzкіє с лишєй хромосомой . Не чипайте сонячних людей .
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Ти не людина . Дон
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25.03.2022 19:24 Відповісти
я,блєать,ізькуствєнний інтєлєхт..просто не парься.
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Їбона. Інтелекту в тебе не знайдено . Опохмелись .
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25.03.2022 20:06 Відповісти
Все как во время чеченской войны - грабежи, мародерство, похищения с требованием выкупа (даже мертвых тел), убийства, пытки, изнасилования гражданского населения...
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Бо,тоді незнищили. Живий нелюд плодить десятки
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25.03.2022 18:56 Відповісти
ЗСУ звільняють Тростянець. Слава Україні!
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Підарня!
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Уся срань підлягає Повній ліквілації! Ніяких полонених. Земля мала
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25.03.2022 18:54 Відповісти
Зеленский в одном из своих выступлений заявил, что в плен брать парашенских военных. Вывод-при освобождении Донецкой и Луганской областей - местных орков в плен не брать!!!
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25.03.2022 18:57 Відповісти
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Чмошники зрадники України через яких все почалося
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25.03.2022 19:09 Відповісти
"Пленные" из лугандона это не комбатанты, а террористы (гражданские), поэтому не хрен толерасить.
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25.03.2022 19:17 Відповісти
Да их реально нельзя брать в плен. Если кацапов нужно как военопленных содержать , это правильно и мудро, то тварей из лднр, предателей, в плен никак нельзя брать. Они будут гадить уже всю жизнь, это токсичный неизлечимый нарыв его только скальпелем можно обезвредить
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25.03.2022 20:08 Відповісти
Ці пропагандони займаються пропагандою навіть на англомовне населення. Patrick Lancaster я знайшов його канал коли подивився на підписки одного бота з чехії. Цей гандон ще з карабаху почав нести цю всю *****. Там і про корону є і так далі. Його треба забанити. Є якийсь дієвий спосіб?
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25.03.2022 20:13 Відповісти
 
 