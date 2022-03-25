Мы видели такое разве что в фильмах ужасов, - Байден о Мариуполе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, сотни тысяч людей отрезаны от помощи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам.
Глава Белого дома напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в частности 3,8 млн, в том числе миллион детей, выехали из страны.
"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не нужно понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эта боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", - отметил Байден.
При этом, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе.
"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов", - подчеркнул Байден.
Президент США заявил, что необходимо увеличивать усилия и координировать помощь с правительством Украины, поскольку в Киеве лучше знают, что нужно стране.
Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".
Пожалуйста, подождите...
Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь ТАМ».
@prm_ua
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7 хв
Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
И некуй парашенским ботам говорить об озабоченности! Америка не германия!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
А так хочется уже порадоваться...
https://m.youtube.com/watch?v=KK5sifQJTIA
Ни. ми бачили таке хіба що в материалах Нюрнбергского процесса
- і де він зробив з того, що вже місяць просить Київ?
@dw_russian
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28 хв
Байден вновь назвал Путина военным преступником. Разрушения в Украине исходят "от человека, которого я, честно говоря, считаю военным преступником", сказал он, добавив, что это, по его мнению, "будет соответствовать юридическому определению" https://p.dw.com/p/4916r?maca=rus-tco-dw
Да и прочего всего тоже дали немало. Конечно нужно и хочется больше, но выеживаться и кусать руку дающую помощь не надо. Помогли спасибо, помогут еще - еще большее спасибо.
така собі, жорстока, нелюдська перевірка світу на вошивість..(
Саме так.
Зустрічалося з х**лом (саме запропонувало), дзвонило, тріпало язиком цілий рік, задобрювало, корчило з себе великого діяча світового масштабу, одоробло старе, а тепер буде за прикладом обамки, боса свого, на =голуба миру= претендувати.
Обгадилося в Афгані і то стало тим пунктом, який остаточно завірив х**ла, що він може йти на широкомасштабне вторгнення.
Роль цього "козачка" розв'язанні війні з'ясується істориками. Про його слабкість, вірніше, абсолютну імпотентність говорять відкрито американські парламентарі та оглядачі.
https://www.reuters.com/world/us/republicans-target-biden-blame-over-putins-ukraine-invasion-2022-02-24/
"There's no ***** that weakness leads to war," Representative Brian Mast, a member of the House Foreign Affairs Committee, said in a Thursday morning tweet. "Putin once said the collapse of the Soviet empire was the 'greatest geopolitical catastrophe' of the past century for Russia. For America, President Biden may be the greatest geopolitical catastrophe of this century."
A more moderate message came from Senate Republican leader Mitch McConnell, who called Biden's withdrawal from Afghanistan a signal of American weakness for Putin.
Дякую за розлогий коментар.
Все вказує на те, що якщо одороблу і вчеплять нобелівського голуба миру, то це не врятує ні його, ні його свиту. А в свити, схоже, справи геть кепсько, коли кандидатську роль на 2024 рік викликалась приміряти... хіларі клінтон.