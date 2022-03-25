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Мы видели такое разве что в фильмах ужасов, - Байден о Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Президент США Джо Байден напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, сотни тысяч людей отрезаны от помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам.

Глава Белого дома напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в частности 3,8 млн, в том числе миллион детей, выехали из страны.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не нужно понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эта боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", - отметил Байден.

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При этом, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе.

"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов", - подчеркнул Байден.

Президент США заявил, что необходимо увеличивать усилия и координировать помощь с правительством Украины, поскольку в Киеве лучше знают, что нужно стране.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".
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Топ комментарии
+34
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
 А так хочется уже порадоваться...
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25.03.2022 19:48
+23
Поддержка теперь выйдет на новый уровень . Думаю перелом в войне ближе чем можно было бы предположить👍. Козломордым вазелином запастись: раз два😁
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25.03.2022 19:40
+17
Так давайте уже озброєння а не пукалки для партизан.
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25.03.2022 19:36
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...ну, і як вам геноцид ув прямому етері?
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25.03.2022 19:35 Ответить
занепокоєння
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25.03.2022 19:37 Ответить
Так давайте уже озброєння а не пукалки для партизан.
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25.03.2022 19:36 Ответить
Дурне і ти і ті, хто це лайкнули.
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25.03.2022 19:45 Ответить
Это ты к политическому руководству Украины претензии предъявляешь?
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25.03.2022 19:54 Ответить
теперь байдунеску в мультике диснеевском стопудово небо прикроет..
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25.03.2022 19:37 Ответить
Поддержка теперь выйдет на новый уровень . Думаю перелом в войне ближе чем можно было бы предположить👍. Козломордым вазелином запастись: раз два😁
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25.03.2022 19:40 Ответить
Не обманывайтесь, это надолго.
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25.03.2022 19:41 Ответить
А че так, вы ж за 3 дня хотели.
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25.03.2022 19:49 Ответить
Козломордых без вазелина ипать будут
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25.03.2022 20:14 Ответить
Это вообще трагедия😁. Ещё напишите, что в презах с пупырышками💕
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25.03.2022 20:23 Ответить
нащо їм вазелін? пакетами хай запасаються
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25.03.2022 21:03 Ответить
Байден намекнул, что американские солдаты поедут воевать в Украину

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь ТАМ».
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25.03.2022 19:40 Ответить
да это вряд ли, наверное это не точный перевод
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25.03.2022 19:42 Ответить
потому что США знает что рашка применит химическое оружие и потом США введут войска.
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25.03.2022 19:53 Ответить
Кацапы жрут атропин?
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25.03.2022 20:08 Ответить
не маю уяви щодо цього
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25.03.2022 20:12 Ответить
Сейчас каждый должен делать то,что лучше у него получается.Вы президент самой мощной страны-покажите это!!!
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25.03.2022 19:41 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
7 хв
Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".

Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
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25.03.2022 19:45 Ответить
Молитимемо Бога щоб так і було.
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25.03.2022 19:52 Ответить
Неповірю,доки непобачу
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25.03.2022 20:12 Ответить
Скоріше дід обмовився а журналісти із слова ліплять сенсації)
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25.03.2022 20:18 Ответить
Побачимо.
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25.03.2022 20:33 Ответить
Интересное высказывание Байдена перед американскими десантниками. Он сказал -"Вы скоро увидите зверства росии на свои глаза". Завтра он сделает важное сообщение.
И некуй парашенским ботам говорить об озабоченности! Америка не германия!
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25.03.2022 19:48 Ответить
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
 А так хочется уже порадоваться...
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25.03.2022 19:48 Ответить
Ага
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25.03.2022 20:13 Ответить
я думаю, зомбям в москве нечего делать - там нет мозгов, они умрут с голоду.
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25.03.2022 21:15 Ответить
Взрыв кремля в фильме "Миссия невфполнима" 2011
https://m.youtube.com/watch?v=KK5sifQJTIA
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25.03.2022 21:20 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=8uIKvaIcIyk
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25.03.2022 21:22 Ответить
Не розчаровуйтесь бо найкраще попереду.
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25.03.2022 22:06 Ответить
А шо.... Когда были Грозный и Алеппо ты ещё не родился? Когда Грузию ровняли? Напрягали бы булки тогда, не было бы сейчас....
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25.03.2022 19:52 Ответить
"ми бачили таке хіба що у фільмах жахів"
Ни. ми бачили таке хіба що в материалах Нюрнбергского процесса
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25.03.2022 19:52 Ответить
"наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні"
 - і де він зробив з того, що вже місяць просить Київ?
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25.03.2022 19:56 Ответить
Це - крамола.
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25.03.2022 22:39 Ответить
DW на русском
@dw_russian
·
28 хв
Байден вновь назвал Путина военным преступником. Разрушения в Украине исходят "от человека, которого я, честно говоря, считаю военным преступником", сказал он, добавив, что это, по его мнению, "будет соответствовать юридическому определению" https://p.dw.com/p/4916r?maca=rus-tco-dw
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25.03.2022 19:58 Ответить
Вы уже забыли высказывание Зеленского, что он не хочет видеть в Украине солдат с иностранными шевронами?
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25.03.2022 21:16 Ответить
Интересно если бы у@бали по штатам или евросоюзу была озабоченость или полноценная ответка?Этот мир лживый и все страны подонки.Китай знал про нападение и позволил это сделать а сейчас сидят гавкают.Нато сцыкливое кодло .Германия шлюха продажная и т.д.Кого вы лечите.Небо не закрыли и дурачка все включают а наш народ под обстрелами и города ровняют.Вот и вся колективная безопасность и ущербность оон и еврозоюза.При этом ещё рашка там сидит.
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25.03.2022 20:02 Ответить
не кипишуй, США с Британией дофига чего сделали... все планы заранее нападения дали - дали, противотанковых комплекстов 30 тыщ штук дали, пзрк тыщ 5 дали... это дало возможность выбить бронетехнику, вертолеты, штурмовики... Причем это тебе не рпг-7, это штуки офигенные.
Да и прочего всего тоже дали немало. Конечно нужно и хочется больше, но выеживаться и кусать руку дающую помощь не надо. Помогли спасибо, помогут еще - еще большее спасибо.
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25.03.2022 20:07 Ответить
наш народ выбрал ********, который свернул ракетную программу, снизил зарплаты армии, что спровоцировало массовые увольнения и разминировал выход из Крыма. а тебе кто-то небо должен закрывать?
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26.03.2022 00:32 Ответить
завдячуючи ЗСУ і спільним зусиллями притомних держав світу Україна переможе..
така собі, жорстока, нелюдська перевірка світу на вошивість..(
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25.03.2022 20:02 Ответить
Забавно то, что если вдруг американские солдаты придут к нам на помощь, то их тут будут встречать с цветами и слезами на глазах... Это просто ночной кошмар Х=ла сбудется.
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25.03.2022 20:04 Ответить
Это будет даже лучше чем в странах Балтии в лето 1941, где после прихода немецких войск их сначала точно встретили с цветами как освободителей от советских оккупантов. Правда потом быстро прозрели, что пришельцы по большому отличается только тем что порядочно одеты, ведёт себя культурней и не срёт на стол в гостиной. Но случае если американцы точно пойдёт на помощь украинцам, всё будет по канонам 😀
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25.03.2022 21:17 Ответить
а если там еще будут негры - русские этого просто не переживут...
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26.03.2022 01:47 Ответить
Ну при цих обставинах,навряд що прийдуть солдати США,а от що до питання зброї,тут вірогідність дуже і дуже висока. Можуть навіть наважитись на поставку** петріотів** і літаків не говорячи вже про **джавеліни** і **стінгери**. Я вважаю,що було помилкою,коли скрізь і всі кому не лінь,тризвонили про ті літаки,потрібно було тихесенько,в крайнім разі поросити РОМІВ,перетягнути їх на територію України і літати,а якщо рашка завопіла-б,то відповісти,що купили у воєнторзі,чи дістали із ШАХТ!!! Видать зробили вірні висновки,бо наразі дуже рідко чути про те,що до нас поступає,а воно таки надходить. Чекаємо на виступ Байдена.
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25.03.2022 20:19 Ответить
Про самолёты Боррель проболтался. Теперь кажется что до западных политиков дошло, что есть темы, о которых просто надо молчать.
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25.03.2022 21:20 Ответить
Он встретился с Дудой или нет?
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25.03.2022 20:31 Ответить
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25.03.2022 20:38 Ответить
Фильм ужасов это например "Нечто" 1982 года Джона Карпентера.
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25.03.2022 20:57 Ответить
Но никак не Мариуполь
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25.03.2022 20:58 Ответить
Но никак не Мариуполь
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25.03.2022 20:59 Ответить
Это понятно что про безопасности американского президента особенно заботится. Впрочем жаль, что не сошлось. Мог бы сделать селфи с Зеленским на киевской площаде Независимости и после возвращения в Польшу послать фотку ***** с приветом.
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25.03.2022 21:27 Ответить
От вам вся суть лівацьких лицемірних щурів - призвести до війни, потім піаритись, допомагаючи на словах і для галочки.
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25.03.2022 21:32 Ответить
+++++

Саме так.

Зустрічалося з х**лом (саме запропонувало), дзвонило, тріпало язиком цілий рік, задобрювало, корчило з себе великого діяча світового масштабу, одоробло старе, а тепер буде за прикладом обамки, боса свого, на =голуба миру= претендувати.

Обгадилося в Афгані і то стало тим пунктом, який остаточно завірив х**ла, що він може йти на широкомасштабне вторгнення.
Роль цього "козачка" розв'язанні війні з'ясується істориками. Про його слабкість, вірніше, абсолютну імпотентність говорять відкрито американські парламентарі та оглядачі.

https://www.reuters.com/world/us/republicans-target-biden-blame-over-putins-ukraine-invasion-2022-02-24/

"There's no ***** that weakness leads to war," Representative Brian Mast, a member of the House Foreign Affairs Committee, said in a Thursday morning tweet. "Putin once said the collapse of the Soviet empire was the 'greatest geopolitical catastrophe' of the past century for Russia. For America, President Biden may be the greatest geopolitical catastrophe of this century."

A more moderate message came from Senate Republican leader Mitch McConnell, who called Biden's withdrawal from Afghanistan a signal of American weakness for Putin.
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25.03.2022 22:49 Ответить
Честь. Приємно зустріти ясний розум.
Дякую за розлогий коментар.
Все вказує на те, що якщо одороблу і вчеплять нобелівського голуба миру, то це не врятує ні його, ні його свиту. А в свити, схоже, справи геть кепсько, коли кандидатську роль на 2024 рік викликалась приміряти... хіларі клінтон.
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26.03.2022 00:18 Ответить
А ну своим Трюдо похвастайся! Или генерал-губернаторшей, которую тебе баба Лиза из Лондона назначает
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26.03.2022 00:35 Ответить
Нема ким хвалитися, на жаль. Зовсім.
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26.03.2022 02:33 Ответить
 
 