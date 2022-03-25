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Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, - Байден про Маріуполь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Президент США Джо Байден нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, сотні тисяч людей відрізані від допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", - зауважив Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.

"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - підкреслив Байден.

Також читайте: Байден виголосить завтра "значну промову" щодо України, - Білий дім

Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.

Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
 А так хочется уже порадоваться...
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25.03.2022 19:48
+23
Поддержка теперь выйдет на новый уровень . Думаю перелом в войне ближе чем можно было бы предположить👍. Козломордым вазелином запастись: раз два😁
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25.03.2022 19:40
+17
Так давайте уже озброєння а не пукалки для партизан.
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25.03.2022 19:36
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...ну, і як вам геноцид ув прямому етері?
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25.03.2022 19:35 Відповісти
занепокоєння
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25.03.2022 19:37 Відповісти
Так давайте уже озброєння а не пукалки для партизан.
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25.03.2022 19:36 Відповісти
Дурне і ти і ті, хто це лайкнули.
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25.03.2022 19:45 Відповісти
Это ты к политическому руководству Украины претензии предъявляешь?
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25.03.2022 19:54 Відповісти
теперь байдунеску в мультике диснеевском стопудово небо прикроет..
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25.03.2022 19:37 Відповісти
Поддержка теперь выйдет на новый уровень . Думаю перелом в войне ближе чем можно было бы предположить👍. Козломордым вазелином запастись: раз два😁
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25.03.2022 19:40 Відповісти
Не обманывайтесь, это надолго.
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25.03.2022 19:41 Відповісти
А че так, вы ж за 3 дня хотели.
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25.03.2022 19:49 Відповісти
Козломордых без вазелина ипать будут
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25.03.2022 20:14 Відповісти
Это вообще трагедия😁. Ещё напишите, что в презах с пупырышками💕
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25.03.2022 20:23 Відповісти
нащо їм вазелін? пакетами хай запасаються
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25.03.2022 21:03 Відповісти
Байден намекнул, что американские солдаты поедут воевать в Украину

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь ТАМ».
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25.03.2022 19:40 Відповісти
да это вряд ли, наверное это не точный перевод
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25.03.2022 19:42 Відповісти
потому что США знает что рашка применит химическое оружие и потом США введут войска.
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25.03.2022 19:53 Відповісти
Кацапы жрут атропин?
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25.03.2022 20:08 Відповісти
не маю уяви щодо цього
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25.03.2022 20:12 Відповісти
Сейчас каждый должен делать то,что лучше у него получается.Вы президент самой мощной страны-покажите это!!!
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25.03.2022 19:41 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
7 хв
Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".

Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
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25.03.2022 19:45 Відповісти
Молитимемо Бога щоб так і було.
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25.03.2022 19:52 Відповісти
Неповірю,доки непобачу
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25.03.2022 20:12 Відповісти
Скоріше дід обмовився а журналісти із слова ліплять сенсації)
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25.03.2022 20:18 Відповісти
Побачимо.
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25.03.2022 20:33 Відповісти
Интересное высказывание Байдена перед американскими десантниками. Он сказал -"Вы скоро увидите зверства росии на свои глаза". Завтра он сделает важное сообщение.
И некуй парашенским ботам говорить об озабоченности! Америка не германия!
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25.03.2022 19:48 Відповісти
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва. Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
 А так хочется уже порадоваться...
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25.03.2022 19:48 Відповісти
Ага
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25.03.2022 20:13 Відповісти
я думаю, зомбям в москве нечего делать - там нет мозгов, они умрут с голоду.
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25.03.2022 21:15 Відповісти
Взрыв кремля в фильме "Миссия невфполнима" 2011
https://m.youtube.com/watch?v=KK5sifQJTIA
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25.03.2022 21:20 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=8uIKvaIcIyk
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Не розчаровуйтесь бо найкраще попереду.
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25.03.2022 22:06 Відповісти
А шо.... Когда были Грозный и Алеппо ты ещё не родился? Когда Грузию ровняли? Напрягали бы булки тогда, не было бы сейчас....
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25.03.2022 19:52 Відповісти
"ми бачили таке хіба що у фільмах жахів"
Ни. ми бачили таке хіба що в материалах Нюрнбергского процесса
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25.03.2022 19:52 Відповісти
"наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні"
 - і де він зробив з того, що вже місяць просить Київ?
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25.03.2022 19:56 Відповісти
Це - крамола.
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25.03.2022 22:39 Відповісти
DW на русском
@dw_russian
·
28 хв
Байден вновь назвал Путина военным преступником. Разрушения в Украине исходят "от человека, которого я, честно говоря, считаю военным преступником", сказал он, добавив, что это, по его мнению, "будет соответствовать юридическому определению" https://p.dw.com/p/4916r?maca=rus-tco-dw
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25.03.2022 19:58 Відповісти
Вы уже забыли высказывание Зеленского, что он не хочет видеть в Украине солдат с иностранными шевронами?
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25.03.2022 21:16 Відповісти
Интересно если бы у@бали по штатам или евросоюзу была озабоченость или полноценная ответка?Этот мир лживый и все страны подонки.Китай знал про нападение и позволил это сделать а сейчас сидят гавкают.Нато сцыкливое кодло .Германия шлюха продажная и т.д.Кого вы лечите.Небо не закрыли и дурачка все включают а наш народ под обстрелами и города ровняют.Вот и вся колективная безопасность и ущербность оон и еврозоюза.При этом ещё рашка там сидит.
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25.03.2022 20:02 Відповісти
не кипишуй, США с Британией дофига чего сделали... все планы заранее нападения дали - дали, противотанковых комплекстов 30 тыщ штук дали, пзрк тыщ 5 дали... это дало возможность выбить бронетехнику, вертолеты, штурмовики... Причем это тебе не рпг-7, это штуки офигенные.
Да и прочего всего тоже дали немало. Конечно нужно и хочется больше, но выеживаться и кусать руку дающую помощь не надо. Помогли спасибо, помогут еще - еще большее спасибо.
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25.03.2022 20:07 Відповісти
наш народ выбрал ********, который свернул ракетную программу, снизил зарплаты армии, что спровоцировало массовые увольнения и разминировал выход из Крыма. а тебе кто-то небо должен закрывать?
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26.03.2022 00:32 Відповісти
завдячуючи ЗСУ і спільним зусиллями притомних держав світу Україна переможе..
така собі, жорстока, нелюдська перевірка світу на вошивість..(
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25.03.2022 20:02 Відповісти
Забавно то, что если вдруг американские солдаты придут к нам на помощь, то их тут будут встречать с цветами и слезами на глазах... Это просто ночной кошмар Х=ла сбудется.
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25.03.2022 20:04 Відповісти
Это будет даже лучше чем в странах Балтии в лето 1941, где после прихода немецких войск их сначала точно встретили с цветами как освободителей от советских оккупантов. Правда потом быстро прозрели, что пришельцы по большому отличается только тем что порядочно одеты, ведёт себя культурней и не срёт на стол в гостиной. Но случае если американцы точно пойдёт на помощь украинцам, всё будет по канонам 😀
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25.03.2022 21:17 Відповісти
а если там еще будут негры - русские этого просто не переживут...
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26.03.2022 01:47 Відповісти
Ну при цих обставинах,навряд що прийдуть солдати США,а от що до питання зброї,тут вірогідність дуже і дуже висока. Можуть навіть наважитись на поставку** петріотів** і літаків не говорячи вже про **джавеліни** і **стінгери**. Я вважаю,що було помилкою,коли скрізь і всі кому не лінь,тризвонили про ті літаки,потрібно було тихесенько,в крайнім разі поросити РОМІВ,перетягнути їх на територію України і літати,а якщо рашка завопіла-б,то відповісти,що купили у воєнторзі,чи дістали із ШАХТ!!! Видать зробили вірні висновки,бо наразі дуже рідко чути про те,що до нас поступає,а воно таки надходить. Чекаємо на виступ Байдена.
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25.03.2022 20:19 Відповісти
Про самолёты Боррель проболтался. Теперь кажется что до западных политиков дошло, что есть темы, о которых просто надо молчать.
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25.03.2022 21:20 Відповісти
Он встретился с Дудой или нет?
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25.03.2022 20:31 Відповісти
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25.03.2022 20:38 Відповісти
Фильм ужасов это например "Нечто" 1982 года Джона Карпентера.
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25.03.2022 20:57 Відповісти
Но никак не Мариуполь
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25.03.2022 20:58 Відповісти
Но никак не Мариуполь
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25.03.2022 20:59 Відповісти
Это понятно что про безопасности американского президента особенно заботится. Впрочем жаль, что не сошлось. Мог бы сделать селфи с Зеленским на киевской площаде Независимости и после возвращения в Польшу послать фотку ***** с приветом.
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25.03.2022 21:27 Відповісти
От вам вся суть лівацьких лицемірних щурів - призвести до війни, потім піаритись, допомагаючи на словах і для галочки.
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25.03.2022 21:32 Відповісти
+++++

Саме так.

Зустрічалося з х**лом (саме запропонувало), дзвонило, тріпало язиком цілий рік, задобрювало, корчило з себе великого діяча світового масштабу, одоробло старе, а тепер буде за прикладом обамки, боса свого, на =голуба миру= претендувати.

Обгадилося в Афгані і то стало тим пунктом, який остаточно завірив х**ла, що він може йти на широкомасштабне вторгнення.
Роль цього "козачка" розв'язанні війні з'ясується істориками. Про його слабкість, вірніше, абсолютну імпотентність говорять відкрито американські парламентарі та оглядачі.

https://www.reuters.com/world/us/republicans-target-biden-blame-over-putins-ukraine-invasion-2022-02-24/

"There's no ***** that weakness leads to war," Representative Brian Mast, a member of the House Foreign Affairs Committee, said in a Thursday morning tweet. "Putin once said the collapse of the Soviet empire was the 'greatest geopolitical catastrophe' of the past century for Russia. For America, President Biden may be the greatest geopolitical catastrophe of this century."

A more moderate message came from Senate Republican leader Mitch McConnell, who called Biden's withdrawal from Afghanistan a signal of American weakness for Putin.
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25.03.2022 22:49 Відповісти
Честь. Приємно зустріти ясний розум.
Дякую за розлогий коментар.
Все вказує на те, що якщо одороблу і вчеплять нобелівського голуба миру, то це не врятує ні його, ні його свиту. А в свити, схоже, справи геть кепсько, коли кандидатську роль на 2024 рік викликалась приміряти... хіларі клінтон.
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26.03.2022 00:18 Відповісти
А ну своим Трюдо похвастайся! Или генерал-губернаторшей, которую тебе баба Лиза из Лондона назначает
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26.03.2022 00:35 Відповісти
Нема ким хвалитися, на жаль. Зовсім.
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26.03.2022 02:33 Відповісти
 
 