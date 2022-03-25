Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, - Байден про Маріуполь
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, сотні тисяч людей відрізані від допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.
Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.
"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", - зауважив Байден.
Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.
"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - підкреслив Байден.
Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.
Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".
Будь ласка, зачекайте...
Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь ТАМ».
@prm_ua
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7 хв
Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
И некуй парашенским ботам говорить об озабоченности! Америка не германия!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать! (с)
А так хочется уже порадоваться...
https://m.youtube.com/watch?v=KK5sifQJTIA
Ни. ми бачили таке хіба що в материалах Нюрнбергского процесса
- і де він зробив з того, що вже місяць просить Київ?
@dw_russian
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28 хв
Байден вновь назвал Путина военным преступником. Разрушения в Украине исходят "от человека, которого я, честно говоря, считаю военным преступником", сказал он, добавив, что это, по его мнению, "будет соответствовать юридическому определению" https://p.dw.com/p/4916r?maca=rus-tco-dw
Да и прочего всего тоже дали немало. Конечно нужно и хочется больше, но выеживаться и кусать руку дающую помощь не надо. Помогли спасибо, помогут еще - еще большее спасибо.
така собі, жорстока, нелюдська перевірка світу на вошивість..(
Саме так.
Зустрічалося з х**лом (саме запропонувало), дзвонило, тріпало язиком цілий рік, задобрювало, корчило з себе великого діяча світового масштабу, одоробло старе, а тепер буде за прикладом обамки, боса свого, на =голуба миру= претендувати.
Обгадилося в Афгані і то стало тим пунктом, який остаточно завірив х**ла, що він може йти на широкомасштабне вторгнення.
Роль цього "козачка" розв'язанні війні з'ясується істориками. Про його слабкість, вірніше, абсолютну імпотентність говорять відкрито американські парламентарі та оглядачі.
https://www.reuters.com/world/us/republicans-target-biden-blame-over-putins-ukraine-invasion-2022-02-24/
"There's no ***** that weakness leads to war," Representative Brian Mast, a member of the House Foreign Affairs Committee, said in a Thursday morning tweet. "Putin once said the collapse of the Soviet empire was the 'greatest geopolitical catastrophe' of the past century for Russia. For America, President Biden may be the greatest geopolitical catastrophe of this century."
A more moderate message came from Senate Republican leader Mitch McConnell, who called Biden's withdrawal from Afghanistan a signal of American weakness for Putin.
Дякую за розлогий коментар.
Все вказує на те, що якщо одороблу і вчеплять нобелівського голуба миру, то це не врятує ні його, ні його свиту. А в свити, схоже, справи геть кепсько, коли кандидатську роль на 2024 рік викликалась приміряти... хіларі клінтон.