Байден прибыл в Польшу с двухдневным визитом

Президент США Джо Байден прилетел в пятницу на аэродром "Ясенка" близ Жешува и начал двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как уже отмечалось, в Жешуве Байден и президент Польши Анджей Дуда встретятся в пятницу с представителями неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам и обсудят вопросы противодействия гуманитарному кризису в Украине. Байден также встретится с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-дестантной дивизии, недавно прибывшими в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

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В субботу глава Белого дома произнесет в Варшаве на Замковой площади речь о "объединенных усилиях свободного мира по поддержке украинского народа, а также привлечении России к ответственности за ее брутальную войну".

В Варшаве Байден также посетит Национальный стадион, где в сопровождении главы польского правительства Матеуша Моравецкого и мэра Варшавы Рафала Тшасковского увидит, как оказывается помощь беженцам из Украины.

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