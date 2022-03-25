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Байден прибыл в Польшу с двухдневным визитом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден прилетел в пятницу на аэродром "Ясенка" близ Жешува и начал двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как уже отмечалось, в Жешуве Байден и президент Польши Анджей Дуда встретятся в пятницу с представителями неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам и обсудят вопросы противодействия гуманитарному кризису в Украине. Байден также встретится с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-дестантной дивизии, недавно прибывшими в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден произнесет завтра "значительную речь" по Украине, - Белый дом

В субботу глава Белого дома произнесет в Варшаве на Замковой площади речь о "объединенных усилиях свободного мира по поддержке украинского народа, а также привлечении России к ответственности за ее брутальную войну".

В Варшаве Байден также посетит Национальный стадион, где в сопровождении главы польского правительства Матеуша Моравецкого и мэра Варшавы Рафала Тшасковского увидит, как оказывается помощь беженцам из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден
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Самолёт президента Польши, следовавшего на встречу с Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщили в канцелярии польского президента.
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25.03.2022 16:08 Ответить
якщо козак,то і у львів загляне..
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25.03.2022 16:15 Ответить
Прочитав як з "двохсотим" візитом..
)буває, старий вже..
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25.03.2022 16:16 Ответить
Наверняка Зеленский подтянется на пару слов.
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25.03.2022 16:26 Ответить
Ця сопля нехай у растов підтягується
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25.03.2022 17:27 Ответить
Я голосовал за Порошенко. Но сегодня Зеленский - наш Президент. О политике вспомним после победы
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25.03.2022 23:12 Ответить
Це така типова совкова поведінка - голосувати за існуючу владу, дуже швидко перефарбовуватися під нову владу і знімати з себе відповідальність за дії влади, яки б вони не були.
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26.03.2022 10:22 Ответить
 
 