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Байден прибув до Польщі з дводенним візитом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю на летовище "Ясьонка" поблизу Жешува і розпочав дводенний візит до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначалося, у Жешуві Байден і президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в п'ятницю з представниками неурядових організацій, які допомагають українським біженцям та обговорять питання протидії гуманітарній кризі в Україні. Байден також зустрінеться з американськими військовослужбовцями з 82-ої повітряно-дестантної дивізії, які нещодавно прибули до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден виголосить завтра "значну промову" щодо України, - Білий дім

У суботу глава Білого дому виголосить у Варшаві на Замковій площі промову стосовно "об’єднаних зусиль вільного світу щодо підтримки українського народу, а також притягнення росії до відповідальності за її брутальну війну".

У Варшаві Байден також відвідає Національний стадіон, де у супроводі глави польського уряду Матеуша Моравецького та мера Варшави Рафала Тшасковського побачить, як надається допомога біженцям з України.

Також читайте: Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
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Самолёт президента Польши, следовавшего на встречу с Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщили в канцелярии польского президента.
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25.03.2022 16:08 Відповісти
якщо козак,то і у львів загляне..
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Прочитав як з "двохсотим" візитом..
)буває, старий вже..
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25.03.2022 16:16 Відповісти
Наверняка Зеленский подтянется на пару слов.
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25.03.2022 16:26 Відповісти
Ця сопля нехай у растов підтягується
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25.03.2022 17:27 Відповісти
Я голосовал за Порошенко. Но сегодня Зеленский - наш Президент. О политике вспомним после победы
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Це така типова совкова поведінка - голосувати за існуючу владу, дуже швидко перефарбовуватися під нову владу і знімати з себе відповідальність за дії влади, яки б вони не були.
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26.03.2022 10:22 Відповісти
 
 