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Оккупанты покинули Снегиревку, возможна провокация с их стороны, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

Российские военные в пятницу вечером покинули г. Снегиревка (Николаевская обл.), однако есть вероятность, что они нанесут удар по указанному населенному пункту и попытаются обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, типа орки отошли из Снегиревки, но спрятались... 2 варианта: 1. Они тупые. 2. Они хотят ударить по Снегиревке и сказать, что это мы", - написал Ким.

При этом он уточнил, что "да, они тупые" и добавил, что украинские военные никогда не обстреливают своих граждан и свои города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война может закончиться до мая, время работает на нас, - Ким
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Топ комментарии
+10
Поехали в Чернобаевку.
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25.03.2022 21:34
+8
Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
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25.03.2022 21:29
+7
То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
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25.03.2022 21:43
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Людей вивели чи понадіялись на руський корабль
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25.03.2022 21:22 Ответить
Сподіваюсь, що це для уникнення облоги, бо за непідтвердженими даними наші звільнили... (Ні, нажаль не Херсон.)
Чекаємо на офіційні повідомлення.
PS Херсон трохи згодом...
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25.03.2022 21:28 Ответить
Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
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25.03.2022 21:29 Ответить
Чувак, от звідки ти такий розумний? Ти з нашої розвідки? Ти з півночно-західних околиць Херсона?
То якого ти розказуєш, що там NYT так чи не так написали?
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25.03.2022 22:53 Ответить
зі Снігурівки туди дорога набагато гірша........
Велике будівництво кажете....
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25.03.2022 22:39 Ответить
В новинах сьогодні з'явилась інфа, що Херсон вже в процесі! Чекаємо офф інфу
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25.03.2022 21:30 Ответить
Москалям довіряти ніколи не можна, спочатку бити в морду, а вже потім розбиратися.
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25.03.2022 21:34 Ответить
Поехали в Чернобаевку.
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25.03.2022 21:34 Ответить
То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
показать весь комментарий
25.03.2022 21:43 Ответить
 
 