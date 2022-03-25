Оккупанты покинули Снегиревку, возможна провокация с их стороны, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные в пятницу вечером покинули г. Снегиревка (Николаевская обл.), однако есть вероятность, что они нанесут удар по указанному населенному пункту и попытаются обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, типа орки отошли из Снегиревки, но спрятались... 2 варианта: 1. Они тупые. 2. Они хотят ударить по Снегиревке и сказать, что это мы", - написал Ким.
При этом он уточнил, что "да, они тупые" и добавил, что украинские военные никогда не обстреливают своих граждан и свои города.
Топ комментарии
+10 Smert Moskaljam
показать весь комментарий25.03.2022 21:34
+8 Антип61
показать весь комментарий25.03.2022 21:29
+7 Welt Schmerz
показать весь комментарий25.03.2022 21:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чекаємо на офіційні повідомлення.
PS Херсон трохи згодом...
То якого ти розказуєш, що там NYT так чи не так написали?
Велике будівництво кажете....
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)