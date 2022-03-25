Окупанти покинули Снігурівку, можлива провокація з їхнього боку, - Кім
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Російські військові у п'ятницю ввечері залишили м. Снігурівка (Миколаївська обл.), однак є ймовірність, що вони завдадуть удару по зазначеному населеному пункту і спробують обвинуватити в цьому ЗСУ.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Дивіться, типу орки відійшли зі Снігурівки, але сховалися…. 2 варіанти: 1. Вони тупі. 2. Вони хочуть ударити по Снігурівці і сказати, що це ми", - написав Кім.
При цьому він уточнив, що "так, вони тупі" і додав, що українські військові ніколи не обстрілюють своїх громадян і свої міста.
Топ коментарі
+10 Smert Moskaljam
показати весь коментар25.03.2022 21:34
+8 Антип61
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+7 Welt Schmerz
показати весь коментар25.03.2022 21:43
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PS Херсон трохи згодом...
То якого ти розказуєш, що там NYT так чи не так написали?
Велике будівництво кажете....
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)