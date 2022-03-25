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Окупанти покинули Снігурівку, можлива провокація з їхнього боку, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Російські військові у п'ятницю ввечері залишили м. Снігурівка (Миколаївська обл.), однак є ймовірність, що вони завдадуть удару по зазначеному населеному пункту і спробують обвинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться, типу орки відійшли зі Снігурівки, але сховалися…. 2 варіанти: 1. Вони тупі. 2. Вони хочуть ударити по Снігурівці і сказати, що це ми", - написав Кім.

При цьому він уточнив, що "так, вони тупі" і додав, що українські військові ніколи не обстрілюють своїх громадян і свої міста.

Також читайте: Війна може закінчитися до травня, час працює на нас, - Кім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Поехали в Чернобаевку.
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25.03.2022 21:34
+8
Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
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25.03.2022 21:29
+7
То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
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25.03.2022 21:43
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Людей вивели чи понадіялись на руський корабль
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Сподіваюсь, що це для уникнення облоги, бо за непідтвердженими даними наші звільнили... (Ні, нажаль не Херсон.)
Чекаємо на офіційні повідомлення.
PS Херсон трохи згодом...
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
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25.03.2022 21:29 Відповісти
Чувак, от звідки ти такий розумний? Ти з нашої розвідки? Ти з півночно-західних околиць Херсона?
То якого ти розказуєш, що там NYT так чи не так написали?
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25.03.2022 22:53 Відповісти
зі Снігурівки туди дорога набагато гірша........
Велике будівництво кажете....
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25.03.2022 22:39 Відповісти
В новинах сьогодні з'явилась інфа, що Херсон вже в процесі! Чекаємо офф інфу
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25.03.2022 21:30 Відповісти
Москалям довіряти ніколи не можна, спочатку бити в морду, а вже потім розбиратися.
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25.03.2022 21:34 Відповісти
Поехали в Чернобаевку.
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25.03.2022 21:34 Відповісти
То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
(і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
показати весь коментар
25.03.2022 21:43 Відповісти
 
 