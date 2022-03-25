РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14480 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
44 130 46
война (46904) Данилов (1057) Киевская область (3539) ВСУ (5161)

ВСУ переходят в контрнаступление в Киевской области, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские военные начали переходить в контрнаступление по некоторым направлениям. Уже освобождены населенные пункты Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодня в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивное. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", – заявил Данилов.

Читайте также: Чтобы захватить Киев, врагу нужно в 3-5 раз больше сил, чем у него сейчас, - ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
31 день.
Саме сьогодні, я вважаю, закрився наш місяць війни проти Орди.
Тому що аж 7 місяців в році має 31 день, а 4 місяці - 30 днів. Статистика - річ вперта, як українці, котрі місяць винищують окупанта на нашій святій землі.
І в мене є що сказати. Спочатку реальне. Ви - розслабились!
Так, ви правильно зрозуміли і прочитали. І я це розумію, тому що це статична реакція організму. Він звикає та пристосовується. Навіть до смерті навколо і палаючих міст поряд. Перестали ховатись в підвали, пройшов страх та прийшло враження, що війна десь далеко, як колись було АТО...
Розслабились, хочеться відпочити, якісь думки про вихідний чи крутите носом на не той рівень життя, графік, чи сорт ковбаси в холодильнику. Це все можливо, але це має бути разова акція. Ви маєте бути в строю, мобілізованими та тільки мріяти про найближчі плани - тому що це зберігає вас від стресу та паніки. І бажання відпочити також пройде - тому що армія також переводить резерви, перегрупування та злагодження резервів. Армія не зупиняється ні на мить. Завжди готова та завжди вмотивована на перемогу.
Тепер про Армію. Наш силу, опору та ікону - наші Збройні Сили України, в котрих немає вихідних чи більше 4 годин для сну. Армія гризе ворога, винищує його як молоді коти щурів. З азартом, вогнем в очах та постійним бажанням мінусувати русаків за наших побратимів та зазіхання на Неньку!
Росія не може зробити нічого вже декілька днів. Ні пройти вперед, ні зробити якусь операцію. Про наступ вже і мова не йде. І ви також це помітили. Все що можуть - наносити ракетні удари по містам, тому що це єдине, що можна безнаказано робити для суцільної паніки народу.
Але народ наш, українці - такі обезбашені, що з районних центрів автобуси, що поїхали на область для укомплектування - вже який тиждень повертаються повними назад. Війська в частинах забезпечені усім, а з людей вже створені в кожній бригаді - резервні батальйони, які в основному воюють уже на трофейній техніці.
Про техніку. Вже навіть іноземні OSINT-спеціалісти порахували, що тільки танків у нас на більше ніж 40 більше - ніж на початок війни. А про решту техніки і годі говорити. В деяких бригадах вже створені по другому комплекту підрозділи БРАГ та успішно виконують задачі по знищення русаків.
Тільки за вчора було звільнено два села, йде зачистка Ірпіня, Миколаїв активно обороняється, що аж під Херсоном десяток разів знищив льотну техніку з двома генералами на чолі під Чорнобаївкою. Маріуполь стоїть, під Бердянськом навіть знищили БДК Саратов, і ще два схожих корабля зазнали серйозних ушкоджень. Чернігів, Суми та Харків стоять. Все це робиться неабиякими силами, з втратами, але ми стоїмо! Так стоїмо, що особисто пропагандон Соловйов вже говорить, що ніякого плану швидкого захоплення України не було, а вони воюють проти другої армії ЄВРОПИ! Не банда волоцюг з бандерівцями, а друга армія після збірної боліт з заградотрядами ослойобів Кавказу.
Весь світ з нами. Кожен українець розуміє, що всі за нас, а наша армія проти Орди - уже увійшла в історію та не зупиниться без перемоги. Навіть з поганими перемовинами - ніхто вже не буде залишати росії шанси на захоплення наших територій. Ми не втомимось знищувати русаків та відправляти баночки з рештками на дальні гарнізони. Ніколи.
Не втомлюйтесь і ви! Вірте в Збройні Сили України, вірте командуванню, Залужному, Шапталі, Марченку, Ніколюку, Вдовиченку та усім командирам на місцях. Ми вже перемогли, заставивши ворога зупинитись. Ми його і виженемо з нашої землі!
Слава Україні!
Прайс - https://t.me/c/1347966311/6849
показать весь комментарий
25.03.2022 21:44
+53
В добрий час!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 21:38
+27
показать весь комментарий
25.03.2022 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В добрий час!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 21:38 Ответить
31 день.
Саме сьогодні, я вважаю, закрився наш місяць війни проти Орди.
Тому що аж 7 місяців в році має 31 день, а 4 місяці - 30 днів. Статистика - річ вперта, як українці, котрі місяць винищують окупанта на нашій святій землі.
І в мене є що сказати. Спочатку реальне. Ви - розслабились!
Так, ви правильно зрозуміли і прочитали. І я це розумію, тому що це статична реакція організму. Він звикає та пристосовується. Навіть до смерті навколо і палаючих міст поряд. Перестали ховатись в підвали, пройшов страх та прийшло враження, що війна десь далеко, як колись було АТО...
Розслабились, хочеться відпочити, якісь думки про вихідний чи крутите носом на не той рівень життя, графік, чи сорт ковбаси в холодильнику. Це все можливо, але це має бути разова акція. Ви маєте бути в строю, мобілізованими та тільки мріяти про найближчі плани - тому що це зберігає вас від стресу та паніки. І бажання відпочити також пройде - тому що армія також переводить резерви, перегрупування та злагодження резервів. Армія не зупиняється ні на мить. Завжди готова та завжди вмотивована на перемогу.
Тепер про Армію. Наш силу, опору та ікону - наші Збройні Сили України, в котрих немає вихідних чи більше 4 годин для сну. Армія гризе ворога, винищує його як молоді коти щурів. З азартом, вогнем в очах та постійним бажанням мінусувати русаків за наших побратимів та зазіхання на Неньку!
Росія не може зробити нічого вже декілька днів. Ні пройти вперед, ні зробити якусь операцію. Про наступ вже і мова не йде. І ви також це помітили. Все що можуть - наносити ракетні удари по містам, тому що це єдине, що можна безнаказано робити для суцільної паніки народу.
Але народ наш, українці - такі обезбашені, що з районних центрів автобуси, що поїхали на область для укомплектування - вже який тиждень повертаються повними назад. Війська в частинах забезпечені усім, а з людей вже створені в кожній бригаді - резервні батальйони, які в основному воюють уже на трофейній техніці.
Про техніку. Вже навіть іноземні OSINT-спеціалісти порахували, що тільки танків у нас на більше ніж 40 більше - ніж на початок війни. А про решту техніки і годі говорити. В деяких бригадах вже створені по другому комплекту підрозділи БРАГ та успішно виконують задачі по знищення русаків.
Тільки за вчора було звільнено два села, йде зачистка Ірпіня, Миколаїв активно обороняється, що аж під Херсоном десяток разів знищив льотну техніку з двома генералами на чолі під Чорнобаївкою. Маріуполь стоїть, під Бердянськом навіть знищили БДК Саратов, і ще два схожих корабля зазнали серйозних ушкоджень. Чернігів, Суми та Харків стоять. Все це робиться неабиякими силами, з втратами, але ми стоїмо! Так стоїмо, що особисто пропагандон Соловйов вже говорить, що ніякого плану швидкого захоплення України не було, а вони воюють проти другої армії ЄВРОПИ! Не банда волоцюг з бандерівцями, а друга армія після збірної боліт з заградотрядами ослойобів Кавказу.
Весь світ з нами. Кожен українець розуміє, що всі за нас, а наша армія проти Орди - уже увійшла в історію та не зупиниться без перемоги. Навіть з поганими перемовинами - ніхто вже не буде залишати росії шанси на захоплення наших територій. Ми не втомимось знищувати русаків та відправляти баночки з рештками на дальні гарнізони. Ніколи.
Не втомлюйтесь і ви! Вірте в Збройні Сили України, вірте командуванню, Залужному, Шапталі, Марченку, Ніколюку, Вдовиченку та усім командирам на місцях. Ми вже перемогли, заставивши ворога зупинитись. Ми його і виженемо з нашої землі!
Слава Україні!
Прайс - https://t.me/c/1347966311/6849
показать весь комментарий
25.03.2022 21:44 Ответить
👏👏👏
показать весь комментарий
25.03.2022 22:05 Ответить
Всё так. Пишу из мирного центра Украины на который пока не падали бомбы и ракеты. Первую неделю все в стране пережили страх, панику, принятие и сделали первые выводы. У нас в первые три дня кто-то пополнил ряды ЗСУ, кого-то взяли в тероборону, многие остальные самоорганизовались и помогают предметами первой необходимости и свежей едой на трассе колоннам которые могут остановиться(если есть у них на это время).

Да, при сиренах многие не прячутся, максимум перебегают с детьми в самую маленькую комнату и ждут отбоя. Разрешили продажу алкоголя и вообще попросили вернуться в работу всех предпринимателей. Стали жить как и раньше, хотя очень многие из посёлка уехали беженцами, а в посёлок приехало много беженцев, которые не хотят покидать Украину - переселились с детьми, устроили детей в садик и заняли освободившиеся рабочие места.

Но правильно сказал мер Чернигова:
- не думайте что вас это не коснётся.
- сейчас именно тот момент, когда можно и нужно заткнуть весь фронт.
- если вас мобилизируют, а вы автомат никогда в руках не держали, не бойтесь!
- если вас мобилизировали, не бойтесь, таких же как вы, ещё десятки тысяч.
- никто вас не будет гнать в авангард, вас обучат и будут вами затыкать спокойные направления.
- следуйте инструкциям и не занимайтесь самодеятельностью, слушайте людей с боевым опытом.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:16 Ответить
Вебінар А. Козінчука "Як з цим всім справитись?"- https://www.youtube.com/watch?v=D8-obE2-xUU&ab_channel=Rozmova
показать весь комментарий
25.03.2022 22:20 Ответить
Слава Украине
показать весь комментарий
25.03.2022 21:39 Ответить
Можна говорити ПІСЛЯ
показать весь комментарий
25.03.2022 21:40 Ответить
кожний відвойований кілометр це те що треба.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:42 Ответить
А про Маріуполь забули, стратеги?
показать весь комментарий
25.03.2022 21:40 Ответить
Маріуполь на жаль на цей момент не захистити
показать весь комментарий
25.03.2022 21:47 Ответить
Ці стратеги замість того, щоб укріплювати південь готувались до шашликів.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:50 Ответить
Та бачимо по результатах. Шашлики з кацапів.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:12 Ответить
В західних військових експертів зараз голова йде кругом
показать весь комментарий
25.03.2022 21:40 Ответить
Русский военный бот идет ***** !
показать весь комментарий
25.03.2022 21:44 Ответить
Кому? Только что зарегавшемуся нулевке-ауешнику ? Полезай обратно в мамку.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:50 Ответить
Ник какой был ?
показать весь комментарий
25.03.2022 21:53 Ответить
Я думаю недоліки перекладу, малась на увазі область.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:44 Ответить
ИнШаАллах
показать весь комментарий
25.03.2022 21:40 Ответить
Бережи вас Боженька (кожного і всіх)
показать весь комментарий
25.03.2022 21:41 Ответить
за 2 дня синим на карте что освобождено, шо рєпєтуеш?
показать весь комментарий
25.03.2022 21:48 Ответить
Цю карту малюють з новин, а не з реального стану))
показать весь комментарий
25.03.2022 21:51 Ответить
Актуальну карту ніхто не покаже, тільки с запізненням доба-дві-три.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:59 Ответить
Хох...там два бота в лайках. И две нулевки. Их же сразу видать.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:52 Ответить
Тя вже нема
показать весь комментарий
25.03.2022 22:23 Ответить
карта бреше, москалі не контролюють території, а тільки окремі дороги і міста чи села! Весь цей червоний колір на карті - БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
26.03.2022 04:10 Ответить
Рашистів попередили?
показать весь комментарий
25.03.2022 21:44 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 21:48 Ответить
дивився б й дивився, як на каміння в японському саду, як на схід сонця, як на зорі, як на кохану дівчину...
показать весь комментарий
25.03.2022 21:56 Ответить
поховали москаля край дороги...))
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07 Ответить
Я бы назвал сие триптихом...Или не святой троицей.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:19 Ответить
Це що перед шапкою? Ступня?
показать весь комментарий
25.03.2022 22:08 Ответить
Пакетные войска рф.
показать весь комментарий
26.03.2022 00:23 Ответить
Шикарне словосполучення "знищуємо заграбників". Варто завжди так підкреслювати!
показать весь комментарий
25.03.2022 21:54 Ответить
Добре добре.Мужики работают.Спешить не нада но и медлить нельзя.Что бы неокопались .И взор на юг и Донбасс.Особенно юг.Мы победим ЗСУ сила !
показать весь комментарий
25.03.2022 21:56 Ответить
Украинцев не победить. Украинцы - это потомки козаков, они смерти не боятся.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:02 Ответить
кто позакрывает рты этим глашатаям ?
показать весь комментарий
25.03.2022 22:04 Ответить
Наступать надо окружая резко нападать со всех сторон и большими силами и можно захватывать трофеи и пополнять Украинские вооружения.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:19 Ответить
Є на сьогоднішній день чітке розуміння Джерело: https://censor.net/ua/n3328662 очень порадовало!! как никак и года не прошло!!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:44 Ответить
 
 