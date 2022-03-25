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ЗСУ переходять у контрнаступ у Київській області, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські військові почали переходити у контрнаступ у деяких напрямках. Вже є звільнені населені пункти Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ви знаєте, ситуація завдяки нашим військовим, вона стабілізувалася. На сьогоднішній у деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. Причому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є на сьогоднішній день звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогоднішній день чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", - заявив Данілов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
31 день.
Саме сьогодні, я вважаю, закрився наш місяць війни проти Орди.
Тому що аж 7 місяців в році має 31 день, а 4 місяці - 30 днів. Статистика - річ вперта, як українці, котрі місяць винищують окупанта на нашій святій землі.
І в мене є що сказати. Спочатку реальне. Ви - розслабились!
Так, ви правильно зрозуміли і прочитали. І я це розумію, тому що це статична реакція організму. Він звикає та пристосовується. Навіть до смерті навколо і палаючих міст поряд. Перестали ховатись в підвали, пройшов страх та прийшло враження, що війна десь далеко, як колись було АТО...
Розслабились, хочеться відпочити, якісь думки про вихідний чи крутите носом на не той рівень життя, графік, чи сорт ковбаси в холодильнику. Це все можливо, але це має бути разова акція. Ви маєте бути в строю, мобілізованими та тільки мріяти про найближчі плани - тому що це зберігає вас від стресу та паніки. І бажання відпочити також пройде - тому що армія також переводить резерви, перегрупування та злагодження резервів. Армія не зупиняється ні на мить. Завжди готова та завжди вмотивована на перемогу.
Тепер про Армію. Наш силу, опору та ікону - наші Збройні Сили України, в котрих немає вихідних чи більше 4 годин для сну. Армія гризе ворога, винищує його як молоді коти щурів. З азартом, вогнем в очах та постійним бажанням мінусувати русаків за наших побратимів та зазіхання на Неньку!
Росія не може зробити нічого вже декілька днів. Ні пройти вперед, ні зробити якусь операцію. Про наступ вже і мова не йде. І ви також це помітили. Все що можуть - наносити ракетні удари по містам, тому що це єдине, що можна безнаказано робити для суцільної паніки народу.
Але народ наш, українці - такі обезбашені, що з районних центрів автобуси, що поїхали на область для укомплектування - вже який тиждень повертаються повними назад. Війська в частинах забезпечені усім, а з людей вже створені в кожній бригаді - резервні батальйони, які в основному воюють уже на трофейній техніці.
Про техніку. Вже навіть іноземні OSINT-спеціалісти порахували, що тільки танків у нас на більше ніж 40 більше - ніж на початок війни. А про решту техніки і годі говорити. В деяких бригадах вже створені по другому комплекту підрозділи БРАГ та успішно виконують задачі по знищення русаків.
Тільки за вчора було звільнено два села, йде зачистка Ірпіня, Миколаїв активно обороняється, що аж під Херсоном десяток разів знищив льотну техніку з двома генералами на чолі під Чорнобаївкою. Маріуполь стоїть, під Бердянськом навіть знищили БДК Саратов, і ще два схожих корабля зазнали серйозних ушкоджень. Чернігів, Суми та Харків стоять. Все це робиться неабиякими силами, з втратами, але ми стоїмо! Так стоїмо, що особисто пропагандон Соловйов вже говорить, що ніякого плану швидкого захоплення України не було, а вони воюють проти другої армії ЄВРОПИ! Не банда волоцюг з бандерівцями, а друга армія після збірної боліт з заградотрядами ослойобів Кавказу.
Весь світ з нами. Кожен українець розуміє, що всі за нас, а наша армія проти Орди - уже увійшла в історію та не зупиниться без перемоги. Навіть з поганими перемовинами - ніхто вже не буде залишати росії шанси на захоплення наших територій. Ми не втомимось знищувати русаків та відправляти баночки з рештками на дальні гарнізони. Ніколи.
Не втомлюйтесь і ви! Вірте в Збройні Сили України, вірте командуванню, Залужному, Шапталі, Марченку, Ніколюку, Вдовиченку та усім командирам на місцях. Ми вже перемогли, заставивши ворога зупинитись. Ми його і виженемо з нашої землі!
Слава Україні!
Прайс - https://t.me/c/1347966311/6849
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25.03.2022 21:44
+53
В добрий час!!! Слава Україні!!!
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25.03.2022 21:38
+27
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25.03.2022 21:48
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В добрий час!!! Слава Україні!!!
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25.03.2022 21:38 Відповісти
31 день.
Саме сьогодні, я вважаю, закрився наш місяць війни проти Орди.
Тому що аж 7 місяців в році має 31 день, а 4 місяці - 30 днів. Статистика - річ вперта, як українці, котрі місяць винищують окупанта на нашій святій землі.
І в мене є що сказати. Спочатку реальне. Ви - розслабились!
Так, ви правильно зрозуміли і прочитали. І я це розумію, тому що це статична реакція організму. Він звикає та пристосовується. Навіть до смерті навколо і палаючих міст поряд. Перестали ховатись в підвали, пройшов страх та прийшло враження, що війна десь далеко, як колись було АТО...
Розслабились, хочеться відпочити, якісь думки про вихідний чи крутите носом на не той рівень життя, графік, чи сорт ковбаси в холодильнику. Це все можливо, але це має бути разова акція. Ви маєте бути в строю, мобілізованими та тільки мріяти про найближчі плани - тому що це зберігає вас від стресу та паніки. І бажання відпочити також пройде - тому що армія також переводить резерви, перегрупування та злагодження резервів. Армія не зупиняється ні на мить. Завжди готова та завжди вмотивована на перемогу.
Тепер про Армію. Наш силу, опору та ікону - наші Збройні Сили України, в котрих немає вихідних чи більше 4 годин для сну. Армія гризе ворога, винищує його як молоді коти щурів. З азартом, вогнем в очах та постійним бажанням мінусувати русаків за наших побратимів та зазіхання на Неньку!
Росія не може зробити нічого вже декілька днів. Ні пройти вперед, ні зробити якусь операцію. Про наступ вже і мова не йде. І ви також це помітили. Все що можуть - наносити ракетні удари по містам, тому що це єдине, що можна безнаказано робити для суцільної паніки народу.
Але народ наш, українці - такі обезбашені, що з районних центрів автобуси, що поїхали на область для укомплектування - вже який тиждень повертаються повними назад. Війська в частинах забезпечені усім, а з людей вже створені в кожній бригаді - резервні батальйони, які в основному воюють уже на трофейній техніці.
Про техніку. Вже навіть іноземні OSINT-спеціалісти порахували, що тільки танків у нас на більше ніж 40 більше - ніж на початок війни. А про решту техніки і годі говорити. В деяких бригадах вже створені по другому комплекту підрозділи БРАГ та успішно виконують задачі по знищення русаків.
Тільки за вчора було звільнено два села, йде зачистка Ірпіня, Миколаїв активно обороняється, що аж під Херсоном десяток разів знищив льотну техніку з двома генералами на чолі під Чорнобаївкою. Маріуполь стоїть, під Бердянськом навіть знищили БДК Саратов, і ще два схожих корабля зазнали серйозних ушкоджень. Чернігів, Суми та Харків стоять. Все це робиться неабиякими силами, з втратами, але ми стоїмо! Так стоїмо, що особисто пропагандон Соловйов вже говорить, що ніякого плану швидкого захоплення України не було, а вони воюють проти другої армії ЄВРОПИ! Не банда волоцюг з бандерівцями, а друга армія після збірної боліт з заградотрядами ослойобів Кавказу.
Весь світ з нами. Кожен українець розуміє, що всі за нас, а наша армія проти Орди - уже увійшла в історію та не зупиниться без перемоги. Навіть з поганими перемовинами - ніхто вже не буде залишати росії шанси на захоплення наших територій. Ми не втомимось знищувати русаків та відправляти баночки з рештками на дальні гарнізони. Ніколи.
Не втомлюйтесь і ви! Вірте в Збройні Сили України, вірте командуванню, Залужному, Шапталі, Марченку, Ніколюку, Вдовиченку та усім командирам на місцях. Ми вже перемогли, заставивши ворога зупинитись. Ми його і виженемо з нашої землі!
Слава Україні!
Прайс - https://t.me/c/1347966311/6849
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25.03.2022 21:44 Відповісти
👏👏👏
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25.03.2022 22:05 Відповісти
Всё так. Пишу из мирного центра Украины на который пока не падали бомбы и ракеты. Первую неделю все в стране пережили страх, панику, принятие и сделали первые выводы. У нас в первые три дня кто-то пополнил ряды ЗСУ, кого-то взяли в тероборону, многие остальные самоорганизовались и помогают предметами первой необходимости и свежей едой на трассе колоннам которые могут остановиться(если есть у них на это время).

Да, при сиренах многие не прячутся, максимум перебегают с детьми в самую маленькую комнату и ждут отбоя. Разрешили продажу алкоголя и вообще попросили вернуться в работу всех предпринимателей. Стали жить как и раньше, хотя очень многие из посёлка уехали беженцами, а в посёлок приехало много беженцев, которые не хотят покидать Украину - переселились с детьми, устроили детей в садик и заняли освободившиеся рабочие места.

Но правильно сказал мер Чернигова:
- не думайте что вас это не коснётся.
- сейчас именно тот момент, когда можно и нужно заткнуть весь фронт.
- если вас мобилизируют, а вы автомат никогда в руках не держали, не бойтесь!
- если вас мобилизировали, не бойтесь, таких же как вы, ещё десятки тысяч.
- никто вас не будет гнать в авангард, вас обучат и будут вами затыкать спокойные направления.
- следуйте инструкциям и не занимайтесь самодеятельностью, слушайте людей с боевым опытом.
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25.03.2022 22:16 Відповісти
Вебінар А. Козінчука "Як з цим всім справитись?"- https://www.youtube.com/watch?v=D8-obE2-xUU&ab_channel=Rozmova
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25.03.2022 22:20 Відповісти
Слава Украине
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25.03.2022 21:39 Відповісти
Можна говорити ПІСЛЯ
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25.03.2022 21:40 Відповісти
кожний відвойований кілометр це те що треба.
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25.03.2022 21:42 Відповісти
А про Маріуполь забули, стратеги?
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25.03.2022 21:40 Відповісти
Маріуполь на жаль на цей момент не захистити
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25.03.2022 21:47 Відповісти
Ці стратеги замість того, щоб укріплювати південь готувались до шашликів.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
Та бачимо по результатах. Шашлики з кацапів.
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25.03.2022 22:12 Відповісти
В західних військових експертів зараз голова йде кругом
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25.03.2022 21:40 Відповісти
Русский военный бот идет ***** !
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25.03.2022 21:44 Відповісти
Кому? Только что зарегавшемуся нулевке-ауешнику ? Полезай обратно в мамку.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
Ник какой был ?
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25.03.2022 21:53 Відповісти
Я думаю недоліки перекладу, малась на увазі область.
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25.03.2022 21:44 Відповісти
ИнШаАллах
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25.03.2022 21:40 Відповісти
Бережи вас Боженька (кожного і всіх)
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25.03.2022 21:41 Відповісти
за 2 дня синим на карте что освобождено, шо рєпєтуеш?
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25.03.2022 21:48 Відповісти
Цю карту малюють з новин, а не з реального стану))
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25.03.2022 21:51 Відповісти
Актуальну карту ніхто не покаже, тільки с запізненням доба-дві-три.
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25.03.2022 21:59 Відповісти
Хох...там два бота в лайках. И две нулевки. Их же сразу видать.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
Тя вже нема
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25.03.2022 22:23 Відповісти
карта бреше, москалі не контролюють території, а тільки окремі дороги і міста чи села! Весь цей червоний колір на карті - БРЕХНЯ!
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26.03.2022 04:10 Відповісти
Рашистів попередили?
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25.03.2022 21:44 Відповісти
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25.03.2022 21:48 Відповісти
дивився б й дивився, як на каміння в японському саду, як на схід сонця, як на зорі, як на кохану дівчину...
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25.03.2022 21:56 Відповісти
поховали москаля край дороги...))
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Я бы назвал сие триптихом...Или не святой троицей.
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25.03.2022 22:19 Відповісти
Це що перед шапкою? Ступня?
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Пакетные войска рф.
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26.03.2022 00:23 Відповісти
Шикарне словосполучення "знищуємо заграбників". Варто завжди так підкреслювати!
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25.03.2022 21:54 Відповісти
Добре добре.Мужики работают.Спешить не нада но и медлить нельзя.Что бы неокопались .И взор на юг и Донбасс.Особенно юг.Мы победим ЗСУ сила !
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25.03.2022 21:56 Відповісти
Украинцев не победить. Украинцы - это потомки козаков, они смерти не боятся.
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25.03.2022 22:02 Відповісти
кто позакрывает рты этим глашатаям ?
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25.03.2022 22:04 Відповісти
Наступать надо окружая резко нападать со всех сторон и большими силами и можно захватывать трофеи и пополнять Украинские вооружения.
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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25.03.2022 22:19 Відповісти
Є на сьогоднішній день чітке розуміння Джерело: https://censor.net/ua/n3328662 очень порадовало!! как никак и года не прошло!!
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25.03.2022 22:44 Відповісти
 
 