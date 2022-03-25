ЗСУ переходять у контрнаступ у Київській області, - Данілов
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Українські військові почали переходити у контрнаступ у деяких напрямках. Вже є звільнені населені пункти Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Ви знаєте, ситуація завдяки нашим військовим, вона стабілізувалася. На сьогоднішній у деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. Причому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є на сьогоднішній день звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогоднішній день чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", - заявив Данілов.
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+58 olele
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Будь ласка, зачекайте...
Саме сьогодні, я вважаю, закрився наш місяць війни проти Орди.
Тому що аж 7 місяців в році має 31 день, а 4 місяці - 30 днів. Статистика - річ вперта, як українці, котрі місяць винищують окупанта на нашій святій землі.
І в мене є що сказати. Спочатку реальне. Ви - розслабились!
Так, ви правильно зрозуміли і прочитали. І я це розумію, тому що це статична реакція організму. Він звикає та пристосовується. Навіть до смерті навколо і палаючих міст поряд. Перестали ховатись в підвали, пройшов страх та прийшло враження, що війна десь далеко, як колись було АТО...
Розслабились, хочеться відпочити, якісь думки про вихідний чи крутите носом на не той рівень життя, графік, чи сорт ковбаси в холодильнику. Це все можливо, але це має бути разова акція. Ви маєте бути в строю, мобілізованими та тільки мріяти про найближчі плани - тому що це зберігає вас від стресу та паніки. І бажання відпочити також пройде - тому що армія також переводить резерви, перегрупування та злагодження резервів. Армія не зупиняється ні на мить. Завжди готова та завжди вмотивована на перемогу.
Тепер про Армію. Наш силу, опору та ікону - наші Збройні Сили України, в котрих немає вихідних чи більше 4 годин для сну. Армія гризе ворога, винищує його як молоді коти щурів. З азартом, вогнем в очах та постійним бажанням мінусувати русаків за наших побратимів та зазіхання на Неньку!
Росія не може зробити нічого вже декілька днів. Ні пройти вперед, ні зробити якусь операцію. Про наступ вже і мова не йде. І ви також це помітили. Все що можуть - наносити ракетні удари по містам, тому що це єдине, що можна безнаказано робити для суцільної паніки народу.
Але народ наш, українці - такі обезбашені, що з районних центрів автобуси, що поїхали на область для укомплектування - вже який тиждень повертаються повними назад. Війська в частинах забезпечені усім, а з людей вже створені в кожній бригаді - резервні батальйони, які в основному воюють уже на трофейній техніці.
Про техніку. Вже навіть іноземні OSINT-спеціалісти порахували, що тільки танків у нас на більше ніж 40 більше - ніж на початок війни. А про решту техніки і годі говорити. В деяких бригадах вже створені по другому комплекту підрозділи БРАГ та успішно виконують задачі по знищення русаків.
Тільки за вчора було звільнено два села, йде зачистка Ірпіня, Миколаїв активно обороняється, що аж під Херсоном десяток разів знищив льотну техніку з двома генералами на чолі під Чорнобаївкою. Маріуполь стоїть, під Бердянськом навіть знищили БДК Саратов, і ще два схожих корабля зазнали серйозних ушкоджень. Чернігів, Суми та Харків стоять. Все це робиться неабиякими силами, з втратами, але ми стоїмо! Так стоїмо, що особисто пропагандон Соловйов вже говорить, що ніякого плану швидкого захоплення України не було, а вони воюють проти другої армії ЄВРОПИ! Не банда волоцюг з бандерівцями, а друга армія після збірної боліт з заградотрядами ослойобів Кавказу.
Весь світ з нами. Кожен українець розуміє, що всі за нас, а наша армія проти Орди - уже увійшла в історію та не зупиниться без перемоги. Навіть з поганими перемовинами - ніхто вже не буде залишати росії шанси на захоплення наших територій. Ми не втомимось знищувати русаків та відправляти баночки з рештками на дальні гарнізони. Ніколи.
Не втомлюйтесь і ви! Вірте в Збройні Сили України, вірте командуванню, Залужному, Шапталі, Марченку, Ніколюку, Вдовиченку та усім командирам на місцях. Ми вже перемогли, заставивши ворога зупинитись. Ми його і виженемо з нашої землі!
Слава Україні!
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Да, при сиренах многие не прячутся, максимум перебегают с детьми в самую маленькую комнату и ждут отбоя. Разрешили продажу алкоголя и вообще попросили вернуться в работу всех предпринимателей. Стали жить как и раньше, хотя очень многие из посёлка уехали беженцами, а в посёлок приехало много беженцев, которые не хотят покидать Украину - переселились с детьми, устроили детей в садик и заняли освободившиеся рабочие места.
Но правильно сказал мер Чернигова:
- не думайте что вас это не коснётся.
- сейчас именно тот момент, когда можно и нужно заткнуть весь фронт.
- если вас мобилизируют, а вы автомат никогда в руках не держали, не бойтесь!
- если вас мобилизировали, не бойтесь, таких же как вы, ещё десятки тысяч.
- никто вас не будет гнать в авангард, вас обучат и будут вами затыкать спокойные направления.
- следуйте инструкциям и не занимайтесь самодеятельностью, слушайте людей с боевым опытом.