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наемники РФ (2004) Хезболла (9)

"Хезболла" отправит на помощь российским оккупантам в Украине 800 боевиков, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Несмотря на обещание не вступать в конфликт, 29 марта в Беларусь планируют перебросить 200 наемников "Хезболла" для войны с Украиной на стороне России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета".

Отмечается, что представители российской ЧВК "Вагнер" провели переговоры с шиитской группировкой "Хезболла" об отправке боевиков в Украину.

Сообщается, что стороны договорились об отправке 800 боевиков "Хезболла" в Украину для ведения боевых действий.

Плата одному наемнику составит 1500 долларов в месяц. Также в качестве бонуса к этому решению "Хезболла" (и опосредованно через нее - Иран) могут получить некоторые преференции по крупным соглашениям.

Вскоре после этой встречи "Хезболла" открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии.

Кроме того, в сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков "Хезболла". Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хезболла отрицает отправку своих боевиков в Украину

Хезболла отправит на помощь российским оккупантам в Украине 800 боевиков, - СМИ 01
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Топ комментарии
+68
Террористы всех стран обьединяйтесь!
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25.03.2022 21:53
+50
Разнообразие удобрений
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25.03.2022 21:53
+38
Не будьте расистами! Ну какие это чурки?Их же визуально не отличить от жителей Москвы и подмосковья
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25.03.2022 21:56
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Ага, 1500 баксов. Сами печатать будут? Или потом и ликвидируют выживших сами под шумок, чтобы не платить?
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25.03.2022 22:57 Ответить
прохання всіх комплектувати чорними поліетиленовими пакетами
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25.03.2022 22:57 Ответить
Это проблема .И проблема не для ЗСУ понятно что это мусор.Это проблема для окупированых территорий если они сюда доедут.Эти твари муслимы просто будут резать и издеваться над населением.По этому этих уродов мочить сразу и без плена.
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25.03.2022 23:00 Ответить
А чё зимбабва молчит?
Зимбабвийские метатели гнутых копий могли бы гармонично вписаться в это "Шапито"...
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25.03.2022 23:07 Ответить
зло обʼєднюється
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25.03.2022 23:21 Ответить
Ну это не ихний конёк ,,,это не в горах кишлаки шугать тут заблудится и примером в Чернобаевку
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26.03.2022 04:06 Ответить
весь сброд.
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26.03.2022 06:01 Ответить
москва всегда финансировала хезбуллу и групировки подобные ей
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26.03.2022 09:42 Ответить
мы Израильтяне с ними знакомы.теперь и вы познакомьтесь с этими уродами.я думаю от них и следа не останется!
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26.03.2022 10:28 Ответить
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