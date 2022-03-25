"Хезболла" відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ

Попри обіцянку не вступати у конфлікт, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців "Хезболли" для війни з Україною на боці Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета".

Зазначається, що представники російської ПВК "Вагнер" провели переговори з шиїтським угрупованням "Хезболла" про відправку бойовиків в Україну.

Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків "Хезболли" до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення "Хезболла" і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Незабаром після цієї зустрічі "Хезболла" відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії.

Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків "Хезболли". Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України