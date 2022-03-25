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"Хезболла" відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попри обіцянку не вступати у конфлікт, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців "Хезболли" для війни з Україною на боці Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Новая газета".

Зазначається, що представники російської ПВК "Вагнер" провели переговори з шиїтським угрупованням "Хезболла" про відправку бойовиків в Україну.

Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків "Хезболли" до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення "Хезболла" і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Незабаром після цієї зустрічі "Хезболла" відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії.

Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків "Хезболли". Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України

Хезболла відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Террористы всех стран обьединяйтесь!
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25.03.2022 21:53
+50
Разнообразие удобрений
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25.03.2022 21:53
+38
Не будьте расистами! Ну какие это чурки?Их же визуально не отличить от жителей Москвы и подмосковья
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25.03.2022 21:56
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Ага, 1500 баксов. Сами печатать будут? Или потом и ликвидируют выживших сами под шумок, чтобы не платить?
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25.03.2022 22:57 Відповісти
прохання всіх комплектувати чорними поліетиленовими пакетами
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25.03.2022 22:57 Відповісти
Это проблема .И проблема не для ЗСУ понятно что это мусор.Это проблема для окупированых территорий если они сюда доедут.Эти твари муслимы просто будут резать и издеваться над населением.По этому этих уродов мочить сразу и без плена.
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25.03.2022 23:00 Відповісти
А чё зимбабва молчит?
Зимбабвийские метатели гнутых копий могли бы гармонично вписаться в это "Шапито"...
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25.03.2022 23:07 Відповісти
зло обʼєднюється
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25.03.2022 23:21 Відповісти
Ну это не ихний конёк ,,,это не в горах кишлаки шугать тут заблудится и примером в Чернобаевку
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26.03.2022 04:06 Відповісти
весь сброд.
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26.03.2022 06:01 Відповісти
москва всегда финансировала хезбуллу и групировки подобные ей
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26.03.2022 09:42 Відповісти
мы Израильтяне с ними знакомы.теперь и вы познакомьтесь с этими уродами.я думаю от них и следа не останется!
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26.03.2022 10:28 Відповісти
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