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Весна придет, зазеленеют леса и для оккупантов раскроется настоящий ад, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ліс,полювання,мисливець,мисливці

Украинская разведка совместно с лесниками в ближайшее время готовит охоту на российских оккупантов.

Об этом в интервью изданию The Nation заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором раскроется настоящий ад", - подчеркнул он.

В то же время Буданов отметил, что у Украины много информаторов в российской армии.

Читайте также: Буданов: Мы будем освобождать всю Украину. Оккупированных территорий не будет

Также он рассказал, что ГУР развивает сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.
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Топ комментарии
+21
Просять бути обережними і не підбирати зі старих трупів або на дорозі десь таку ху*ню! Почнеш забивати патрони - мінус руки!
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25.03.2022 21:59
+19
Гарних новин багато не буває.
Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.

"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.

За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."

Автор: t.me/operativnoZSU
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25.03.2022 22:04
+13
Пекельна кухня.
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25.03.2022 21:58
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Пекельна кухня.
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25.03.2022 21:58 Ответить
Гарних новин багато не буває.
Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.

"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.

За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."

Автор: t.me/operativnoZSU
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25.03.2022 22:04 Ответить
Чого цю суку не розірвали?
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25.03.2022 22:15 Ответить
Це питання не до мене. Як би я вирішувала, то придумала для неї щось адське.
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25.03.2022 22:50 Ответить
Эту тварь оказывается бросили раненую в бою, хотя могли забрать.
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25.03.2022 23:00 Ответить
Просять бути обережними і не підбирати зі старих трупів або на дорозі десь таку ху*ню! Почнеш забивати патрони - мінус руки!
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25.03.2022 21:59 Ответить
достойное потомство левши и кулибина.
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25.03.2022 22:09 Ответить
Не можна таких сук брати в полон. Для кацапів це сміття. А нам що робити з нею, лікувати стерво?
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25.03.2022 22:09 Ответить
Це вже було не раз, диверсійні іграшки.
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25.03.2022 22:19 Ответить
Во вторник в Гомельскую область прибудет 200 боевиков террористической организации «Хезболла».

Российские военные начали переброску подкреплений в Украину из Грузии, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
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25.03.2022 22:00 Ответить
хезбалонам сало в пасть и мордой вниз
Ездить сразу перестанут
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25.03.2022 22:19 Ответить
Кадирівських дондонів вже свині поїлт.Поїдять і гівно із Ху*бали.
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25.03.2022 22:26 Ответить
Сховате вже десь цього Буданова до Гогілашвілі, нехай не несе повної куйні.
Тиждень назад він розповідав про переворот в оточенні Путіна.....
А перед цим докладував Президенту, що росіяни не готуються до наступу, хоча західні розвідки вже кричали про це.
З нашою розвідкою треба щось робити.
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25.03.2022 22:01 Ответить
охота началась. в принципе не люблю охотников. они убивают животных. но здесь этих животных надо убивать.
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25.03.2022 22:01 Ответить
казав же - крупним дробом!
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25.03.2022 22:01 Ответить
Картеч ))
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25.03.2022 22:20 Ответить
Представляю, як мисливці відірвуться. Це ж скільки кацапського м'яса по лісах відстрілювати будуть. Хоть популяція звірів відновиться, бо в пріоритеті будуть москалі.
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25.03.2022 22:04 Ответить
За звірів треба платити дозволи і додаткові збори, а вполювати можна тільки дозволену кількість. За цих ще доплачувати будуть і вбивай скільки хочеш, чим більше тим краще, ще і трофеїв купа ))
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25.03.2022 22:22 Ответить
лесники - ваще страшные люди.
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25.03.2022 22:05 Ответить
Сафари в лесах Украины.
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25.03.2022 22:07 Ответить
Для орків - це буде "бандера смузі" коктель з Афганістану, Чечня, Сирія, Грузії в одній бутилці! Попереджали з їх - welcome to Hell!
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25.03.2022 22:09 Ответить
Ну навіщо бігти попереду паровоза?! Попередити, щоб ворог підготувався?! Де виважена поведінка такого рангу посадовців?!
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25.03.2022 22:11 Ответить
Вот зачем болтать??? Тихо надо делать все... Сейчас они террор местного населения усилят...
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25.03.2022 22:12 Ответить
Най знають що на них полюють, най сцяться і сруться, по смороду будемо вираховувати.
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25.03.2022 22:23 Ответить
Кажуть, що розвідник повинен вміти тримати язика за зубами?
Це про буданова, чи він виставковий розвідник?
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25.03.2022 22:13 Ответить
Він просто квартальний довбой-б.
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26.03.2022 08:27 Ответить
Бронзовая статуэтка Удачная охота
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25.03.2022 22:14 Ответить
Цікавої охоти вам, мисливці!
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25.03.2022 22:17 Ответить
Мисливцям кажуть в таких випадках Ні пуха, ні пера, можна добавити - тільки москалі! ))
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25.03.2022 22:25 Ответить
Все так радуются зеленке,а я помню ,что в 2014 не все украинские бойцы радовались этой зелени..,потому что она не только украинцев прикрывает ,но и рашисты ею прикрываются ..и вести бои было не так легко..
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25.03.2022 22:29 Ответить
Вот-вот, это всё куйня полная. Это повторение Ато по всей Украине.
Их косяками в пакеты паковать надо, а не по одному отстреливать.
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25.03.2022 22:45 Ответить

----------
• Измученный войною, я выбился из сил,
• И вот у лесника я помощь попросил.
• С улыбкой добродушной старик мне заявил,
• "Скажи-но "ПАЛЯНИЦЯ!" и тут же пристрелил!
----------
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25.03.2022 22:34 Ответить
Зелёнка появится - для партизан хорошо!
Но ! дороги подсохнут - для обороны плохо -смотрите 1943 год!
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25.03.2022 22:45 Ответить
стоп так война же должна через две недели всё
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25.03.2022 23:05 Ответить
Це насправді попередження супротивника про плани майбутніх заходів по його знищенню. Буданов! На кого ти працюєш?
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26.03.2022 00:18 Ответить
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні партизани вже начали: підривати, спалювати, труїти, топити, душити московських фашистів окупантів... Так навіть архівні документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують на те. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними, сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша ( московія) кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупаційний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну Українську землю звільняти разом з Кримом і Донбасом.
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26.03.2022 02:48 Ответить
 
 