Весна придет, зазеленеют леса и для оккупантов раскроется настоящий ад, - Буданов

Украинская разведка совместно с лесниками в ближайшее время готовит охоту на российских оккупантов.

Об этом в интервью изданию The Nation заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором раскроется настоящий ад", - подчеркнул он.

В то же время Буданов отметил, что у Украины много информаторов в российской армии.

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Также он рассказал, что ГУР развивает сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.