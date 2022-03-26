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Весна придет, зазеленеют леса и для оккупантов раскроется настоящий ад, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка совместно с лесниками в ближайшее время готовит охоту на российских оккупантов.
Об этом в интервью изданию The Nation заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором раскроется настоящий ад", - подчеркнул он.
В то же время Буданов отметил, что у Украины много информаторов в российской армии.
Также он рассказал, что ГУР развивает сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.
Топ комментарии
+21 Виктор Дийнега
показать весь комментарий25.03.2022 21:59
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+13 ladyar
показать весь комментарий25.03.2022 21:58
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Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.
"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.
За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."
Автор: t.me/operativnoZSU
Российские военные начали переброску подкреплений в Украину из Грузии, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
Ездить сразу перестанут
Тиждень назад він розповідав про переворот в оточенні Путіна.....
А перед цим докладував Президенту, що росіяни не готуються до наступу, хоча західні розвідки вже кричали про це.
З нашою розвідкою треба щось робити.
Це про буданова, чи він виставковий розвідник?
Их косяками в пакеты паковать надо, а не по одному отстреливать.
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• Измученный войною, я выбился из сил,
• И вот у лесника я помощь попросил.
• С улыбкой добродушной старик мне заявил,
• "Скажи-но "ПАЛЯНИЦЯ!" и тут же пристрелил!
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Но ! дороги подсохнут - для обороны плохо -смотрите 1943 год!