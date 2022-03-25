УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14247 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 656 39
Буданов (351) війна (56581) розвідка (3621)

Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ліс,полювання,мисливець,мисливці

Українська розвідка спільно з лісниками найближчим часом готує полювання на російських окупантів.

Про це в інтерв'ю виданню The Nation заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що незабаром настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розкриється справжнє пекло", - наголосив він.

Водночас Буданов зазначив, що Україна має багато інформаторів у російській армії.

Також він розповів, що ГУР розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.

Також читайте: Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Просять бути обережними і не підбирати зі старих трупів або на дорозі десь таку ху*ню! Почнеш забивати патрони - мінус руки!
показати весь коментар
25.03.2022 21:59
+19
Гарних новин багато не буває.
Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.

"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.

За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."

Автор: t.me/operativnoZSU
показати весь коментар
25.03.2022 22:04
+13
Пекельна кухня.
показати весь коментар
25.03.2022 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пекельна кухня.
показати весь коментар
25.03.2022 21:58 Відповісти
Гарних новин багато не буває.
Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.

"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.

За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."

Автор: t.me/operativnoZSU
показати весь коментар
25.03.2022 22:04 Відповісти
Чого цю суку не розірвали?
показати весь коментар
25.03.2022 22:15 Відповісти
Це питання не до мене. Як би я вирішувала, то придумала для неї щось адське.
показати весь коментар
25.03.2022 22:50 Відповісти
Эту тварь оказывается бросили раненую в бою, хотя могли забрать.
показати весь коментар
25.03.2022 23:00 Відповісти
Просять бути обережними і не підбирати зі старих трупів або на дорозі десь таку ху*ню! Почнеш забивати патрони - мінус руки!
показати весь коментар
25.03.2022 21:59 Відповісти
достойное потомство левши и кулибина.
показати весь коментар
25.03.2022 22:09 Відповісти
Не можна таких сук брати в полон. Для кацапів це сміття. А нам що робити з нею, лікувати стерво?
показати весь коментар
25.03.2022 22:09 Відповісти
Це вже було не раз, диверсійні іграшки.
показати весь коментар
25.03.2022 22:19 Відповісти
Во вторник в Гомельскую область прибудет 200 боевиков террористической организации «Хезболла».

Российские военные начали переброску подкреплений в Украину из Грузии, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
показати весь коментар
25.03.2022 22:00 Відповісти
хезбалонам сало в пасть и мордой вниз
Ездить сразу перестанут
показати весь коментар
25.03.2022 22:19 Відповісти
Кадирівських дондонів вже свині поїлт.Поїдять і гівно із Ху*бали.
показати весь коментар
25.03.2022 22:26 Відповісти
Сховате вже десь цього Буданова до Гогілашвілі, нехай не несе повної куйні.
Тиждень назад він розповідав про переворот в оточенні Путіна.....
А перед цим докладував Президенту, що росіяни не готуються до наступу, хоча західні розвідки вже кричали про це.
З нашою розвідкою треба щось робити.
показати весь коментар
25.03.2022 22:01 Відповісти
охота началась. в принципе не люблю охотников. они убивают животных. но здесь этих животных надо убивать.
показати весь коментар
25.03.2022 22:01 Відповісти
казав же - крупним дробом!
показати весь коментар
25.03.2022 22:01 Відповісти
Картеч ))
показати весь коментар
25.03.2022 22:20 Відповісти
Представляю, як мисливці відірвуться. Це ж скільки кацапського м'яса по лісах відстрілювати будуть. Хоть популяція звірів відновиться, бо в пріоритеті будуть москалі.
показати весь коментар
25.03.2022 22:04 Відповісти
За звірів треба платити дозволи і додаткові збори, а вполювати можна тільки дозволену кількість. За цих ще доплачувати будуть і вбивай скільки хочеш, чим більше тим краще, ще і трофеїв купа ))
показати весь коментар
25.03.2022 22:22 Відповісти
лесники - ваще страшные люди.
показати весь коментар
25.03.2022 22:05 Відповісти
Сафари в лесах Украины.
показати весь коментар
25.03.2022 22:07 Відповісти
Для орків - це буде "бандера смузі" коктель з Афганістану, Чечня, Сирія, Грузії в одній бутилці! Попереджали з їх - welcome to Hell!
показати весь коментар
25.03.2022 22:09 Відповісти
Ну навіщо бігти попереду паровоза?! Попередити, щоб ворог підготувався?! Де виважена поведінка такого рангу посадовців?!
показати весь коментар
25.03.2022 22:11 Відповісти
Вот зачем болтать??? Тихо надо делать все... Сейчас они террор местного населения усилят...
показати весь коментар
25.03.2022 22:12 Відповісти
Най знають що на них полюють, най сцяться і сруться, по смороду будемо вираховувати.
показати весь коментар
25.03.2022 22:23 Відповісти
Кажуть, що розвідник повинен вміти тримати язика за зубами?
Це про буданова, чи він виставковий розвідник?
показати весь коментар
25.03.2022 22:13 Відповісти
Він просто квартальний довбой-б.
показати весь коментар
26.03.2022 08:27 Відповісти
Бронзовая статуэтка Удачная охота
показати весь коментар
25.03.2022 22:14 Відповісти
Цікавої охоти вам, мисливці!
показати весь коментар
25.03.2022 22:17 Відповісти
Мисливцям кажуть в таких випадках Ні пуха, ні пера, можна добавити - тільки москалі! ))
показати весь коментар
25.03.2022 22:25 Відповісти
Все так радуются зеленке,а я помню ,что в 2014 не все украинские бойцы радовались этой зелени..,потому что она не только украинцев прикрывает ,но и рашисты ею прикрываются ..и вести бои было не так легко..
показати весь коментар
25.03.2022 22:29 Відповісти
Вот-вот, это всё куйня полная. Это повторение Ато по всей Украине.
Их косяками в пакеты паковать надо, а не по одному отстреливать.
показати весь коментар
25.03.2022 22:45 Відповісти

----------
• Измученный войною, я выбился из сил,
• И вот у лесника я помощь попросил.
• С улыбкой добродушной старик мне заявил,
• "Скажи-но "ПАЛЯНИЦЯ!" и тут же пристрелил!
----------
показати весь коментар
25.03.2022 22:34 Відповісти
Зелёнка появится - для партизан хорошо!
Но ! дороги подсохнут - для обороны плохо -смотрите 1943 год!
показати весь коментар
25.03.2022 22:45 Відповісти
стоп так война же должна через две недели всё
показати весь коментар
25.03.2022 23:05 Відповісти
Це насправді попередження супротивника про плани майбутніх заходів по його знищенню. Буданов! На кого ти працюєш?
показати весь коментар
26.03.2022 00:18 Відповісти
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні партизани вже начали: підривати, спалювати, труїти, топити, душити московських фашистів окупантів... Так навіть архівні документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують на те. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними, сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша ( московія) кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупаційний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну Українську землю звільняти разом з Кримом і Донбасом.
показати весь коментар
26.03.2022 02:48 Відповісти
 
 