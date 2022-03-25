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Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська розвідка спільно з лісниками найближчим часом готує полювання на російських окупантів.
Про це в інтерв'ю виданню The Nation заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що незабаром настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розкриється справжнє пекло", - наголосив він.
Водночас Буданов зазначив, що Україна має багато інформаторів у російській армії.
Також він розповів, що ГУР розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.
Топ коментарі
+21 Виктор Дийнега
показати весь коментар25.03.2022 21:59
+19 Иллария Соняшникова
показати весь коментар25.03.2022 22:04
+13 ladyar
показати весь коментар25.03.2022 21:58
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Будь ласка, зачекайте...
Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.
"Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.
За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."
Автор: t.me/operativnoZSU
Российские военные начали переброску подкреплений в Украину из Грузии, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
Ездить сразу перестанут
Тиждень назад він розповідав про переворот в оточенні Путіна.....
А перед цим докладував Президенту, що росіяни не готуються до наступу, хоча західні розвідки вже кричали про це.
З нашою розвідкою треба щось робити.
Це про буданова, чи він виставковий розвідник?
Их косяками в пакеты паковать надо, а не по одному отстреливать.
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• Измученный войною, я выбился из сил,
• И вот у лесника я помощь попросил.
• С улыбкой добродушной старик мне заявил,
• "Скажи-но "ПАЛЯНИЦЯ!" и тут же пристрелил!
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Но ! дороги подсохнут - для обороны плохо -смотрите 1943 год!