Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов

Українська розвідка спільно з лісниками найближчим часом готує полювання на російських окупантів.

Про це в інтерв'ю виданню The Nation заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що незабаром настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розкриється справжнє пекло", - наголосив він.

Водночас Буданов зазначив, що Україна має багато інформаторів у російській армії.

Також він розповів, що ГУР розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.

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