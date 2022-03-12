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Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде

Українські Збройні Сили звільнятимуть усю територію України, включно з окупованою.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що вам не казав, я вам як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все операція зі знищення державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані. Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені", – сказав Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов

"Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І що більше вона буде продовжуватись, то більше буде проблем в Росії", – додав він.

За словами Буданова, в Україні знищено 13 батальйонно-тактичних груп армії РФ. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії.

Також читайте: Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

Окремо керівник ГУР наголосив, що ЗСУ будуть звільняти "всю територію України". "Ми будемо звільняти всю територію України. Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде", – сказав він.
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Топ коментарі
+32
Слава ЗСУ!!! Смерть москалям!!!
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12.03.2022 18:26
+22
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12.03.2022 18:26
+22
Так и будет. Выжженная земля, которую оставляют за собой кацапы сыграет с ними злую роль. Жрать будет нечего, спрятаться будет негде. Когда ВСУ пойдет в полномасштабную контратаку никакой пощады кацапским свиньям не будет.
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12.03.2022 18:31
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12.03.2022 18:26 Відповісти
Поверніть Кривоноса!
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде.
При одном условии-- Запад даст оружие на продолжение войны. У Украины, достаточного оружия нет.
Но Западу война ненужна -- нужно восстановление статус-кво, возобновление пеереговоров и удушенине России санкциями, до приемлимого Западом состояния.

Я думаю, что и Украине это выгодно.
Просто потому, что надо будет из руин восстанавливаться.
Это дорого и долго.
...печально, цинично, но реально и целесообразно.
По крайней мере, мне отсюда так видится -- суммируя инфу со всех концов.
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12.03.2022 18:56 Відповісти
Кирило Буданов -- так держать . Нужно это озвучивать что бы парашинские ублюдки понимали по другому не будет !!! Не мы начали эту войну но мы обязаны ее закончить . Иначе их не остановить
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12.03.2022 18:40 Відповісти
У тебя есть рецепт как не дать им ровнять города с землей? или ті так-зраді набросить из-под впн?
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12.03.2022 18:32 Відповісти
Именно так!!!
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12.03.2022 18:26 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Смерть москалям!!!
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12.03.2022 18:26 Відповісти
Це той Буданов що розказав, що російський генералітет проти війни. За війну тільки Путін і Шойгу. Мабуть Буданову про це розказав його друг Гогілашвілі. Сьогодні вночі і з ранку повітряна тривога була по всій Україні. Вони нічому не вчаться. Або...
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12.03.2022 18:27 Відповісти
Або...
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13.03.2022 01:21 Відповісти
якщо наміри саме такі? - тоді так!
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12.03.2022 18:29 Відповісти
Ви не маєте уяви,яку армію лишив янукович з російськими генералами,типу лебедева в наслідство в 2014 р.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Ты какойто стремный.Случаем не правакатор.Чаму не в Війску.
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12.03.2022 18:37 Відповісти
https://t.me/ochen_zloy_chat/80731
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12.03.2022 18:30 Відповісти
я в военных не сомневаюсь, мирные жители выдержали б. кацапня хуже нацистов мирняк уничтожает.
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Мирняк у нас это не сломит. Озлобит - точно. Но не сломит. Я вообще слабо представляю сейчас человека, который скажет "давайте уже сдаваться". Физические увечья ему гарантированы.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Так и будет. Выжженная земля, которую оставляют за собой кацапы сыграет с ними злую роль. Жрать будет нечего, спрятаться будет негде. Когда ВСУ пойдет в полномасштабную контратаку никакой пощады кацапским свиньям не будет.
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Пойдут как Наполеон, по старой Смоленской дороге.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Щось його сьогодні забагато на стрічці новин
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12.03.2022 18:32 Відповісти
якщо отримаемо новотехнологічну зброю - зберем 500 000 мотивованих Воїнів плюс реальну підтримку Світу ...- звільним все , і Кубань і Воронеж ...- інше китайози хапануть ...кІдіров теж свого шансу не впустить
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Кубань, Белгород, Воронеж тоже исторически украинские территории.. там, кстати, много тех, кто ненавидит режим кабаева, там много украинцев.. если Украина будет демократической европейской страной без олигархо-криминальной системы, которая существует сейчас в Украине, то она станет привлекательной для многих ..
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12.03.2022 18:35 Відповісти
Нам вони даремно не потрібні! Бо на тих землях мешкають люті манкурти! От тих навіть відкритий інтернет, та слово правди не виправить!
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12.03.2022 18:43 Відповісти
На жаль так.
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12.03.2022 18:46 Відповісти
Це провтик УСІХ наших урядів, рад, президентів та можновладців. Ім'я цьому провтику - відсутність Національної Політики! В Ізраїлі й Південній Кореї вона є, тому ті країни ледь не взірець у всьому. Шана до своєї ідентичності, ії розвій, її зміцнення, її ОХОРОНА - це підвалини до всього! Від економіки до міцного та здорового суспільства! А ще до поваги та відчуття причетності з боку колись поневолених українців (як от ті регіони). На жаль маса виборців ДОСІ цього не збагне...
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12.03.2022 18:59 Відповісти
не спорю.. вы правы.. просто исторически, это наши территории, и не надо бы ими разбрасываться..
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12.03.2022 18:54 Відповісти
Белгород із радістю волає, коли арти, гради, урагани, смерчі по Харкову гатять! Як на мене, Білгороду треба люто помститися! Молюсь щоб час помсти прийшов
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12.03.2022 18:45 Відповісти
может вы и правы в отношении содержимого этих территорий, но это действительно исторически - украинские территории..
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Вище написав де ми провтикали щодо них, та так й не розбудили їх ідентичність... Сьогодні бачив некролог на російському сайті, щодо трьох загиблих росіян з Єврейської АО. Усі етнічні українці, але на жаль вони вочевидь манкурти у 3-му поколінні. Отруйна діаспора, як не цинічно звучить...
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12.03.2022 19:06 Відповісти
100%!
смерть ворогам!
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12.03.2022 18:37 Відповісти
Керівники ЗСУ - дайте на Азов безпілотників з припасами - це чи не одна з найефективніших зброя, яка зберігає життя купі наших людей.
Плюс докупіть їх стільки, скільки треба, щоб колони нищити не по одній - дві машини, а значно більше. Сьогодні чого-чого а озброєння шукати довго не треба. А способи є різні.
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12.03.2022 18:38 Відповісти
Все так. Але це росхристане чмо до того ніякого відношення мати не буде. Бо все відбувається не завдяки, а в супереч діяльності подібних персонажів.
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12.03.2022 18:38 Відповісти
Саме так!
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12.03.2022 18:47 Відповісти
Саме так! Більше того - Пуйло хоче знищити цілу націю, причому на її Богом даній землі! Але за минулі провтики після Перемоги розберемось.
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12.03.2022 18:41 Відповісти
I Всю Украину по границам 2013 года,
II 300 км демилитаризированной зоны в прилегающих областях педирации и бульбостана, без права размещения в ней тяжелой бронетехники, ПВО, авиации и артиллерии.
III Черноморский флот в собственность ЗСУ.
IV Украинский язык сделать вторым государственным в местах компактного проживания этнических украинцев
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12.03.2022 18:41 Відповісти
Какой-то он разговорчивый как для разведчика. Сомневаюсь, что он уполномочен делать подобные заявления.
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12.03.2022 18:42 Відповісти
Героям Слава!
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12.03.2022 18:42 Відповісти
Звільнятимете? Чудово. А коли це буде?
Бачу, що в Херсоні намагаються створити ще одну х-НР, і поки що ніхто цьому ніяк не завадив.
Захопили атомні станції, і цьому також ніхто не перешкоджає...
Бачу, що руйнують цілі міста, загарбники просто знищують все.
Що коїться?! Мені дуже неспокійно.
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12.03.2022 18:43 Відповісти
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:46 Відповісти
У Вашого прогнозу, на жаль, далеко не нульова вірогідність.
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12.03.2022 18:49 Відповісти
Слава Україні!!!
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12.03.2022 18:47 Відповісти
Вони розповзлись по всій Україні в перші дні, по полях дорогах не входячі в нп - ви можете навіть не знати, а вони шляються поряд. Тисячі якшо не десятки дезертирувало, безліч шнобелей з розбитих колон по Україні в пошуках їжі і укриття. ЗСУ працює - багато що не афішує. Наше містечко все це пройшло, сьогодні їх в окрузі немає вперше за 2 тижні підвезли хліб в магазини - провізію. хоч на картах ми типу досі окуповані.
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12.03.2022 18:48 Відповісти
И закончим войну на Красной площади!
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12.03.2022 19:09 Відповісти
И ЭТО БУДЕТ СУПЕР. СЛАВА УКРАИНЕ!!
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12.03.2022 19:21 Відповісти
Очень хорошо, что вы не приуныли. Освободить надо всю территорию Украины в рубежах февраля 2014 года. Включая Крым и оккупированные восточные регионы. Российских баз армии и флота из Крыма убрать туда же где российский корабль. Коллаборантов депортировать в Россию - пусть жрут ягель там.

Надеюсь что после победы удастся убрать и остальные имперские гнойники (Транснистрию, Калининград, Южную Оссетию и Абхазию).
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12.03.2022 19:12 Відповісти
Судьба России в руках армии России. Если не хотят бесславно подохнуть в Украине, пусть берут кремль и утилизируют главного гандона вместе с его советами и думами.

Если мозгов у генералов нет, то никто не против их утилизации, вместе со страной.
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12.03.2022 19:13 Відповісти
Хто цей Буданов, де він взявся і в кого списує слова? Не бриється, прямо з окопів інтерв'ю дає
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12.03.2022 19:15 Відповісти
Це квартирант кацапських вилупків
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Из каких окопов, глянь на рожу. Год назад светился, а сейчас уже форму перешивать нужно
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12.03.2022 20:15 Відповісти
СЛАВА УКРАИНУ! А КТО БУДЕТ ОСВОБОЖДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ АГРЕССОРА ОТ ВСЯКОЙ ШВАЛИ? ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.03.2022 19:19 Відповісти
Если оглядываться на опыт СССР, то Путин, после провала Блицкрига и потери даже призрачного шанса победить в войне, должен сейчас положить в Украине всю российскую группировку до последнего срочника. Поставить кадыровцев на границе, продолжить войну и не выпустить из Украины живым ни одного россиянина. Иначе будет как с Афганистаном - войска вернули в СССР, а вместе с ними в СССР пришли и претензии к руководству страны. И в итоге война в Афгане стала фактором уничтожения СССР. Зачем Путину очевидцы и исполнители его преступлений, да еще с такими длинными языками? Для оккупантов Zондеркоманд участие в войне с Украиной становится дорогой в один конец. Их в России даже на палках по большим праздникам носить не будут....
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12.03.2022 19:33 Відповісти
почему тогда наши ракетчики не бомбят крымские военные базы?
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Прямо не похож на себя ипало расперло с момента вагнергейта до неузнаваемости. Видно тоже ипашит скумбрию по 8 грн.
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12.03.2022 20:12 Відповісти
Интересно это не родственик ************** буданова, что чеченку изнасиловал и убил. Его после отсидки чеченцы казнили.
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12.03.2022 20:17 Відповісти
А в Гомелі, Біловезькій пущі і ще де там вони мабуть обговорювали з окупантом і асвабадітєлєм від них самих тактику і стратегію звільнення всієї території України, бо зміст цих перемовин з досягненими домовленостями суспільство досі не побачило.
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12.03.2022 21:43 Відповісти
 
 