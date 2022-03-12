Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде
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Українські Збройні Сили звільнятимуть усю територію України, включно з окупованою.
Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що вам не казав, я вам як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все операція зі знищення державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані. Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені", – сказав Буданов.
"Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І що більше вона буде продовжуватись, то більше буде проблем в Росії", – додав він.
За словами Буданова, в Україні знищено 13 батальйонно-тактичних груп армії РФ. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії.
Окремо керівник ГУР наголосив, що ЗСУ будуть звільняти "всю територію України". "Ми будемо звільняти всю територію України. Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде", – сказав він.
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При одном условии-- Запад даст оружие на продолжение войны. У Украины, достаточного оружия нет.
Но Западу война ненужна -- нужно восстановление статус-кво, возобновление пеереговоров и удушенине России санкциями, до приемлимого Западом состояния.
Я думаю, что и Украине это выгодно.
Просто потому, что надо будет из руин восстанавливаться.
Это дорого и долго.
...печально, цинично, но реально и целесообразно.
По крайней мере, мне отсюда так видится -- суммируя инфу со всех концов.
смерть ворогам!
Плюс докупіть їх стільки, скільки треба, щоб колони нищити не по одній - дві машини, а значно більше. Сьогодні чого-чого а озброєння шукати довго не треба. А способи є різні.
II 300 км демилитаризированной зоны в прилегающих областях педирации и бульбостана, без права размещения в ней тяжелой бронетехники, ПВО, авиации и артиллерии.
III Черноморский флот в собственность ЗСУ.
IV Украинский язык сделать вторым государственным в местах компактного проживания этнических украинцев
Бачу, що в Херсоні намагаються створити ще одну х-НР, і поки що ніхто цьому ніяк не завадив.
Захопили атомні станції, і цьому також ніхто не перешкоджає...
Бачу, що руйнують цілі міста, загарбники просто знищують все.
Що коїться?! Мені дуже неспокійно.
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...
Дуже хочу помилятися.
Надеюсь что после победы удастся убрать и остальные имперские гнойники (Транснистрию, Калининград, Южную Оссетию и Абхазию).
Если мозгов у генералов нет, то никто не против их утилизации, вместе со страной.