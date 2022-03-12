Буданов: Мы будем освобождать всю Украину. Оккупированных территорий не будет
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Украинские Вооруженные Силы будут освобождать всю территорию Украины, включая оккупированную.
Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
"Мы разрушили полностью намерения Кремля на скорую оккупацию и уничтожение Украины, в первую очередь - уничтожение украинской государственности. Вся эта операция, кто бы там что вам ни говорил, я вам как руководитель разведки прямо, откровенно заявляю: это все - операция по уничтожению государственности. Даже не государства, а государственности. И эти планы были полностью разрушены. Сейчас идет совершенно открытая фаза войны. Все истощены", – сказал Буданов.
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"Российская сторона, никому не верьте, они достаточно сильно истощаются. Да, у них есть ресурсы, чтобы продлить эту войну еще довольно длительный промежуток времени. Однако никто, кроме двух людей там, а это Путин и Шойгу, не в восторге от этой военной авантюры. И чем больше она будет продолжаться, тем больше будет проблем в России", – добавил он.
По словам Буданова, в Украине уничтожены 13 батальонно-тактических групп армии РФ. Остается 86 тысяч российских военных, еще ведущих определенные действия.
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Отдельно руководитель ГУР подчеркнул, что ВСУ будут освобождать "всю территорию Украины".
"Мы будем освобождать всю территорию Украины. Если кто-то считает, что мы оставим оккупированные территории, то этого не будет", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
При одном условии-- Запад даст оружие на продолжение войны. У Украины, достаточного оружия нет.
Но Западу война ненужна -- нужно восстановление статус-кво, возобновление пеереговоров и удушенине России санкциями, до приемлимого Западом состояния.
Я думаю, что и Украине это выгодно.
Просто потому, что надо будет из руин восстанавливаться.
Это дорого и долго.
...печально, цинично, но реально и целесообразно.
По крайней мере, мне отсюда так видится -- суммируя инфу со всех концов.
смерть ворогам!
Плюс докупіть їх стільки, скільки треба, щоб колони нищити не по одній - дві машини, а значно більше. Сьогодні чого-чого а озброєння шукати довго не треба. А способи є різні.
II 300 км демилитаризированной зоны в прилегающих областях педирации и бульбостана, без права размещения в ней тяжелой бронетехники, ПВО, авиации и артиллерии.
III Черноморский флот в собственность ЗСУ.
IV Украинский язык сделать вторым государственным в местах компактного проживания этнических украинцев
Бачу, що в Херсоні намагаються створити ще одну х-НР, і поки що ніхто цьому ніяк не завадив.
Захопили атомні станції, і цьому також ніхто не перешкоджає...
Бачу, що руйнують цілі міста, загарбники просто знищують все.
Що коїться?! Мені дуже неспокійно.
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...
Дуже хочу помилятися.
Надеюсь что после победы удастся убрать и остальные имперские гнойники (Транснистрию, Калининград, Южную Оссетию и Абхазию).
Если мозгов у генералов нет, то никто не против их утилизации, вместе со страной.