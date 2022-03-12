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Буданов: Мы будем освобождать всю Украину. Оккупированных территорий не будет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Буданов: Мы будем освобождать всю Украину. Оккупированных территорий не будет

Украинские Вооруженные Силы будут освобождать всю территорию Украины, включая оккупированную.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Мы разрушили полностью намерения Кремля на скорую оккупацию и уничтожение Украины, в первую очередь - уничтожение украинской государственности. Вся эта операция, кто бы там что вам ни говорил, я вам как руководитель разведки прямо, откровенно заявляю: это все - операция по уничтожению государственности. Даже не государства, а государственности. И эти планы были полностью разрушены. Сейчас идет совершенно открытая фаза войны. Все истощены", – сказал Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас на территории Украины остаются 86 тысяч российских военных, - Буданов

"Российская сторона, никому не верьте, они достаточно сильно истощаются. Да, у них есть ресурсы, чтобы продлить эту войну еще довольно длительный промежуток времени. Однако никто, кроме двух людей там, а это Путин и Шойгу, не в восторге от этой военной авантюры. И чем больше она будет продолжаться, тем больше будет проблем в России", – добавил он.

По словам Буданова, в Украине уничтожены 13 батальонно-тактических групп армии РФ. Остается 86 тысяч российских военных, еще ведущих определенные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов

Отдельно руководитель ГУР подчеркнул, что ВСУ будут освобождать "всю территорию Украины".

"Мы будем освобождать всю территорию Украины. Если кто-то считает, что мы оставим оккупированные территории, то этого не будет", – сказал он.
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Топ комментарии
+32
Слава ЗСУ!!! Смерть москалям!!!
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12.03.2022 18:26
+22
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12.03.2022 18:26
+22
Так и будет. Выжженная земля, которую оставляют за собой кацапы сыграет с ними злую роль. Жрать будет нечего, спрятаться будет негде. Когда ВСУ пойдет в полномасштабную контратаку никакой пощады кацапским свиньям не будет.
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12.03.2022 18:31
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12.03.2022 18:26 Ответить
Поверніть Кривоноса!
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12.03.2022 18:31 Ответить
Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде.
При одном условии-- Запад даст оружие на продолжение войны. У Украины, достаточного оружия нет.
Но Западу война ненужна -- нужно восстановление статус-кво, возобновление пеереговоров и удушенине России санкциями, до приемлимого Западом состояния.

Я думаю, что и Украине это выгодно.
Просто потому, что надо будет из руин восстанавливаться.
Это дорого и долго.
...печально, цинично, но реально и целесообразно.
По крайней мере, мне отсюда так видится -- суммируя инфу со всех концов.
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12.03.2022 18:56 Ответить
Кирило Буданов -- так держать . Нужно это озвучивать что бы парашинские ублюдки понимали по другому не будет !!! Не мы начали эту войну но мы обязаны ее закончить . Иначе их не остановить
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12.03.2022 18:40 Ответить
У тебя есть рецепт как не дать им ровнять города с землей? или ті так-зраді набросить из-под впн?
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12.03.2022 18:32 Ответить
Именно так!!!
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12.03.2022 18:26 Ответить
Слава ЗСУ!!! Смерть москалям!!!
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12.03.2022 18:26 Ответить
Це той Буданов що розказав, що російський генералітет проти війни. За війну тільки Путін і Шойгу. Мабуть Буданову про це розказав його друг Гогілашвілі. Сьогодні вночі і з ранку повітряна тривога була по всій Україні. Вони нічому не вчаться. Або...
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12.03.2022 18:27 Ответить
Або...
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13.03.2022 01:21 Ответить
якщо наміри саме такі? - тоді так!
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12.03.2022 18:29 Ответить
Ви не маєте уяви,яку армію лишив янукович з російськими генералами,типу лебедева в наслідство в 2014 р.
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12.03.2022 18:34 Ответить
Ты какойто стремный.Случаем не правакатор.Чаму не в Війску.
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12.03.2022 18:37 Ответить
https://t.me/ochen_zloy_chat/80731
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12.03.2022 18:30 Ответить
я в военных не сомневаюсь, мирные жители выдержали б. кацапня хуже нацистов мирняк уничтожает.
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12.03.2022 18:31 Ответить
Мирняк у нас это не сломит. Озлобит - точно. Но не сломит. Я вообще слабо представляю сейчас человека, который скажет "давайте уже сдаваться". Физические увечья ему гарантированы.
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12.03.2022 18:34 Ответить
Так и будет. Выжженная земля, которую оставляют за собой кацапы сыграет с ними злую роль. Жрать будет нечего, спрятаться будет негде. Когда ВСУ пойдет в полномасштабную контратаку никакой пощады кацапским свиньям не будет.
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12.03.2022 18:31 Ответить
Пойдут как Наполеон, по старой Смоленской дороге.
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12.03.2022 20:27 Ответить
Щось його сьогодні забагато на стрічці новин
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12.03.2022 18:32 Ответить
якщо отримаемо новотехнологічну зброю - зберем 500 000 мотивованих Воїнів плюс реальну підтримку Світу ...- звільним все , і Кубань і Воронеж ...- інше китайози хапануть ...кІдіров теж свого шансу не впустить
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12.03.2022 18:33 Ответить
Кубань, Белгород, Воронеж тоже исторически украинские территории.. там, кстати, много тех, кто ненавидит режим кабаева, там много украинцев.. если Украина будет демократической европейской страной без олигархо-криминальной системы, которая существует сейчас в Украине, то она станет привлекательной для многих ..
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12.03.2022 18:35 Ответить
Нам вони даремно не потрібні! Бо на тих землях мешкають люті манкурти! От тих навіть відкритий інтернет, та слово правди не виправить!
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12.03.2022 18:43 Ответить
На жаль так.
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12.03.2022 18:46 Ответить
Це провтик УСІХ наших урядів, рад, президентів та можновладців. Ім'я цьому провтику - відсутність Національної Політики! В Ізраїлі й Південній Кореї вона є, тому ті країни ледь не взірець у всьому. Шана до своєї ідентичності, ії розвій, її зміцнення, її ОХОРОНА - це підвалини до всього! Від економіки до міцного та здорового суспільства! А ще до поваги та відчуття причетності з боку колись поневолених українців (як от ті регіони). На жаль маса виборців ДОСІ цього не збагне...
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12.03.2022 18:59 Ответить
не спорю.. вы правы.. просто исторически, это наши территории, и не надо бы ими разбрасываться..
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12.03.2022 18:54 Ответить
Белгород із радістю волає, коли арти, гради, урагани, смерчі по Харкову гатять! Як на мене, Білгороду треба люто помститися! Молюсь щоб час помсти прийшов
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12.03.2022 18:45 Ответить
может вы и правы в отношении содержимого этих территорий, но это действительно исторически - украинские территории..
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12.03.2022 18:52 Ответить
Вище написав де ми провтикали щодо них, та так й не розбудили їх ідентичність... Сьогодні бачив некролог на російському сайті, щодо трьох загиблих росіян з Єврейської АО. Усі етнічні українці, але на жаль вони вочевидь манкурти у 3-му поколінні. Отруйна діаспора, як не цинічно звучить...
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12.03.2022 19:06 Ответить
100%!
смерть ворогам!
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12.03.2022 18:37 Ответить
Керівники ЗСУ - дайте на Азов безпілотників з припасами - це чи не одна з найефективніших зброя, яка зберігає життя купі наших людей.
Плюс докупіть їх стільки, скільки треба, щоб колони нищити не по одній - дві машини, а значно більше. Сьогодні чого-чого а озброєння шукати довго не треба. А способи є різні.
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12.03.2022 18:38 Ответить
Все так. Але це росхристане чмо до того ніякого відношення мати не буде. Бо все відбувається не завдяки, а в супереч діяльності подібних персонажів.
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12.03.2022 18:38 Ответить
Саме так!
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12.03.2022 18:47 Ответить
Саме так! Більше того - Пуйло хоче знищити цілу націю, причому на її Богом даній землі! Але за минулі провтики після Перемоги розберемось.
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12.03.2022 18:41 Ответить
I Всю Украину по границам 2013 года,
II 300 км демилитаризированной зоны в прилегающих областях педирации и бульбостана, без права размещения в ней тяжелой бронетехники, ПВО, авиации и артиллерии.
III Черноморский флот в собственность ЗСУ.
IV Украинский язык сделать вторым государственным в местах компактного проживания этнических украинцев
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12.03.2022 18:41 Ответить
Какой-то он разговорчивый как для разведчика. Сомневаюсь, что он уполномочен делать подобные заявления.
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12.03.2022 18:42 Ответить
Героям Слава!
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12.03.2022 18:42 Ответить
Звільнятимете? Чудово. А коли це буде?
Бачу, що в Херсоні намагаються створити ще одну х-НР, і поки що ніхто цьому ніяк не завадив.
Захопили атомні станції, і цьому також ніхто не перешкоджає...
Бачу, що руйнують цілі міста, загарбники просто знищують все.
Що коїться?! Мені дуже неспокійно.
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12.03.2022 18:43 Ответить
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:46 Ответить
У Вашого прогнозу, на жаль, далеко не нульова вірогідність.
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12.03.2022 18:49 Ответить
Слава Україні!!!
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12.03.2022 18:47 Ответить
Вони розповзлись по всій Україні в перші дні, по полях дорогах не входячі в нп - ви можете навіть не знати, а вони шляються поряд. Тисячі якшо не десятки дезертирувало, безліч шнобелей з розбитих колон по Україні в пошуках їжі і укриття. ЗСУ працює - багато що не афішує. Наше містечко все це пройшло, сьогодні їх в окрузі немає вперше за 2 тижні підвезли хліб в магазини - провізію. хоч на картах ми типу досі окуповані.
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12.03.2022 18:48 Ответить
И закончим войну на Красной площади!
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12.03.2022 19:09 Ответить
И ЭТО БУДЕТ СУПЕР. СЛАВА УКРАИНЕ!!
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12.03.2022 19:21 Ответить
Очень хорошо, что вы не приуныли. Освободить надо всю территорию Украины в рубежах февраля 2014 года. Включая Крым и оккупированные восточные регионы. Российских баз армии и флота из Крыма убрать туда же где российский корабль. Коллаборантов депортировать в Россию - пусть жрут ягель там.

Надеюсь что после победы удастся убрать и остальные имперские гнойники (Транснистрию, Калининград, Южную Оссетию и Абхазию).
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12.03.2022 19:12 Ответить
Судьба России в руках армии России. Если не хотят бесславно подохнуть в Украине, пусть берут кремль и утилизируют главного гандона вместе с его советами и думами.

Если мозгов у генералов нет, то никто не против их утилизации, вместе со страной.
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12.03.2022 19:13 Ответить
Хто цей Буданов, де він взявся і в кого списує слова? Не бриється, прямо з окопів інтерв'ю дає
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12.03.2022 19:15 Ответить
Це квартирант кацапських вилупків
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12.03.2022 19:29 Ответить
Из каких окопов, глянь на рожу. Год назад светился, а сейчас уже форму перешивать нужно
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12.03.2022 20:15 Ответить
СЛАВА УКРАИНУ! А КТО БУДЕТ ОСВОБОЖДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ АГРЕССОРА ОТ ВСЯКОЙ ШВАЛИ? ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.03.2022 19:19 Ответить
Если оглядываться на опыт СССР, то Путин, после провала Блицкрига и потери даже призрачного шанса победить в войне, должен сейчас положить в Украине всю российскую группировку до последнего срочника. Поставить кадыровцев на границе, продолжить войну и не выпустить из Украины живым ни одного россиянина. Иначе будет как с Афганистаном - войска вернули в СССР, а вместе с ними в СССР пришли и претензии к руководству страны. И в итоге война в Афгане стала фактором уничтожения СССР. Зачем Путину очевидцы и исполнители его преступлений, да еще с такими длинными языками? Для оккупантов Zондеркоманд участие в войне с Украиной становится дорогой в один конец. Их в России даже на палках по большим праздникам носить не будут....
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12.03.2022 19:33 Ответить
почему тогда наши ракетчики не бомбят крымские военные базы?
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12.03.2022 19:51 Ответить
Прямо не похож на себя ипало расперло с момента вагнергейта до неузнаваемости. Видно тоже ипашит скумбрию по 8 грн.
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12.03.2022 20:12 Ответить
Интересно это не родственик ************** буданова, что чеченку изнасиловал и убил. Его после отсидки чеченцы казнили.
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12.03.2022 20:17 Ответить
А в Гомелі, Біловезькій пущі і ще де там вони мабуть обговорювали з окупантом і асвабадітєлєм від них самих тактику і стратегію звільнення всієї території України, бо зміст цих перемовин з досягненими домовленостями суспільство досі не побачило.
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12.03.2022 21:43 Ответить
 
 