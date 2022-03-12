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Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов

Ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України. Всього ж за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну фактично повністю втратила свою боєздатність 31 батальйонно-тактична група ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною", – заявив він.

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За словами керівника ГУР МО, станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп втратили свою боєздатність, а повністю знищеними є 13 БТГ армії РФ. Таким чином, як зазначив Буданов, 31 батальйонно-тактична група "фактично повністю втратила свою боєздатність".
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Топ коментарі
+15
Техніки там більше + ракети і літаки, але такими темпами....
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12.03.2022 14:52
+8
Щось мало, 100-150тис+ має бути, якщо дані про накопичені на 24.02 на кордоні сили були правдиві, щось я цьому напів-кацапу ну вза-га-лі НЕ ВІРЮ.
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12.03.2022 14:49
+8
KILL THEM ALL!
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12.03.2022 14:49
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Нас же больше ,нухуа не понимаю.
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12.03.2022 14:47 Відповісти
Техніки там більше + ракети і літаки, але такими темпами....
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12.03.2022 14:52 Відповісти
Буданов, ты жопу не мни в кабинете, а шуруй на передовую. Не такой ты незаменимый спец, чтобы отсиживаться. Ты хороший сраколиз со своим дружком Гогиашвили.
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Валуєв через їх друга поділився інфо.
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12.03.2022 15:08 Відповісти
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Гора металобрухту

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12.03.2022 15:05 Відповісти
Воно вже заржавіло
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Цікаво, ці танчики є в офіційній інформації по воєнній техніці рашки?
Якщо так, то це просто смішно
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12.03.2022 16:07 Відповісти
Це танки які були на зберіганні у Харкові. Колись.
Фото дуже знайоме.
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12.03.2022 16:50 Відповісти
Щось мало, 100-150тис+ має бути, якщо дані про накопичені на 24.02 на кордоні сили були правдиві, щось я цьому напів-кацапу ну вза-га-лі НЕ ВІРЮ.
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12.03.2022 14:49 Відповісти
Если 12к дохлых, то нужно множить на 5 - это как минимум столько раненных которые не могут уже воевать.
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12.03.2022 14:50 Відповісти
На 3 множити прийнято, чому це на 5, ну хай до 50к нейтралізовно, а було по різним даним 150-200к
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12.03.2022 14:52 Відповісти
на 3 множат, если это условная армия США или НАТО, а если ваньки, то там другие расчеты. Вы же сами видели как санитар вальяжно принимал их 300х в беларуси (была тут новость такая).
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12.03.2022 14:55 Відповісти
Так не всі вони на території України - є тилові частини, ремонтники, обслуга аеродромів, морські сили і т.д., яким взагалі не потрібно нікуди заходити. Навіть попередньо мова йшла про 120 тис., безпосередньо задіяних у вторгненні.
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12.03.2022 14:56 Відповісти
KILL THEM ALL!
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12.03.2022 14:49 Відповісти
Багато просто відмовляються вмирати за ***** і ротенберга, та й підрозділ в якому знищено 80 відсотків вже не бойовий, залишки виводять.
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Поясни тоді мені як при таких втратах кацапів , ВСУ не те що не контратакують, а ще й свинопси трохи де-не-де просуваються?
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12.03.2022 15:01 Відповісти
ЗСУ-250 тисяч,МВС-300 тысяч,ТРО-100-200 тысяч.
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Було, але не зараз.
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12.03.2022 14:54 Відповісти
потрібна хоча б стрілкова зброя по всіх Н.П. які не захоплені.
багато зброї.
не можна дати так як в Мелітополі гуляти по місту як в себе дома.
повинен стріляти кожен кущ, кожне вікно.
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12.03.2022 14:55 Відповісти
Та не тільки стріляти....кухонні ножі, молотки,бити тощо .....як це так 10-20шт ньюНКВДістів лазять по Херсонським під'їздам за українцями, а 200тисячне місто не може їх перерізати???!!!
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Якби у Мелітополі роздали зброю усім бажаючим, то відсотків 70 опинилося б проти українських бійців
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Потрібні снайпери в містах. Це ефективніше, якщо ти в своєму місті. Плюс смертність окупантів буде дуже високою, адже снайпер і в око потрапити може. А звичайний хлопець з автоматом в бронік стрілятиме поки його не вб'ють((
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12.03.2022 16:11 Відповісти
В заголовку "86 тисяч кацапів на території України", в статті " 86 тисяч кацапів біля кордонів України". Алло, гараж!
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12.03.2022 14:56 Відповісти
Журналісти, що з них взяти. Ось пряма мова:

"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною"
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12.03.2022 14:59 Відповісти
надо, чтобы они остались здесь навсегда в качестве удобрений, интересно все- таки, за что они воюют, неужели только помародерить..., это впечатляет..., пруться в чужую страну, рискуя жизнью, чтобы забрать чужую мясорубку...
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12.03.2022 14:56 Відповісти
Это тот Буданов, который лепший друг Гогилашвили и проживает вместе с ним? Великий спец в министерстве обороны. Не верю я этим прихвостням и сраколизам Зеленского. И где интересно, его грузинский дружок, еще не вылез из подполья?
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12.03.2022 15:00 Відповісти
на жаль, це він.
але всі вже забули про розслідування схем і бігусів
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Звідки такі точні цифри, зі стелі?
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Є надія, що це американський данні
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12.03.2022 15:05 Відповісти
И вот пусть объяснят тем, у кого с ариметикой нет проблем, как 86 тысяч кацапов сковывают 300 тысяч ВСУ и ТРО.
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Я тоже задаюсь такими вопросам. Люди у которых все впорядке с головой понимают, что, что то не так
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12.03.2022 15:08 Відповісти
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12.03.2022 15:06 Відповісти
Україна тепер вимушена цю сарану годувать?
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12.03.2022 15:08 Відповісти
Тоді чому вже 3 дні цифра вбитих орків не піднімається вище 12 тис.?
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12.03.2022 15:12 Відповісти
где же вы их всех хоронить будете?
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12.03.2022 15:42 Відповісти
не дай Б-х ... краще на РФ вивезти ...
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12.03.2022 16:55 Відповісти
Так "на території" чи "біля кордонів"?!?! Можна нормально подавати інформацію?
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12.03.2022 15:43 Відповісти
Гітлер увійшов у СРСР у 1941 році з військом у кількості 3,5 млн. Що таке 86 тис.?
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12.03.2022 17:04 Відповісти
 
 