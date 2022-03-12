Зараз на території України лишаються 86 тисяч російських військових, - Буданов
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Ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України. Всього ж за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну фактично повністю втратила свою боєздатність 31 батальйонно-тактична група ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною", – заявив він.
За словами керівника ГУР МО, станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп втратили свою боєздатність, а повністю знищеними є 13 БТГ армії РФ. Таким чином, як зазначив Буданов, 31 батальйонно-тактична група "фактично повністю втратила свою боєздатність".
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Якщо так, то це просто смішно
Фото дуже знайоме.
багато зброї.
не можна дати так як в Мелітополі гуляти по місту як в себе дома.
повинен стріляти кожен кущ, кожне вікно.
"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною"
але всі вже забули про розслідування схем і бігусів