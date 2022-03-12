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Вода Північнокримським каналом до окупованого Криму "просто так не піде", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вода Північнокримським каналом до окупованого Криму

Російські окупанти спробують подати воду в окупований Крим Північнокримським каналом, але просто так вода туди не піде.

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде", – зазначив бригадний генерал Буданов.

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Топ коментарі
+16
Ну так відремонтують насоси і піде. Це питання часу. Запобігти цьому може лише наш фізичний контроль хоча би частини каналу, а ми його повністю профукали, як і дамбу, як і АЕС
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12.03.2022 14:23
+11
Сколько говорил что нужно засыпать канал химическими отходами чтобы у кацапоидов и надежды на его запуск небыло. Теперь получили полномасштабную войну одной из причин которой есть и етот проклятый канал
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12.03.2022 14:26
+11
Буданов, бригадный генерал, шуруй на передовую и прихвати своего дружка Гогилашвили адьютантом. А про канал найдеися, кому рассказать.
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12.03.2022 15:09
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Ну так відремонтують насоси і піде. Це питання часу. Запобігти цьому може лише наш фізичний контроль хоча би частини каналу, а ми його повністю профукали, як і дамбу, як і АЕС
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12.03.2022 14:23 Відповісти
Тільки насосів там не має.....
Треба нові. А вони імпортні скоріш за все. Так що це не так просто.......
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12.03.2022 14:51 Відповісти
Я дуже сподіваюся, що їх там не має.
Але не здивуюся, якщо там завтра з'являться насоси "Сіменс", або китайські
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12.03.2022 16:35 Відповісти
А что, новые насосы не боятся ракет ?
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12.03.2022 18:10 Відповісти
Буданов, бригадный генерал, шуруй на передовую и прихвати своего дружка Гогилашвили адьютантом. А про канал найдеися, кому рассказать.
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12.03.2022 15:09 Відповісти
Якось втратив з поля зору, цього головного розвідника, він і надалі живе однією шведською сім'єю з рашистським агентом Гогіяшвілі і зерадісткою "Кет" Левченко, чи вже той завчасно зібрав всі розвідданні з офісу і спокійно поїхав з докладом у ФСБ?
Довіри цьому розвіднику, чи шпигуну, нема ніякої.
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13.03.2022 01:50 Відповісти
Ага... звіздеть, не мішки воротить
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12.03.2022 14:26 Відповісти
Сколько говорил что нужно засыпать канал химическими отходами чтобы у кацапоидов и надежды на его запуск небыло. Теперь получили полномасштабную войну одной из причин которой есть и етот проклятый канал
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12.03.2022 14:26 Відповісти
Ну причинами війни насправді є скоти що населяють Крим. Саме жадібність цих покидьків, які в надії на більшу пенсію і зарплату зрадили свою країну, призвела до можливості окупувати Крим. А усі подальші дії неадекватного ***** пов'язані із забезпеченням існування вкраденого півострова.
Війна на Донбасі, спроба шантажем добитися визнання Криму російським, зрозуміли що не змогли, вирішили зробити це війною.
Будемо відверті, вони свою мету виконали в перший день. Якщо зараз доб'ють Маріуполь, то отримають усе про що мріяли - канал, коридор та АЕС.
А ми що? Ми не змогли захистити АЕС, бо? Бо є міжнародні договори про неведення війни у 30 км зоні, бо ми ж не варвари, бо вона ж могла вибухнути і т.п.
То як же ми не варвари будемо її відвойовувати? якщо наш ворог варвар і йому пох.ру на договори, він готовий ризикувати екологічною безпекою континенту і т.п.?
Якщо в найближчий час не буде потужного наступу на півдні, то війна по суті програна. А чи є у нас чим наступати воюючи на три фронти?
Як я бачу, розрахунок на смерть *****, але це ж лотерея, до того ж мало ймовірна.
Якщо Ху.ло завершить війну залишивши за собою АЕС, канал і коридор та зруйновані міста (нацистів - біндєр) України, він стане національним героєм РФ. Вони його там будуть на руках носити і плювати їм буде на фактичний розгром їхньої армії, тисячі трупів їх солдат, економічний крах (знаючи німців і європейців ще не факт, що він настане) .
Відповідно, будь які перемовини не мають сенсу. ***** ніколи не піде на повернення захопленого. Якщо ж наша влада погодиться із цим, їй звісно піZдець. Бо Зеленському тоді пригадають усе. І Єрмака і дороги. Він теж це розуміє...
Тому ситуація патова... Тільки довга війна на виснаження, можливо і роки...
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12.03.2022 14:54 Відповісти
Кримські жлоби це само собою, але ***** і рф готували напад на Україну ще коли в їх кишенях свистів вітер, вже у 1993р. ще не Гос.Дума, а Вєрховний Совєт рф прийняв постанову, що українське місто Севастополь, не українське, а російська земля. Це Кравчук і Кучма мудаки, які дозволили у Криму не лише базуватись рашистському флоту, не лише дозволили у Криму тримати рашистську військову авіацію, не лише тримати там морській десант включно з танками, ай дозволили залишати у Криму рашистських військових пенсіонерів, а це не дідусі з бабками за 60, а молоді люди від 45 років з сім'ями, в необмеженій кількості, а також дозволили рф для них будувати багатоквартирні будинки цілими мікрорайонами, та селищами. Нібито дрібниця, пенсіонерів нібито не багато, але за 30 років рф повністю змінило структуру населення Севастополя і Криму, бо почали звозити зі всієї країни всіх військових у Крим до ЧФ перед пенсією за 2-5 років.
Ще у 1991р. Москва намагалась відокремити Крим від України, зробивши там заколот, проголосивши Крим окремою країною. Але тоді в них не зовсім вийшло, хоч півострів з української області все ж перевели в статус автономної республіки. Потім у 2003р. була спроба захопити о.Тузла, що б захопити контроль над Керченською протокою. Тому кримські жлоби, це лише масовка до війни.
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13.03.2022 02:10 Відповісти
Це той що друг друга валуєва?
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12.03.2022 14:32 Відповісти
Дамбу взорвали еще 24 февраля, наши сказали об эом только через 2 недели. Потом сказали, что вода не идет, т.к. канал зарос, теперь вода просочилась и уже дошла до Крыма. А насосы можно починить, тем более, что Херсонскую область мы не контролируем. Увы...
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12.03.2022 14:33 Відповісти
Звісно. Так, канал вбитий, так будуть колосальні втрати води. Так доведеться витрачати багато електроенергії на насоси, ця вода буде золотою, але... Робити вони будуть це за наш рахунок, використовуючи бездарно про.бану нами найбільшу в Європі АЕС
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12.03.2022 14:57 Відповісти
кидайте трупаки свинособак у канал...
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12.03.2022 14:38 Відповісти
уже есть видео -как в симферопольские хранилища идет вода
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12.03.2022 14:39 Відповісти
Це фізично неможливо. Скоріше за усе, це просто показуха. Перенаправили ту воду, що качають з надр на відремонтованій ділянці у себе в Криму заради пропагандистського відео.
Якщо звісно наші не залишили їм повністю справні насосні станції. Тоді це просто державна зрада із усіма витікаючими наслідками.
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12.03.2022 15:01 Відповісти
инфа в инете , вода самотёком дошла до Джанкоя
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12.03.2022 15:41 Відповісти
Ми живемо в час інформаційних війн.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Сподіваюся воно меле про північнокримський канал, бо його усунули від виконання функцій начальника ГУР МОУ
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12.03.2022 14:42 Відповісти
Сегодня проблема воды не соответствует текущему моменту. Если честно, то эта водная блокада, ничего не дала Украине кроме вреда. Эта акция, весомый аргумент для российских пропагандистов оправдывающих оккупацию. Дамба как символ человеконенавистничества со стороны Украины. Может быть и из-за неё 68% сторонников войны? Вообще много было ошибок во внешней политике в Украине приведших к ситуации неизбежности войны. Минский договор например. Да если бы Украина выполнила все его пункты, то уже бы потихонько сменила донбасских лидеров на проукраинских, тем более, что Порошенко после его подписания, формально обыграл путина, внеся изменения в конституцию о союзе с Европой и пути в НАТО.
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12.03.2022 15:09 Відповісти
никто и не отказывался продавать кацапам воду в Крым. Условие было одно: признать Крым оккупированной территорией
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Кацапе, ти зовсім з глузду з'їхав? Якщо б виконували - спочатку вибори, а потім кордон, то ***** і війну не треба було затівати. І забезпеченням окупованої території займається окупант. Чому це повинна Україна качати свою воду загарбникам? І дамба це символ ненависті до загарбників. Тому - йди-ка ти услід за расійським кораблем...
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Вот именно этим оккупант сейчас и занимается. По твоей подсказке, обеспечивает оккупированные территории водой. А вот если бы Украина проявила политическую гибкость" то ***** і війну не треба було затівати". и денежка бы за воду в Украинскую казну капала и Крымчане бы глядя на такой вандализм и бесхозяйственность не крутили бы пальцем у виска. Нездоровое наваждение у вас какое то в этом вопросе.
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12.03.2022 17:04 Відповісти
По моєї підказкою окупант вдерся далі в Україну, щоб забезпечити водою вкрадений Крим? Тобто якщо б Україна здалася ще в 2015 то усе б було добре? ***** ще тоді вимагало, щоби Україна визнала Крим кацапським. Але увесь світ цього не визнав, і не визнає. А то, що ти називаєш політичною гнучкістю - це якраз те, що хоче *****. Так, пливи, куди раніше я тебе послав.
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12.03.2022 17:26 Відповісти
Без гибкости, имеем то что имеем. Однако именно сейчас у Украины перспективы очень туманные. Надо смотреть фактам в лицо. Ну ладно, останемся каждый при своём мнении. Надеюсь, ты хотя бы согласен, что Порошенко был хитрее Зеленского. Напрасно Вы его кинули. Он бы пропетлял между Сциллой и Харибдой и войны бы не допустил.
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12.03.2022 17:47 Відповісти
Не згоден, але зараз не можу про це, заблокують.
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12.03.2022 18:02 Відповісти
не пропетлял бы -все что сейчас пожинаем-есть и его вина и не малая
Войнуху задумали давно,просто сейчас все созвездия сошлись -байден,договор с китаем,зелень у нас,хорошая погода в феврале и марте ,безоблачное небо и куча еще мелких карт которые мы не знаем
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Я Сциллу и Харибду, ассоциирую с РФ и Западным миром. Порох бы петлял между ними, как Лукашенко последние два десятилетия, шантажируя оппонентов возможным союзом с противником. Его планы портили собственные возбуждённые граждане, которые не давали ему прикармливая оппозицию, сделать её ручной. Если бы ему удалось снять внутреннее напряжение, то никакой войны бы не было. Была бы Финляндизация, что совсем и неплохо.
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12.03.2022 21:15 Відповісти
не было бы и не пропетлял бы-решение поделить украину принято было давно и судя по всему одобрено и китаем было и возможно какие то договорняки с сша тоже (как то все дня 3 наблюдали,чем закончится-наверное думали ,что сразу все сдадутся,а потом срочно начали все переигрывать).
Чем закончилось петляние кучмы мы все видели.
Единственный невоенный вариант был-это лечь под кацапию по типу лукашенко или токаева,но у нас уже петрик потрошенко сформировал внешнее управление от запада,поэтому и этот вариант отпал
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12.03.2022 21:44 Відповісти
Думаю окончательное решение поделить Украину было принято Байденом и Путиным только в начале декабря прошлого года. А до того момента мировое закулисное правительство выжидало куда повернёт Украина. Но Украинский социум для вливания в Западный мир ещё не созрел. Общество ещё горячее, не остыло после майдана и Крыма. По этой же причине и финишный этап раздела уже вышел из рамок задуманного сценария. Никто не ожидал такого сопротивления агрессору. А в целом, Вы правильно проанализировали ситуацию.
Примечательное событие, это бегство как по команде посольств всех стран в город Львов. Почему именно в этот город? Значит они всё знали до мелких деталей. Но вообще то жизнь она сама живётся. Может всё и по иному пойдёт.
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12.03.2022 23:15 Відповісти
ну все предусмотреть нельзя-возможен так же капкан для путина,для выведения из строя РФ ,как глобального игрока и союзника подпирающего Китай,который слаб как военная держава.
Скорее всего сейчас такой вариант и переиграли на западе,если он изначально не предусматривался.,тем более при 1,8 процента россии от глобального ввп ,она сильно милитаризирована
И ещё я еще раз повторюсь-все разведданные от цру и британцев,скорее всего намного были приуменьшены и в таком виде скормлены зеленскому и его команде (а так как они к стратегическим мыслителям не относятся ,и тем более не военные-то легко купились)-если это еще не более глубокая игра зеленского и госдепа .Но это все вариации.
Можно было конечно за ту неделю ,что уже начали выезжать посольства провести глубокую инженерно саперную проработку возможных путей наступления и на многих участках никакого прорыва в первые дни не было,особенно со стороны белоруссии-где сплошные леса,болота ,речки и несколько дорог
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13.03.2022 12:33 Відповісти
Щось занадто Багато Буданова стало за крайні 2дня.Як гогілашвілі поживає?А помічниця ?
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12.03.2022 15:57 Відповісти
ФСБ-шники срочно избавляются от крымской недвижимости.
Наверное, что-то знают.
Как говорится - поздно подавать воду, когда рашистов начали крошить.
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12.03.2022 18:13 Відповісти
Величезне досягнення зеленої команди, цілий начальник розвідки займається найважливішим питання війни.
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14.03.2022 04:23 Відповісти
 
 