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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в Буче расстреливали педагогов – учителей и воспитателей в детсадах.
Об этом в Facebook рассказала владелица частного детского сада Наталья Кияк, информирует Цензор.НЕТ.
"Один из воспитателей держался почти до последнего. Как раз общалась с ним. Почитайте эти два скрина. Я просто плакала:
– Москали спрашивали, кем работаете? И если отвечали учителем или воспитателем – расстреливали на месте", – рассказала она.
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+58 переигравший ботокс
показать весь комментарий25.03.2022 22:46
+46 MAKAROV ddf66d11
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+42 Александр Карин
показать весь комментарий25.03.2022 22:46
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Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.
Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.
Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».
Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.
Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.
І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.
А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
Не треба уподібнюватися антиклерикалам, що ганять Біблію (Старий Завіт). Якщо не відноситися до неї, як до книги священної, то дуже не погана інструкція - як не можна чинити. І це - текст якому близько трьох тисяч років. Якби донбасянам читали ту ж російську літературу не совкові вчителі по совковим лекалам, а саме з позицій того ж критичного реалізму, про який вони розказували. То може б расєю не чекали до себе стільки остолопів.
Орки недарма вбивають педагогів. І не стільки через українське патріотичне виховання. У нас дітей учать думати. А це дуже небезпечно для сатанинського режиму кремля.
Більше роз'яснювати елементарні речі не буду. Ще один тупий вкид і підеш слідом за російським кораблем.
"Вялікіє"? "Спасатєлі"? "Асвабадітєлі"? Ні! Тварюки без роду та племені, виродки, що не мають коріння, культури, історії, зомбі з телевіхвйною пропагандою замість мізків...
Боже! Не для себе прошу, для інших! Видай ВСІМ цим нелюдям безкоштовний абонемент на концерт кобзона!
Весь світ розуміє що за пультом пуску ядерної кривава мавпа. Досить Зеленського звинувачувати
Основной ударный кулак, у них за плечами Чечня, Грузия, Сирия.
Они никогда не покатятся, только обнулять. Задача не простая, но наши козаки справятся. Главное не спешите, соблюдайте хладнокровие, Вы нужны нам живые.