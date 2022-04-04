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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты в Буче расстреливали педагогов – учителей и воспитателей в детсадах.

Об этом в Facebook рассказала владелица частного детского сада Наталья Кияк, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из воспитателей держался почти до последнего. Как раз общалась с ним. Почитайте эти два скрина. Я просто плакала:

– Москали спрашивали, кем работаете? И если отвечали учителем или воспитателем – расстреливали на месте", – рассказала она.

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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети 01
Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети 02
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Топ комментарии
+58
А тепер уявіть, наш Президент хоче змістовно і честно з ними домовлятися
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25.03.2022 22:46
+46
Теперь я понимаю почему чеченцы в 90е годы отрезали живьем головы русским. И это на самом деле как мне кажется, слишком милосердная смерть для русской мрази
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25.03.2022 22:48
+42
Це для тих довбойобів, яким "какая разніца на каком йазикє".
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25.03.2022 22:46
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А тепер уявіть, наш Президент хоче змістовно і честно з ними домовлятися
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25.03.2022 22:46 Ответить
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 23:37 Ответить
в цьому плані треба робити все не скопом, а розсудливо. Хто з вас читав "Дитинство" Горького? У мене український переклад. Я б точно оставив би для вивчення саме російської літератури. Хто читав, той мене зрозуміє. Показано на прикладі своєї сім'ї все паскудство русскаго міра. Те саме - Лєсков. але там більш інтелігентно. Там молодий педагог може й не зуміє використати матеріал. Писали про Буніна. Але я може й читав, не памятаю.
Не треба уподібнюватися антиклерикалам, що ганять Біблію (Старий Завіт). Якщо не відноситися до неї, як до книги священної, то дуже не погана інструкція - як не можна чинити. І це - текст якому близько трьох тисяч років. Якби донбасянам читали ту ж російську літературу не совкові вчителі по совковим лекалам, а саме з позицій того ж критичного реалізму, про який вони розказували. То може б расєю не чекали до себе стільки остолопів.
Орки недарма вбивають педагогів. І не стільки через українське патріотичне виховання. У нас дітей учать думати. А це дуже небезпечно для сатанинського режиму кремля.
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26.03.2022 00:10 Ответить
Kozak System - НА#УЙ МАНІФЕСТ
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26.03.2022 00:24 Ответить
Россіян придумав єльцин , а є просто- москалі!
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26.03.2022 03:18 Ответить
Це для тих довбойобів, яким "какая разніца на каком йазикє".
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25.03.2022 22:46 Ответить
Ви може знати на якій мові спілкувалися ті вчителі та вихователі з дітьми ? Навіщо тут в цій темі накид гівна на вентилятор ?
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25.03.2022 23:18 Ответить
Який "накид", курка тупоголова? Ця нечисть прийшла вбивати українців, щоб знищити нас, як націю. І питання української мови тут займає одне з ключових місць. Бо саме педагоги та вчителі на рівні з батьками виховують в дитини патріотизм і любов до рідної мови, без якої немає нації. Для орків апріорі будь-який вчитель чи педагог - це головний носій української мови та культури. Чому при совку вбивали українських вчителів, академіків, вчених, поетів, письменників? Та все з тієї ж причини. Чи ти не вловлюєш основного посилу? Туго доходить? Для кацапів не важливо, якою мовою спілкувались вбиті ними педагоги. Для орків будь-який український педагог - це потенційний ворог, який є будівничим української нації.
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25.03.2022 23:29 Ответить
новость из ряда вон НО НЕОЖИДАННОЙ ЕЕ НЕ НАЗОВЕШЬ ИМЕННО С ДЕТСКОГО САДИКА ШКОЛЫ УЧИТЕЛЯ ВОСПИТАТЕЛИ И ГОТОВЯТ БУДУЩИТХ ТЕХ ЖЕ УБИЙЦ-- УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЙ --НО ТОЛЬКО-- В ИНЫХ СТРАНАХ.. ЭТО ПОЛИТИКА убивать разумное учителей воспитателей убивать жрецов священнослужителей убивать лекарей убивать ученых журналистов писателей... убивать драматургов фото и видеооператоров-- чтобы что ПРАВИЛЬНО ИМЕТЬ РАБОВ СКТОВ МОЛЧАЛИВЫХ И ПОСЛУШНЫХ ПОДАВЛЕННЫХ СТРАХОМ НЕОБРАЗОВАННОСТЬЮ ТУПОСТЬЮ И ТАКЖЕ ЗАШОРЕННЫХ ПРОПАГАНДОЙ ПРОМЫВАНИЕМ МОЗГА СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ЛОЖНОСТЕЙ ПОЛУ-ПРАВДЫ НЕПРАВДЫ ОБМАНА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ... а еще по причине те кто убивают сами не до воспитаны недоученные дебилы кретины дауны человекоподобные приматы не способные понимать красоту природу мира любовь не понимающие как это ПРОСТО ЖИТЬ ЛЮБИТЬ ТВОРИТЬ ДАРИТ ЬСЧАСТЬЕ СЕБЕ ИНЫМ РЯДОМ.. это дикари орда это как бы люди из каменного века- которым попало оружие нашей современности...
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25.03.2022 23:42 Ответить
По перше . Я пишу з жінчиного акаунта , бо потрапив знову на Цензорі в баню на три дні . Тому я не "тупоголова курка" , а " тупоголовий курець" (бо курю Бонд). А тепер по друге . Кацапи вбивають без розбору всіх на окупованих територіях , якою би мовою вони не говорили . Якщо вони завтра підуть до Польщі чи країн Балтії , то будуть вбивати саме вчителів чи вихователів там ? Вони там будуть вбивати ВСІХ. Так що прошу , припиніть ще раз свій накид на вентилятор. Українцям зараз треба гуртуватися в один кулак . А не розбиратися ,хто якою мовою розмовляє.
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25.03.2022 23:50 Ответить
А книжки нащо українські палити? Чому мову українську знов забороняють? Історію України? Де наші прапори на окупованих територіях?
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26.03.2022 00:20 Ответить
Ти таки довбойоб Тобі мабуть невідомо шо в освітніх закладах України вчителі з дітьми спілкуються українською?
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26.03.2022 00:21 Ответить
Якщо ти чоловічої статі, значить можна ідентифікувати тебе як довбойоба звичайного. Мовне питання завжди на часі. Я не маю ніяких претензій до тих, хто спілкується російською (якщо ти про це). Багато українців виросли і живуть, спілкуючись російською. Так, кацапи вбивають всіх, але у даному випадку людей вбили саме за те, що вони українські педагоги. Чому? Дивись вище, я - не папуга. І ще раз поглянь на скріни. Мій комент стосується саме дегенератів на кшталт тебе, які не розуміють, яку важливу роль відіграє державна мова в розбудові держави. Це не просто мова спілкування, це спосіб мислення і сприйняття себе. Це один із механізмів, що запобігає розповсюдженню колабораціонізма. Одні кричали про "другу державну", інші - про "какая разніца". А "разніца как раз на ліцо". Це одна із причин війни. Бо комплекс меншовартості, ось це сране малороство теж сприяло зросійщенню і окупації України. ***** не даремно робив акцент на російській мові, говорячи про кордони расіі. Ось тільки деяким нашим довбодятлам туго доходить... як до жирафів.
Більше роз'яснювати елементарні речі не буду. Ще один тупий вкид і підеш слідом за російським кораблем.
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26.03.2022 00:21 Ответить
Не бажаю розводити срач . Воно того не варто . Міг би з тобою ще довго сперечатися на цю тему . Але важливість україномовної освіти повністю підтримую.
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26.03.2022 00:24 Ответить
Да это поовокатор кацапский. Посмотрите на ник этого «мовника».
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26.03.2022 00:45 Ответить
Око за око, зуб за зуб! Смерть ворогам
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25.03.2022 22:47 Ответить
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25.03.2022 22:47 Ответить
І знову... Будете про полон втирати?
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25.03.2022 22:47 Ответить
Теперь я понимаю почему чеченцы в 90е годы отрезали живьем головы русским. И это на самом деле как мне кажется, слишком милосердная смерть для русской мрази
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25.03.2022 22:48 Ответить
Навіть не знаю, як це прокоментувати....

"Вялікіє"? "Спасатєлі"? "Асвабадітєлі"? Ні! Тварюки без роду та племені, виродки, що не мають коріння, культури, історії, зомбі з телевіхвйною пропагандою замість мізків...

Боже! Не для себе прошу, для інших! Видай ВСІМ цим нелюдям безкоштовний абонемент на концерт кобзона!
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25.03.2022 22:49 Ответить
Не путин виноват а 150 миллионов рашистов пусть живут теперь в северной Корее вечно
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25.03.2022 22:50 Ответить
І така звіряча ненависть до України, українскої мови і культури була в московитів завжди. Істоти з програмою знищення всього українського в хворих мізках. Нажаль, в нас немає вибору, або ми їх, або вони нас.
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25.03.2022 22:53 Ответить
уявіть собі що б відбувалося в Україні якби не дай Боже вони її захопили. Сталінські репресії показадися б квіточками. І тільки за українську мову та історію. Денацифікація
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25.03.2022 22:53 Ответить
Были бы концлагеря по всей стране и газовые камеры, я думаю. Всех нас бы в расход пустили в промышленных масштабах. Сложно вам в это поверить? Значит вы наивный дурак!
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25.03.2022 22:59 Ответить
А вы давайте дальше в плен берите террористов. Вон как снайпершу взяли убивавшую десятки пленных. Скоро отпустят взамен на таксиста дальше убивать
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25.03.2022 22:54 Ответить
Досить всі вже всі зрозуміли, що х у й ло безумний сатаніст думаю вирішують проблему.
Весь світ розуміє що за пультом пуску ядерної кривава мавпа. Досить Зеленського звинувачувати
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25.03.2022 22:54 Ответить
Вони пришли знищити українську націю. Це головне їх маніакальне марення. Ось вам чому Воля або смерть.
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25.03.2022 22:56 Ответить
Не можуть проти військивих воювати, то воюють проти безоружних мирних.
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25.03.2022 22:56 Ответить
А хіба ви не знали, що з часу розпаду СРСР це була їх мета - знищити українську політичну націю???
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25.03.2022 22:59 Ответить
Etix kacapov sto Irpen,Buca,Gostomel ix nenado plen brat,daze jesli raneni dobit ix nado na meste Nemeckije fasisti tak nedelali kak eti tvari kacapskije
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25.03.2022 22:59 Ответить
Ти правий . Вчителів і виховательок німецькі нацисти не чіпали однозначно , хоч як кацапи німців не демонізували.
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25.03.2022 23:21 Ответить
А в нас з кацапами ж досі безвізовий режим і санкціі не введені?І закон про колаборантів так і не підписаний.
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25.03.2022 23:20 Ответить
Коригування: Закон підписаний 15.03.22
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26.03.2022 14:55 Ответить
Русокацапські виродки прийшли знищити українців як націю, а ми з ними панькаємось. Маємо безжально, холоднокровно знищувати як тарганів, вони мусять знати :що як зайшли на територію України, то звідси не вийдуть. Слава нації! Смерть ворогам!
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25.03.2022 23:21 Ответить
это с ними наш найвеличнишый договариваться хочет? о чем интересно, это же мрази, их на свете быть не должно
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25.03.2022 23:30 Ответить
Вот что нужно показывать на саммите НАТО . Кричать криком о помощи. Не санкции рассматривать по 15 дней , и показывать озабоченность.
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25.03.2022 23:47 Ответить
Кацапів потрібно знищувати на нашій землі безжально . Убий кацапа - зроби Богу приємно. Територія під назвою росія має бути розділена на менші. Жодного кацапа зі зброєю в Україні. Ядерний потенціал росії повністю має бути ліквідований. Вздовж всього кордону з Україною вглиб на сотню кілометрав території росії і білорусі має протягнутися повністю демілітаризована зона з контролем миротворчими силами ООН. Інакше будемо йти вглиб росії стільки , скільки патронів вистачить. Росія має бути відрізана від Чорного моря. Військові злочинці будуть покарані, а компенсацію кацапи нам будуть виплачувати кілька поколінь поспіль.
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26.03.2022 00:00 Ответить
Что-бы все понимали. Это элита, красота и гордость кацапии.
Основной ударный кулак, у них за плечами Чечня, Грузия, Сирия.
Они никогда не покатятся, только обнулять. Задача не простая, но наши козаки справятся. Главное не спешите, соблюдайте хладнокровие, Вы нужны нам живые.
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26.03.2022 00:19 Ответить
Бо треба вже давно було зробити те саме, з прокацапськими вчителями, як ті що знущались над україномовними учнями в адєссє!
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26.03.2022 09:26 Ответить
При оккупации Балтийских стран в 1940 совки тоже сначала "позаботились" о высшем руководстве, интеллигенции и военных захваченных стран. Ничего не поменялось.
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01.04.2022 23:06 Ответить
 
 