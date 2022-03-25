Рашисти розстрілювали учителів та вихователів у Бучі, - соцмережі

Російські окупанти в Бучі розстрілювали педагогів - вчителів та вихователів у дитсадках.

Про це у Facebook розповіла власниця приватного дитячого садка Наталія Кияк, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з вихователів тримався майже до останнього. Якраз спілкувалася з ним. Почитайте ці два скріни. Я просто плакала:

- Москалі питали, ким працюєте? І якщо відповідали вчителем чи вихователем - розстрілювали на місці", - розповіла вона.

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