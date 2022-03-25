УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14176 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 335 43
армія РФ (13505) війна (56581) дитячий садок (321) вбивство (2876) вчитель (319)

Рашисти розстрілювали учителів та вихователів у Бучі, - соцмережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти в Бучі розстрілювали педагогів - вчителів та вихователів у дитсадках.

Про це у Facebook розповіла власниця приватного дитячого садка Наталія Кияк, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з вихователів тримався майже до останнього. Якраз спілкувалася з ним. Почитайте ці два скріни. Я просто плакала:

- Москалі питали, ким працюєте? І якщо відповідали вчителем чи вихователем - розстрілювали на місці", - розповіла вона.

Читайте: Обладміністраціям доручено швидко виділити землю під будівництво тимчасового житла для біженців, - Зеленський

Рашисти розстрілювали учителів та вихователів у Бучі, - соцмережі 01
Рашисти розстрілювали учителів та вихователів у Бучі, - соцмережі 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
А тепер уявіть, наш Президент хоче змістовно і честно з ними домовлятися
показати весь коментар
25.03.2022 22:46
+46
Теперь я понимаю почему чеченцы в 90е годы отрезали живьем головы русским. И это на самом деле как мне кажется, слишком милосердная смерть для русской мрази
показати весь коментар
25.03.2022 22:48
+42
Це для тих довбойобів, яким "какая разніца на каком йазикє".
показати весь коментар
25.03.2022 22:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер уявіть, наш Президент хоче змістовно і честно з ними домовлятися
показати весь коментар
25.03.2022 22:46 Відповісти
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
показати весь коментар
25.03.2022 23:37 Відповісти
в цьому плані треба робити все не скопом, а розсудливо. Хто з вас читав "Дитинство" Горького? У мене український переклад. Я б точно оставив би для вивчення саме російської літератури. Хто читав, той мене зрозуміє. Показано на прикладі своєї сім'ї все паскудство русскаго міра. Те саме - Лєсков. але там більш інтелігентно. Там молодий педагог може й не зуміє використати матеріал. Писали про Буніна. Але я може й читав, не памятаю.
Не треба уподібнюватися антиклерикалам, що ганять Біблію (Старий Завіт). Якщо не відноситися до неї, як до книги священної, то дуже не погана інструкція - як не можна чинити. І це - текст якому близько трьох тисяч років. Якби донбасянам читали ту ж російську літературу не совкові вчителі по совковим лекалам, а саме з позицій того ж критичного реалізму, про який вони розказували. То може б расєю не чекали до себе стільки остолопів.
Орки недарма вбивають педагогів. І не стільки через українське патріотичне виховання. У нас дітей учать думати. А це дуже небезпечно для сатанинського режиму кремля.
показати весь коментар
26.03.2022 00:10 Відповісти
Kozak System - НА#УЙ МАНІФЕСТ
показати весь коментар
26.03.2022 00:24 Відповісти
Россіян придумав єльцин , а є просто- москалі!
показати весь коментар
26.03.2022 03:18 Відповісти
Це для тих довбойобів, яким "какая разніца на каком йазикє".
показати весь коментар
25.03.2022 22:46 Відповісти
Ви може знати на якій мові спілкувалися ті вчителі та вихователі з дітьми ? Навіщо тут в цій темі накид гівна на вентилятор ?
показати весь коментар
25.03.2022 23:18 Відповісти
Який "накид", курка тупоголова? Ця нечисть прийшла вбивати українців, щоб знищити нас, як націю. І питання української мови тут займає одне з ключових місць. Бо саме педагоги та вчителі на рівні з батьками виховують в дитини патріотизм і любов до рідної мови, без якої немає нації. Для орків апріорі будь-який вчитель чи педагог - це головний носій української мови та культури. Чому при совку вбивали українських вчителів, академіків, вчених, поетів, письменників? Та все з тієї ж причини. Чи ти не вловлюєш основного посилу? Туго доходить? Для кацапів не важливо, якою мовою спілкувались вбиті ними педагоги. Для орків будь-який український педагог - це потенційний ворог, який є будівничим української нації.
показати весь коментар
25.03.2022 23:29 Відповісти
новость из ряда вон НО НЕОЖИДАННОЙ ЕЕ НЕ НАЗОВЕШЬ ИМЕННО С ДЕТСКОГО САДИКА ШКОЛЫ УЧИТЕЛЯ ВОСПИТАТЕЛИ И ГОТОВЯТ БУДУЩИТХ ТЕХ ЖЕ УБИЙЦ-- УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЙ --НО ТОЛЬКО-- В ИНЫХ СТРАНАХ.. ЭТО ПОЛИТИКА убивать разумное учителей воспитателей убивать жрецов священнослужителей убивать лекарей убивать ученых журналистов писателей... убивать драматургов фото и видеооператоров-- чтобы что ПРАВИЛЬНО ИМЕТЬ РАБОВ СКТОВ МОЛЧАЛИВЫХ И ПОСЛУШНЫХ ПОДАВЛЕННЫХ СТРАХОМ НЕОБРАЗОВАННОСТЬЮ ТУПОСТЬЮ И ТАКЖЕ ЗАШОРЕННЫХ ПРОПАГАНДОЙ ПРОМЫВАНИЕМ МОЗГА СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ЛОЖНОСТЕЙ ПОЛУ-ПРАВДЫ НЕПРАВДЫ ОБМАНА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ... а еще по причине те кто убивают сами не до воспитаны недоученные дебилы кретины дауны человекоподобные приматы не способные понимать красоту природу мира любовь не понимающие как это ПРОСТО ЖИТЬ ЛЮБИТЬ ТВОРИТЬ ДАРИТ ЬСЧАСТЬЕ СЕБЕ ИНЫМ РЯДОМ.. это дикари орда это как бы люди из каменного века- которым попало оружие нашей современности...
показати весь коментар
25.03.2022 23:42 Відповісти
По перше . Я пишу з жінчиного акаунта , бо потрапив знову на Цензорі в баню на три дні . Тому я не "тупоголова курка" , а " тупоголовий курець" (бо курю Бонд). А тепер по друге . Кацапи вбивають без розбору всіх на окупованих територіях , якою би мовою вони не говорили . Якщо вони завтра підуть до Польщі чи країн Балтії , то будуть вбивати саме вчителів чи вихователів там ? Вони там будуть вбивати ВСІХ. Так що прошу , припиніть ще раз свій накид на вентилятор. Українцям зараз треба гуртуватися в один кулак . А не розбиратися ,хто якою мовою розмовляє.
показати весь коментар
25.03.2022 23:50 Відповісти
А книжки нащо українські палити? Чому мову українську знов забороняють? Історію України? Де наші прапори на окупованих територіях?
показати весь коментар
26.03.2022 00:20 Відповісти
Ти таки довбойоб Тобі мабуть невідомо шо в освітніх закладах України вчителі з дітьми спілкуються українською?
показати весь коментар
26.03.2022 00:21 Відповісти
Якщо ти чоловічої статі, значить можна ідентифікувати тебе як довбойоба звичайного. Мовне питання завжди на часі. Я не маю ніяких претензій до тих, хто спілкується російською (якщо ти про це). Багато українців виросли і живуть, спілкуючись російською. Так, кацапи вбивають всіх, але у даному випадку людей вбили саме за те, що вони українські педагоги. Чому? Дивись вище, я - не папуга. І ще раз поглянь на скріни. Мій комент стосується саме дегенератів на кшталт тебе, які не розуміють, яку важливу роль відіграє державна мова в розбудові держави. Це не просто мова спілкування, це спосіб мислення і сприйняття себе. Це один із механізмів, що запобігає розповсюдженню колабораціонізма. Одні кричали про "другу державну", інші - про "какая разніца". А "разніца как раз на ліцо". Це одна із причин війни. Бо комплекс меншовартості, ось це сране малороство теж сприяло зросійщенню і окупації України. ***** не даремно робив акцент на російській мові, говорячи про кордони расіі. Ось тільки деяким нашим довбодятлам туго доходить... як до жирафів.
Більше роз'яснювати елементарні речі не буду. Ще один тупий вкид і підеш слідом за російським кораблем.
показати весь коментар
26.03.2022 00:21 Відповісти
Не бажаю розводити срач . Воно того не варто . Міг би з тобою ще довго сперечатися на цю тему . Але важливість україномовної освіти повністю підтримую.
показати весь коментар
26.03.2022 00:24 Відповісти
Да это поовокатор кацапский. Посмотрите на ник этого «мовника».
показати весь коментар
26.03.2022 00:45 Відповісти
Око за око, зуб за зуб! Смерть ворогам
показати весь коментар
25.03.2022 22:47 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 22:47 Відповісти
І знову... Будете про полон втирати?
показати весь коментар
25.03.2022 22:47 Відповісти
Теперь я понимаю почему чеченцы в 90е годы отрезали живьем головы русским. И это на самом деле как мне кажется, слишком милосердная смерть для русской мрази
показати весь коментар
25.03.2022 22:48 Відповісти
Навіть не знаю, як це прокоментувати....

"Вялікіє"? "Спасатєлі"? "Асвабадітєлі"? Ні! Тварюки без роду та племені, виродки, що не мають коріння, культури, історії, зомбі з телевіхвйною пропагандою замість мізків...

Боже! Не для себе прошу, для інших! Видай ВСІМ цим нелюдям безкоштовний абонемент на концерт кобзона!
показати весь коментар
25.03.2022 22:49 Відповісти
Не путин виноват а 150 миллионов рашистов пусть живут теперь в северной Корее вечно
показати весь коментар
25.03.2022 22:50 Відповісти
І така звіряча ненависть до України, українскої мови і культури була в московитів завжди. Істоти з програмою знищення всього українського в хворих мізках. Нажаль, в нас немає вибору, або ми їх, або вони нас.
показати весь коментар
25.03.2022 22:53 Відповісти
уявіть собі що б відбувалося в Україні якби не дай Боже вони її захопили. Сталінські репресії показадися б квіточками. І тільки за українську мову та історію. Денацифікація
показати весь коментар
25.03.2022 22:53 Відповісти
Были бы концлагеря по всей стране и газовые камеры, я думаю. Всех нас бы в расход пустили в промышленных масштабах. Сложно вам в это поверить? Значит вы наивный дурак!
показати весь коментар
25.03.2022 22:59 Відповісти
А вы давайте дальше в плен берите террористов. Вон как снайпершу взяли убивавшую десятки пленных. Скоро отпустят взамен на таксиста дальше убивать
показати весь коментар
25.03.2022 22:54 Відповісти
Досить всі вже всі зрозуміли, що х у й ло безумний сатаніст думаю вирішують проблему.
Весь світ розуміє що за пультом пуску ядерної кривава мавпа. Досить Зеленського звинувачувати
показати весь коментар
25.03.2022 22:54 Відповісти
Вони пришли знищити українську націю. Це головне їх маніакальне марення. Ось вам чому Воля або смерть.
показати весь коментар
25.03.2022 22:56 Відповісти
Не можуть проти військивих воювати, то воюють проти безоружних мирних.
показати весь коментар
25.03.2022 22:56 Відповісти
А хіба ви не знали, що з часу розпаду СРСР це була їх мета - знищити українську політичну націю???
показати весь коментар
25.03.2022 22:59 Відповісти
Etix kacapov sto Irpen,Buca,Gostomel ix nenado plen brat,daze jesli raneni dobit ix nado na meste Nemeckije fasisti tak nedelali kak eti tvari kacapskije
показати весь коментар
25.03.2022 22:59 Відповісти
Ти правий . Вчителів і виховательок німецькі нацисти не чіпали однозначно , хоч як кацапи німців не демонізували.
показати весь коментар
25.03.2022 23:21 Відповісти
А в нас з кацапами ж досі безвізовий режим і санкціі не введені?І закон про колаборантів так і не підписаний.
показати весь коментар
25.03.2022 23:20 Відповісти
Коригування: Закон підписаний 15.03.22
показати весь коментар
26.03.2022 14:55 Відповісти
Русокацапські виродки прийшли знищити українців як націю, а ми з ними панькаємось. Маємо безжально, холоднокровно знищувати як тарганів, вони мусять знати :що як зайшли на територію України, то звідси не вийдуть. Слава нації! Смерть ворогам!
показати весь коментар
25.03.2022 23:21 Відповісти
это с ними наш найвеличнишый договариваться хочет? о чем интересно, это же мрази, их на свете быть не должно
показати весь коментар
25.03.2022 23:30 Відповісти
Вот что нужно показывать на саммите НАТО . Кричать криком о помощи. Не санкции рассматривать по 15 дней , и показывать озабоченность.
показати весь коментар
25.03.2022 23:47 Відповісти
Кацапів потрібно знищувати на нашій землі безжально . Убий кацапа - зроби Богу приємно. Територія під назвою росія має бути розділена на менші. Жодного кацапа зі зброєю в Україні. Ядерний потенціал росії повністю має бути ліквідований. Вздовж всього кордону з Україною вглиб на сотню кілометрав території росії і білорусі має протягнутися повністю демілітаризована зона з контролем миротворчими силами ООН. Інакше будемо йти вглиб росії стільки , скільки патронів вистачить. Росія має бути відрізана від Чорного моря. Військові злочинці будуть покарані, а компенсацію кацапи нам будуть виплачувати кілька поколінь поспіль.
показати весь коментар
26.03.2022 00:00 Відповісти
Что-бы все понимали. Это элита, красота и гордость кацапии.
Основной ударный кулак, у них за плечами Чечня, Грузия, Сирия.
Они никогда не покатятся, только обнулять. Задача не простая, но наши козаки справятся. Главное не спешите, соблюдайте хладнокровие, Вы нужны нам живые.
показати весь коментар
26.03.2022 00:19 Відповісти
Бо треба вже давно було зробити те саме, з прокацапськими вчителями, як ті що знущались над україномовними учнями в адєссє!
показати весь коментар
26.03.2022 09:26 Відповісти
При оккупации Балтийских стран в 1940 совки тоже сначала "позаботились" о высшем руководстве, интеллигенции и военных захваченных стран. Ничего не поменялось.
показати весь коментар
01.04.2022 23:06 Відповісти
 
 