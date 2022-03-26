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Российские оккупанты бомбили Ахтырку, в городе большие разрушения, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

охтирка

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать Сумщину.

Об этом в видеообращении заявил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается напряженной. Продолжаются бои. Это Конотопский район - активная фаза, это Ахтырский район, это Сумской район. ... Продолжаются обстрелы, к сожалению, пригородов города Сумы.

Сегодня (25 марта. – Ред.) днем ​​была совершена бомбардировка города Ахтырка, снова большой взрыв, снова бомба и большие разрушения. К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери", - отметил он.

Также, добавил Живицкий, во время боев в Тростянецкой громаде был поврежден газопровод.

Есть люди, которые остаются без электроэнергии, без связи.

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Автор: Анастасія Потіха
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варіант Б - Сирія.....

а ми без ПВО та літаків
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26.03.2022 01:21 Ответить
але ж які хоробрі, за промовою Байдена !
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26.03.2022 01:22 Ответить
Мені, наприклад, було видно неозброєним оком один захід, потім другий... (Здається, для стріли, чи стінгера - саме те)...
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26.03.2022 02:51 Ответить
 
 