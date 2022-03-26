Российские оккупанты бомбили Ахтырку, в городе большие разрушения, - Живицкий

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать Сумщину.

Об этом в видеообращении заявил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается напряженной. Продолжаются бои. Это Конотопский район - активная фаза, это Ахтырский район, это Сумской район. ... Продолжаются обстрелы, к сожалению, пригородов города Сумы.

Сегодня (25 марта. – Ред.) днем ​​была совершена бомбардировка города Ахтырка, снова большой взрыв, снова бомба и большие разрушения. К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери", - отметил он.

Также, добавил Живицкий, во время боев в Тростянецкой громаде был поврежден газопровод.

Есть люди, которые остаются без электроэнергии, без связи.

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