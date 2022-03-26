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Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький
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Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумщину.
Про це у відеозверненні заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація лишається напруженою. Надалі продовжуються бої. Це Конотопський район - активна фаза, це Охтирський район, це Сумський район. ... Продовжуються обстріли, на жаль, передмість і міста Суми.
Сьогодні (25 березня. - Ред.) вдень було здійснено бомбардування міста Охтирка, знову великий вибух, знову бомба і великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", - зазначив він.
Також, додав Живицький, під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.
Також є люди, які залишаються без електроенергії, без зв’язку.
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