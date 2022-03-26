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Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

охтирка

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумщину.

Про це у відеозверненні заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація лишається напруженою. Надалі продовжуються бої. Це Конотопський район - активна фаза, це Охтирський район, це Сумський район. ... Продовжуються обстріли, на жаль, передмість і міста Суми.

Сьогодні (25 березня. - Ред.) вдень було здійснено бомбардування міста Охтирка, знову великий вибух, знову бомба і великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", - зазначив він.

Також, додав Живицький, під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.

Також є люди, які залишаються без електроенергії, без зв’язку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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варіант Б - Сирія.....

а ми без ПВО та літаків
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26.03.2022 01:21 Відповісти
але ж які хоробрі, за промовою Байдена !
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26.03.2022 01:22 Відповісти
Мені, наприклад, було видно неозброєним оком один захід, потім другий... (Здається, для стріли, чи стінгера - саме те)...
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26.03.2022 02:51 Відповісти
 
 