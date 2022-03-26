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Великобритания блокирует производство российских дронов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,беспилотник,орион

Британия ввела санкции против российской компании "Кронштадт", являющейся основным производителем российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Эти системы широко используются на войне России в Украине.

Как сообщается, украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей.

Всего в санкционном списке – 65 физических и юридических лиц. Как отмечается, эти санкции нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете

Автор: Анастасія Потіха
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Это что англичане перестанут поставлять комплектующие, приборы и пр.?
Так москали теперь будут воздушные шары запускать?) С привязанным фотоаппаратом Зоркий?
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26.03.2022 01:45 Ответить
Обов'язково з прив'язаним. Бо інакше якщо той фотоапарат зірко спогляне на те, куди його посилатимуть - сам втече та й інших підіб'є.
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26.03.2022 01:51 Ответить
Британия никогда не поставляла комплектующие для росийских БПЛА (официальные поставки были только у немцев - двигатели для "Альтаира", но эти поставки в 2018 году порушили США). Единственные комплектующие британского производства, которые закупались в надцатых годах на территории Британии частным образом разными бошировыми - это динамическая измерительная установка (DMU02 или DMU10), которая изготавливалась британской компанией Silicon Sensing Systems. Она устанавливалась на росийский БПЛА "Форпост" (лицензионная русифицированная копия израильского БПЛА Searcher MkII), который собирали на Уральском заводе гражданской авиации.
К чести британцев, надо заметить, что они достаточно быстро перекрыли в своё время эту утечку комплектующих двойного назначения, в отличие от остальных стран Запада и Азии.
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26.03.2022 06:35 Ответить
Було б добре заблокувати наразєюжкє ще і виробництво дебілів, *****...
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26.03.2022 01:53 Ответить
Жаль что её величество кислород им заблокировать не в силах(((
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26.03.2022 01:56 Ответить
Чому? Нам вигідно щоб там були дебіли.
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26.03.2022 02:02 Ответить
Виробництво дибілів там не припиняється вже сторіччами
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26.03.2022 03:28 Ответить
Благослови, боже, Англию! И отдельное спасибо пану Джонсону!
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26.03.2022 06:16 Ответить
Возможно через ДВЕ НЕДЕЛИ англичанам будет дан шанс реванша за Балаклавское сражение в очередной "Крымской войне", впрочем как и полякам отомстисть москалям за подлый развал Жечи Посполитой и две продолжительные оккупации и наконец освободить Беларусь от москалей и усатого Таракана!
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26.03.2022 09:05 Ответить
Це типу кацапський варіант байрактара, але з набагато менш технологічним обладнанням, застарілим озброєнням та ТТХ, які лише на папері
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26.03.2022 09:59 Ответить
А остальные страны - поставщики компонентов как ФРГ,Нидерланды,США и ряд других?
Ведь без них они на уровне модельных самоделок дома пионеров конца 70х.
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26.03.2022 10:06 Ответить
 
 