Велика Британія блокує виробництво російських дронів
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Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт", що є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє розвідка Міноборони Британії
Ці системи широко застосовуються на війні Росії в Україні.
Як повідомляється, українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.
Загалом у санкційному списку - 65 фізичних та юридичних осіб. Як зазначається, ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його здатність компенсувати втрати БПЛА.
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Так москали теперь будут воздушные шары запускать?) С привязанным фотоаппаратом Зоркий?
К чести британцев, надо заметить, что они достаточно быстро перекрыли в своё время эту утечку комплектующих двойного назначения, в отличие от остальных стран Запада и Азии.
Ведь без них они на уровне модельных самоделок дома пионеров конца 70х.