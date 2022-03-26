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Велика Британія блокує виробництво російських дронів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,беспилотник,орион

Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт", що є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє розвідка Міноборони Британії

Ці системи широко застосовуються на війні Росії в Україні.

Як повідомляється, українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.

Загалом у санкційному списку - 65 фізичних та юридичних осіб. Як зазначається, ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його здатність компенсувати втрати БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Это что англичане перестанут поставлять комплектующие, приборы и пр.?
Так москали теперь будут воздушные шары запускать?) С привязанным фотоаппаратом Зоркий?
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26.03.2022 01:45 Відповісти
Обов'язково з прив'язаним. Бо інакше якщо той фотоапарат зірко спогляне на те, куди його посилатимуть - сам втече та й інших підіб'є.
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26.03.2022 01:51 Відповісти
Британия никогда не поставляла комплектующие для росийских БПЛА (официальные поставки были только у немцев - двигатели для "Альтаира", но эти поставки в 2018 году порушили США). Единственные комплектующие британского производства, которые закупались в надцатых годах на территории Британии частным образом разными бошировыми - это динамическая измерительная установка (DMU02 или DMU10), которая изготавливалась британской компанией Silicon Sensing Systems. Она устанавливалась на росийский БПЛА "Форпост" (лицензионная русифицированная копия израильского БПЛА Searcher MkII), который собирали на Уральском заводе гражданской авиации.
К чести британцев, надо заметить, что они достаточно быстро перекрыли в своё время эту утечку комплектующих двойного назначения, в отличие от остальных стран Запада и Азии.
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26.03.2022 06:35 Відповісти
Було б добре заблокувати наразєюжкє ще і виробництво дебілів, *****...
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26.03.2022 01:53 Відповісти
Жаль что её величество кислород им заблокировать не в силах(((
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26.03.2022 01:56 Відповісти
Чому? Нам вигідно щоб там були дебіли.
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26.03.2022 02:02 Відповісти
Виробництво дибілів там не припиняється вже сторіччами
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26.03.2022 03:28 Відповісти
Благослови, боже, Англию! И отдельное спасибо пану Джонсону!
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26.03.2022 06:16 Відповісти
Возможно через ДВЕ НЕДЕЛИ англичанам будет дан шанс реванша за Балаклавское сражение в очередной "Крымской войне", впрочем как и полякам отомстисть москалям за подлый развал Жечи Посполитой и две продолжительные оккупации и наконец освободить Беларусь от москалей и усатого Таракана!
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26.03.2022 09:05 Відповісти
Це типу кацапський варіант байрактара, але з набагато менш технологічним обладнанням, застарілим озброєнням та ТТХ, які лише на папері
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26.03.2022 09:59 Відповісти
А остальные страны - поставщики компонентов как ФРГ,Нидерланды,США и ряд других?
Ведь без них они на уровне модельных самоделок дома пионеров конца 70х.
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26.03.2022 10:06 Відповісти
 
 