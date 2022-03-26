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Россия сосредоточилась на попытке захвата восточной части Украины, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия может переключить внимание на восточные регионы и попытаться захватить именно их.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник из Минобороны США.

Ранее Россия заявила, что первый этап ее так называемой "военной операции" в основном завершен, и она сосредоточится на полном "освобождении" Донбасса.

"Это заявление, вероятно, указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на ожесточенное сопротивление украинцев в течение месяца войны. Высокопоставленный чиновник США предположил, что деятельность России на местах в целом подтверждает заявление Москвы", - пишет издание.

Чиновник сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными на Донбассе.

"Они уделяют этому первостепенное внимание", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 6 вражеских атак, уничтожены до 100 оккупантов, 8 танков, - ОТУ "Схід"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
не нужно лишней бровады, там парни наши кровь проливают, и если штаты нам сообщают про их планы, это ни чего не значит , нужно понимать с кем мы воюем, у них отрезвление уже приходит, и воевать они будут уже не так как в первую неделю , и мы это уже видим, так что поменьше бровады и лозунгов , все только начинается , по настоящему начинается, недооценивать врага - опасно.
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26.03.2022 05:06
+31
Путлер нацист и всегда таким был, а вот это помпезное празднование 9 мая, это не более чем операция прикрытие. Кто у него друзья? Рогозин зиговавший в молодости, медведчук, янукович и лукашенко чьи отцы прислуживали немецким нацистам. Как и сам путлер служивший в ГДР и наверняка там вдохновился идеями Гитлера. Кстати тут можно и объяснить его патологическую ненависть к украинцам, так как именно мы больше всех потеряли людей, что бы остановить гитлера
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26.03.2022 03:07
+28
росія неагресивна,росія країна терорист!
Вбивати мирне населення,незаконно вивозити на свою територію дітей та стариків? Бомбити там,де написано ДІТИ.
21 століття,а такі жахливі нелюдські вчинки.Орки знищують націю,а весь світ коментує.....
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26.03.2022 03:03
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Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
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26.03.2022 14:28 Ответить
Думаю що пора вже в Україні піднімати партизанський рух - невелички групи диверсантів які нищать техніку, паливні матеріали та інше у тилах кацапських частин.
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26.03.2022 20:00 Ответить
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