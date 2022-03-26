Россия сосредоточилась на попытке захвата восточной части Украины, - Reuters
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Россия может переключить внимание на восточные регионы и попытаться захватить именно их.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник из Минобороны США.
Ранее Россия заявила, что первый этап ее так называемой "военной операции" в основном завершен, и она сосредоточится на полном "освобождении" Донбасса.
"Это заявление, вероятно, указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на ожесточенное сопротивление украинцев в течение месяца войны. Высокопоставленный чиновник США предположил, что деятельность России на местах в целом подтверждает заявление Москвы", - пишет издание.
Чиновник сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными на Донбассе.
"Они уделяют этому первостепенное внимание", - добавил он.
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