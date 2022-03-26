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Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник з Міноборони США.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу. 

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
не нужно лишней бровады, там парни наши кровь проливают, и если штаты нам сообщают про их планы, это ни чего не значит , нужно понимать с кем мы воюем, у них отрезвление уже приходит, и воевать они будут уже не так как в первую неделю , и мы это уже видим, так что поменьше бровады и лозунгов , все только начинается , по настоящему начинается, недооценивать врага - опасно.
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26.03.2022 05:06
+31
Путлер нацист и всегда таким был, а вот это помпезное празднование 9 мая, это не более чем операция прикрытие. Кто у него друзья? Рогозин зиговавший в молодости, медведчук, янукович и лукашенко чьи отцы прислуживали немецким нацистам. Как и сам путлер служивший в ГДР и наверняка там вдохновился идеями Гитлера. Кстати тут можно и объяснить его патологическую ненависть к украинцам, так как именно мы больше всех потеряли людей, что бы остановить гитлера
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26.03.2022 03:07
+28
росія неагресивна,росія країна терорист!
Вбивати мирне населення,незаконно вивозити на свою територію дітей та стариків? Бомбити там,де написано ДІТИ.
21 століття,а такі жахливі нелюдські вчинки.Орки знищують націю,а весь світ коментує.....
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26.03.2022 03:03
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Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
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26.03.2022 14:28 Відповісти
Думаю що пора вже в Україні піднімати партизанський рух - невелички групи диверсантів які нищать техніку, паливні матеріали та інше у тилах кацапських частин.
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26.03.2022 20:00 Відповісти
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