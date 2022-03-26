Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник з Міноборони США.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу.

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

Також читайте: Макрон хоче провести евакуацію у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною