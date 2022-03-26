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Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание РБК.

По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

А также в случае какого-либо другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

Также смотрите: При освобождении Лукьяновки погиб боец полка "Азов" Денис Котенко с позывным Шкипер. ФОТО
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Топ комментарии
+67
так расплывчато сформулировано что под угрозу существования раши можно прописать все что угодно, например отказ покупать газ за рубли
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26.03.2022 09:11
+51
Тупой Медведев ядерная бомба это существование вашей экономики она уже сброшена.
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26.03.2022 09:08
+48
Вже ссуться, що охтирська тероборона скоро візьме москву?
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26.03.2022 09:13
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Taras Chornovil

Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:

https://zbruc.eu/node/110922
===============
Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
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26.03.2022 10:06 Ответить
І в кожному з цих випадків росія більше не існує.
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26.03.2022 10:06 Ответить
Держави з такою назвою не існує в кожному випадку, є лише Москва, Московське господарство, Московська федерація тощо.
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26.03.2022 11:09 Ответить
РОССИЯНАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ !!!
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26.03.2022 10:09 Ответить
весь мир против орков ополчился
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26.03.2022 10:10 Ответить
дебильные орки могут в любую минуту по любому надуманному случаю
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26.03.2022 10:09 Ответить
Тільки один єдиний випадок, а не чотири. Буде наказ "всі росіяни в ядерний рай". Бо як би той наказ не звучав і яка б мотивація не була до відданя наказу про застосування ядерної зброї Росією - по факту це буде значити, що вони всі разом, зі своїми дітками та внучками туди попадуть. Більше повезе тим, які негайно загинуть внаслідок вибухової хвилі та інфрачервоного випромінення. Абсолютна більшість росіян - ті хто буде відносно повільно вмирати від променевої хвороби - побачать і зрозуміють, що той рай куди їх бездумно відправили їх дебільні лідери абсолютно не схожий на той рай який вони собі уявляли, але вже буде пізно.
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26.03.2022 10:09 Ответить
та інфрачервоного випромінення.

від нього не помирають а гріються, а ось від гамма випромінювання помирають , але не так швидко. А миттєво помирають тільки від світлового випромінювання та ударної хвилі, причому від першого від людини залишається тільки "тінь" на асфальті, а від другого - фарш в людській шкурі.
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26.03.2022 11:29 Ответить
Ще й як помирають! ІФЧ - це тепло. Від нього просто згарають.
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26.03.2022 11:36 Ответить
Сдохнет падаль вместе со своими уточками и виноградниками. И никакого Рая не будет. Если что и будет по черти и котел со смолой
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26.03.2022 10:11 Ответить
Навіть чортам таке лайно не потрібно. Тому піде на паливо ....
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26.03.2022 10:56 Ответить
війною в Україні , рашист вже запустив світову бомбу, котра знищить саму росію ,без ядерної зброї,без окупації і без війни.
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26.03.2022 10:14 Ответить
..пугал ёжик голой жопой кактус...
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26.03.2022 10:15 Ответить
От уроды и дебилы! Угрожают ЯО. А ведь вопрос решается просто - убрать своих убийц с Украины, восстановить территориальную целостность Украины и тогда может быть санкции отменят после выплаты репараций а орда может быть выживет
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26.03.2022 10:19 Ответить
а как же вяличие ? а как же эмперские понты ? а как же титульная "старшебратия". Они скорее зас релятся чем лишатся этой х..ни.
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26.03.2022 11:31 Ответить
На справді, там один єдиний пункт - якщо у ***** перемкне щось в голові...
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26.03.2022 10:30 Ответить
"Третій випадок - якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

Скреподебилизм на рабссее прогрессирует. Как ты будешь наносить удар парализованными ядерными силами?
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26.03.2022 10:32 Ответить
Можно взорвать боеголовки в местах базирования парализованных носителей. В рай, так в рай, чего тянуть
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26.03.2022 12:25 Ответить
Так самое смешное что это так и будет. И дело даже не в боеголовках, а в жидкостных реактивных двигателях, нарушенных коррозией баков с компонентами топлива, автоматикой управления и т.д. Нажать кнопку "Пуск" это единственное что может сделать рабссея для добровольного освобождения мирового сообщества от своего вонючего присутствия. Акт государственного суицида. А что, это же аналоговнет!
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26.03.2022 12:48 Ответить
там такой заряд, что сотрет весь земной шар. Не пишите ерунды
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26.03.2022 15:39 Ответить
с шаром все будет нормально. Большинство боеголовок имеют эквивалент от 7 до 200 кт. В 60-х в Ледовитом океане в воздухе взорвали экспериментальную бомбу 50 мт, и никто не умер
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27.03.2022 02:51 Ответить
50 мт - эквивалент пятьдесят миллионов тонн тротила, на секундочку
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27.03.2022 02:57 Ответить
может потому что єто біло в Лед. океане ? у них есть доктрина "мертвой руки". Шара не будет
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02.04.2022 14:58 Ответить
по себе ******* ,вы вместе с путиным уничтожаете россию
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26.03.2022 10:49 Ответить
Знову, Ядерний Шантаж.
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26.03.2022 10:52 Ответить
Терористи повинні бути ліквідовані!!!
Набридло жити поруч з ядерними маніяками
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26.03.2022 10:54 Ответить
Чем х*евее дела у кацапских убийц в Украине, тем больше их желание смпрятаться от возмездия за ядерным оружием. Сцыкуны е*аные!
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26.03.2022 10:56 Ответить
Вообще-то, у них там закон был не применять яо первыми, только в ответ. Эти животные уже не знают, что придумать, чтобы бы применить ядерное оружие против Украины. То есть, при освобождении Херсона, они могут уже применить яо, не говоря уже об освобождении Донбасса и Крыма.
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26.03.2022 11:05 Ответить
И существует один случай, когда ********** 100% не использует ядерное оружие, это 100% неотвратимый удар. Для россиян, которые до сих пор в танке, преступник маньяк ********** шантажирует мир нашими и ВАШИМИ жизнями. И в любом случае ядерного удара по Украине, даже если не будет сразу ответного удара, найдутся миллионы украинских граждан которые, за смерти своих детей и матерей, будут уничтожать вас, представителей фашистского режима который правит на рабсии, по всему миру. Как там уже говорилось и сейчас происходит Чечня вам будет Раем. В каждом доме будут похороны.
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26.03.2022 11:17 Ответить
"даже если не будет сразу ответного удара"
конечно его не будет...чем мы можем ударить?
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26.03.2022 15:40 Ответить
Мы то сразу нет, как я и написал, но у стран обладающих ядерным оружием, могут быть совсем другие дерективы, а рабсейские ракеты такие непредсказуемые, да и кому нужны радиоактивные сельхозугодья.
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26.03.2022 23:49 Ответить
когда ж гном пархатый тебя уже повесят?
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26.03.2022 11:23 Ответить
1 - х-ло стало с левой ноги
2 - с правой
3 - вообще не вставало
4 - вообще не ложилось
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26.03.2022 11:49 Ответить
Димон! Не накаляй обстановку! Побереги домик для своей уточки в своем поместье, нажитом непосильным трудом.
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26.03.2022 12:10 Ответить
Существование РФ вы сами поставили под угрозу исчезновения.Пусть исчезни плешивый старый павиан и ты вместе с ним как его тень иначе вас всех просто сотрут с лица этой планеты ты и твое стадо это заслужили.НЕНАВИСТЬ и ПРЕЗРЕНИЕ..
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26.03.2022 13:55 Ответить
О! Заспокоїв нато. Тепер нато може вводити війська в Україну і воювати за Україну.
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26.03.2022 13:59 Ответить
Димончик-айфончик возьми бомбочку и положи под попочку своему поросячему обсоску
больше пользы будет от твоего скулужа придурок.
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26.03.2022 15:22 Ответить
Блокировка Apple ID у айфончика (прозвище Медведьева) тоже будет считаться посягательством и причиной шугануть ядерной бимбой по Америке?
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26.03.2022 20:40 Ответить
А иснування без Крыма не возможно и под санкциями тоже.
В общем все должны разоружиться и в направлении Русосвинарника улыбаться.
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23.04.2022 21:45 Ответить
Виходячи з логіки, жоден з мотивів не стосується дій власне України - так що ми можемо звільняти нашу територію, не оглядаючись на медвєдєвщину.
Коли ж мислити алогічно (в данім разі маніакально-параноїдально) - можна кинути ядерну бомбу просто на честь такої-то річниці "вєлікой страни/язика/лідєра государства".

Але це знов таки не залежить від наших дій.
Тож звільняймо нашу землю від кремлівської мерзоти!
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10.06.2022 14:04 Ответить
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