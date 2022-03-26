Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание РБК.
По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
А также в случае какого-либо другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.
Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.
И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.
Пожалуйста, подождите...
Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
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Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
від нього не помирають а гріються, а ось від гамма випромінювання помирають , але не так швидко. А миттєво помирають тільки від світлового випромінювання та ударної хвилі, причому від першого від людини залишається тільки "тінь" на асфальті, а від другого - фарш в людській шкурі.
Скреподебилизм на рабссее прогрессирует. Как ты будешь наносить удар парализованными ядерными силами?
Набридло жити поруч з ядерними маніяками
конечно его не будет...чем мы можем ударить?
2 - с правой
3 - вообще не вставало
4 - вообще не ложилось
больше пользы будет от твоего скулужа придурок.
В общем все должны разоружиться и в направлении Русосвинарника улыбаться.
Коли ж мислити алогічно (в данім разі маніакально-параноїдально) - можна кинути ядерну бомбу просто на честь такої-то річниці "вєлікой страни/язика/лідєра государства".
Але це знов таки не залежить від наших дій.
Тож звільняймо нашу землю від кремлівської мерзоти!