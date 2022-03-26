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Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання РБК.

За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
так расплывчато сформулировано что под угрозу существования раши можно прописать все что угодно, например отказ покупать газ за рубли
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26.03.2022 09:11
+51
Тупой Медведев ядерная бомба это существование вашей экономики она уже сброшена.
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26.03.2022 09:08
+48
Вже ссуться, що охтирська тероборона скоро візьме москву?
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26.03.2022 09:13
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Taras Chornovil

Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:

https://zbruc.eu/node/110922
===============
Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
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26.03.2022 10:06 Відповісти
І в кожному з цих випадків росія більше не існує.
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26.03.2022 10:06 Відповісти
Держави з такою назвою не існує в кожному випадку, є лише Москва, Московське господарство, Московська федерація тощо.
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26.03.2022 11:09 Відповісти
РОССИЯНАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ !!!
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26.03.2022 10:09 Відповісти
весь мир против орков ополчился
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26.03.2022 10:10 Відповісти
дебильные орки могут в любую минуту по любому надуманному случаю
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26.03.2022 10:09 Відповісти
Тільки один єдиний випадок, а не чотири. Буде наказ "всі росіяни в ядерний рай". Бо як би той наказ не звучав і яка б мотивація не була до відданя наказу про застосування ядерної зброї Росією - по факту це буде значити, що вони всі разом, зі своїми дітками та внучками туди попадуть. Більше повезе тим, які негайно загинуть внаслідок вибухової хвилі та інфрачервоного випромінення. Абсолютна більшість росіян - ті хто буде відносно повільно вмирати від променевої хвороби - побачать і зрозуміють, що той рай куди їх бездумно відправили їх дебільні лідери абсолютно не схожий на той рай який вони собі уявляли, але вже буде пізно.
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26.03.2022 10:09 Відповісти
та інфрачервоного випромінення.

від нього не помирають а гріються, а ось від гамма випромінювання помирають , але не так швидко. А миттєво помирають тільки від світлового випромінювання та ударної хвилі, причому від першого від людини залишається тільки "тінь" на асфальті, а від другого - фарш в людській шкурі.
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26.03.2022 11:29 Відповісти
Ще й як помирають! ІФЧ - це тепло. Від нього просто згарають.
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26.03.2022 11:36 Відповісти
Сдохнет падаль вместе со своими уточками и виноградниками. И никакого Рая не будет. Если что и будет по черти и котел со смолой
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26.03.2022 10:11 Відповісти
Навіть чортам таке лайно не потрібно. Тому піде на паливо ....
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26.03.2022 10:56 Відповісти
війною в Україні , рашист вже запустив світову бомбу, котра знищить саму росію ,без ядерної зброї,без окупації і без війни.
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26.03.2022 10:14 Відповісти
..пугал ёжик голой жопой кактус...
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26.03.2022 10:15 Відповісти
От уроды и дебилы! Угрожают ЯО. А ведь вопрос решается просто - убрать своих убийц с Украины, восстановить территориальную целостность Украины и тогда может быть санкции отменят после выплаты репараций а орда может быть выживет
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26.03.2022 10:19 Відповісти
а как же вяличие ? а как же эмперские понты ? а как же титульная "старшебратия". Они скорее зас релятся чем лишатся этой х..ни.
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26.03.2022 11:31 Відповісти
На справді, там один єдиний пункт - якщо у ***** перемкне щось в голові...
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26.03.2022 10:30 Відповісти
"Третій випадок - якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

Скреподебилизм на рабссее прогрессирует. Как ты будешь наносить удар парализованными ядерными силами?
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26.03.2022 10:32 Відповісти
Можно взорвать боеголовки в местах базирования парализованных носителей. В рай, так в рай, чего тянуть
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26.03.2022 12:25 Відповісти
Так самое смешное что это так и будет. И дело даже не в боеголовках, а в жидкостных реактивных двигателях, нарушенных коррозией баков с компонентами топлива, автоматикой управления и т.д. Нажать кнопку "Пуск" это единственное что может сделать рабссея для добровольного освобождения мирового сообщества от своего вонючего присутствия. Акт государственного суицида. А что, это же аналоговнет!
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26.03.2022 12:48 Відповісти
там такой заряд, что сотрет весь земной шар. Не пишите ерунды
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26.03.2022 15:39 Відповісти
с шаром все будет нормально. Большинство боеголовок имеют эквивалент от 7 до 200 кт. В 60-х в Ледовитом океане в воздухе взорвали экспериментальную бомбу 50 мт, и никто не умер
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27.03.2022 02:51 Відповісти
50 мт - эквивалент пятьдесят миллионов тонн тротила, на секундочку
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27.03.2022 02:57 Відповісти
может потому что єто біло в Лед. океане ? у них есть доктрина "мертвой руки". Шара не будет
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02.04.2022 14:58 Відповісти
по себе ******* ,вы вместе с путиным уничтожаете россию
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26.03.2022 10:49 Відповісти
Знову, Ядерний Шантаж.
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26.03.2022 10:52 Відповісти
Терористи повинні бути ліквідовані!!!
Набридло жити поруч з ядерними маніяками
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26.03.2022 10:54 Відповісти
Чем х*евее дела у кацапских убийц в Украине, тем больше их желание смпрятаться от возмездия за ядерным оружием. Сцыкуны е*аные!
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26.03.2022 10:56 Відповісти
Вообще-то, у них там закон был не применять яо первыми, только в ответ. Эти животные уже не знают, что придумать, чтобы бы применить ядерное оружие против Украины. То есть, при освобождении Херсона, они могут уже применить яо, не говоря уже об освобождении Донбасса и Крыма.
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26.03.2022 11:05 Відповісти
И существует один случай, когда ********** 100% не использует ядерное оружие, это 100% неотвратимый удар. Для россиян, которые до сих пор в танке, преступник маньяк ********** шантажирует мир нашими и ВАШИМИ жизнями. И в любом случае ядерного удара по Украине, даже если не будет сразу ответного удара, найдутся миллионы украинских граждан которые, за смерти своих детей и матерей, будут уничтожать вас, представителей фашистского режима который правит на рабсии, по всему миру. Как там уже говорилось и сейчас происходит Чечня вам будет Раем. В каждом доме будут похороны.
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26.03.2022 11:17 Відповісти
"даже если не будет сразу ответного удара"
конечно его не будет...чем мы можем ударить?
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26.03.2022 15:40 Відповісти
Мы то сразу нет, как я и написал, но у стран обладающих ядерным оружием, могут быть совсем другие дерективы, а рабсейские ракеты такие непредсказуемые, да и кому нужны радиоактивные сельхозугодья.
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26.03.2022 23:49 Відповісти
когда ж гном пархатый тебя уже повесят?
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26.03.2022 11:23 Відповісти
1 - х-ло стало с левой ноги
2 - с правой
3 - вообще не вставало
4 - вообще не ложилось
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26.03.2022 11:49 Відповісти
Димон! Не накаляй обстановку! Побереги домик для своей уточки в своем поместье, нажитом непосильным трудом.
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26.03.2022 12:10 Відповісти
Существование РФ вы сами поставили под угрозу исчезновения.Пусть исчезни плешивый старый павиан и ты вместе с ним как его тень иначе вас всех просто сотрут с лица этой планеты ты и твое стадо это заслужили.НЕНАВИСТЬ и ПРЕЗРЕНИЕ..
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26.03.2022 13:55 Відповісти
О! Заспокоїв нато. Тепер нато може вводити війська в Україну і воювати за Україну.
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26.03.2022 13:59 Відповісти
Димончик-айфончик возьми бомбочку и положи под попочку своему поросячему обсоску
больше пользы будет от твоего скулужа придурок.
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26.03.2022 15:22 Відповісти
Блокировка Apple ID у айфончика (прозвище Медведьева) тоже будет считаться посягательством и причиной шугануть ядерной бимбой по Америке?
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26.03.2022 20:40 Відповісти
А иснування без Крыма не возможно и под санкциями тоже.
В общем все должны разоружиться и в направлении Русосвинарника улыбаться.
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23.04.2022 21:45 Відповісти
Виходячи з логіки, жоден з мотивів не стосується дій власне України - так що ми можемо звільняти нашу територію, не оглядаючись на медвєдєвщину.
Коли ж мислити алогічно (в данім разі маніакально-параноїдально) - можна кинути ядерну бомбу просто на честь такої-то річниці "вєлікой страни/язика/лідєра государства".

Але це знов таки не залежить від наших дій.
Тож звільняймо нашу землю від кремлівської мерзоти!
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10.06.2022 14:04 Відповісти
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