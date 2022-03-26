Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв
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Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання РБК.
За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.
Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.
І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.
Топ коментарі
+67 GoodWin
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+51 Саша Пончик
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Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
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Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
від нього не помирають а гріються, а ось від гамма випромінювання помирають , але не так швидко. А миттєво помирають тільки від світлового випромінювання та ударної хвилі, причому від першого від людини залишається тільки "тінь" на асфальті, а від другого - фарш в людській шкурі.
Скреподебилизм на рабссее прогрессирует. Как ты будешь наносить удар парализованными ядерными силами?
Набридло жити поруч з ядерними маніяками
конечно его не будет...чем мы можем ударить?
2 - с правой
3 - вообще не вставало
4 - вообще не ложилось
больше пользы будет от твоего скулужа придурок.
В общем все должны разоружиться и в направлении Русосвинарника улыбаться.
Коли ж мислити алогічно (в данім разі маніакально-параноїдально) - можна кинути ядерну бомбу просто на честь такої-то річниці "вєлікой страни/язика/лідєра государства".
Але це знов таки не залежить від наших дій.
Тож звільняймо нашу землю від кремлівської мерзоти!