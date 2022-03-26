Российские оккупанты освободили отца мелитопольской журналистки Зализецкой

Журналистка и директор сайта "РИА-Мелитополь" Светлана Зализецкая заявила об освобождении отца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA Live.

По словам Зализецкой, ее отец был отпущен после того, как она согласилась опубликовать заявление о передаче управления сайтом РИА-Мелитополь третьим лицам.

"Сайт РИА-Мелитополь работает под управлением лиц, которые находятся на подконтрольной Украине территории и, как я считаю, дает объективную информацию. Он не закрывается! А я лично никакого согласия на сотрудничество с оккупантами не давала", - написала Зализецкая.

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