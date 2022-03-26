Російські окупанти звільнили батька мелітопольської журналістки Залізецької

Журналістка та директор сайту "Ріа-Мелітополь" Світлана Залізецька заявила про звільнення свого батька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

За словами Залізецької, її батька відпустили після того, як вона погодилася опублікувати заяву про передачу управління сайтом РІА-Мелітополь третім особам.

"Сайт РІА-Мелітополь працює під управлінням осіб, які перебувають на підконтрольній Україні території та, як я вважаю, подає об'єктивну інформацію. Він не закривається! А я особисто жодної згоди на співпрацю з окупантами не давала", - написала Залізецька.

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