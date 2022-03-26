"Rusni - pyzda": журнал Time назвал пароль для проезда через украинские блокпосты

Журнал Time в материале о войне в Украине опубликовал пароль для проезда через блокпосты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Rusni - pyzda", - пишет Time, описывая универсальный пароль для проезда через украинские блокпосты.

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