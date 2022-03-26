23 013 27
"Rusni - pyzda": журнал Time назвал пароль для проезда через украинские блокпосты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журнал Time в материале о войне в Украине опубликовал пароль для проезда через блокпосты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Rusni - pyzda", - пишет Time, описывая универсальный пароль для проезда через украинские блокпосты.
Топ комментарии
+34 Перехватчик
показать весь комментарий26.03.2022 11:07
+14 5 копійок
показать весь комментарий26.03.2022 11:08
+13 Павло Дудра
показать весь комментарий26.03.2022 10:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@YourAnonTV
·
Feb 26
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine.
Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат», гл. ХVII
Та суть в іншому, стаття гарно, проникливо написана. Було б непогано, якби тут на сайті з'явилася рубрика "закордонна преса". Посилання на статті чи навіть їх переклад(безперечно, якщо таке дозволяють авторські права).
Хто хоче прочитати, там достатньо увійти за допомогою свого Google аккаунту, підписку оплачувати для неї непотрібно
https://time.com/6160347/ukrainians-blame-russians-for-war/
Та й іноземці дійсно захоплюються Чайковським, Достоєвським, Толстим. Наша справа пояснити, що сьогодні країна-агресор є духовним спадкоємцем ІІІ Рейху. А далі самі проведуть паралелі, що там не лише Гітлер і Геббельс військові злочини здійснювали, а величезна частина населення...