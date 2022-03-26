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"Rusni - pyzda": журнал Time розповів пароль для проїзду через українські блокпости

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журнал Time в матеріалі про війну в Україні опублікував пароль для проїзду через блокпости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Rusni - pyzda" - пише Time, описуючи універсальний пароль для проїзду через українські блокпости.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні залишиться 800-900 блокпостів, - МВС

Rusni - pyzda: журнал Time розповів пароль для проїзду через українські блокпости 01
Rusni - pyzda: журнал Time розповів пароль для проїзду через українські блокпости 02
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Топ коментарі
+34
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26.03.2022 11:07
+14
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26.03.2022 11:08
+13
знову хакнуто рашензомбоящик)

@YourAnonTV

·
Feb 26



JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine.
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26.03.2022 10:59
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знову хакнуто рашензомбоящик)

@YourAnonTV

·
Feb 26



JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine.
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26.03.2022 10:59 Відповісти
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26.03.2022 11:01 Відповісти
Как там письков изрыгнул: начали навязывать по миру в последнее время агалтелую русофобию. Правда у этих лишнехромосомных дебилов причинно-следственные связи не работают, ещё бы спросил - а с чего бы это? Нипанятна...
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26.03.2022 20:11 Відповісти
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26.03.2022 11:01 Відповісти
Ура, ...ля...
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26.03.2022 11:03 Відповісти
Відповідь, на завжди *****!!!!!!!!!!
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26.03.2022 11:06 Відповісти
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26.03.2022 11:07 Відповісти
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26.03.2022 11:08 Відповісти
По контексту видно что в изначальном тексте было «паляниця»)
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26.03.2022 11:08 Відповісти
На жаль, вже змінили.
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26.03.2022 11:13 Відповісти
Пароль супер
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26.03.2022 11:15 Відповісти
смех. у раши нет урана. весь подали. даже тот что был смонтирован в ракетах. угадайте кто купил. 32 тонны. штаты. красавцы.
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26.03.2022 11:19 Відповісти
правильно.рашке *****!
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26.03.2022 11:35 Відповісти
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения…»


Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат», гл. ХVII
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26.03.2022 11:56 Відповісти
В оригінальній статті уже виправлено на "паляниця". Та й тут видно на скріншоті, що пояснюється зміст слова, "вид смачного плоского хлібу".
Та суть в іншому, стаття гарно, проникливо написана. Було б непогано, якби тут на сайті з'явилася рубрика "закордонна преса". Посилання на статті чи навіть їх переклад(безперечно, якщо таке дозволяють авторські права).
Хто хоче прочитати, там достатньо увійти за допомогою свого Google аккаунту, підписку оплачувати для неї непотрібно
https://time.com/6160347/ukrainians-blame-russians-for-war/
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26.03.2022 12:31 Відповісти
а що, спочатку дійсно було написано "русні- п**" ?
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26.03.2022 14:00 Відповісти
Так, наприкінці оригіналу статті є навіть спецыальне роз'яснення з цього приводу.
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26.03.2022 16:07 Відповісти
спасибо за ссылку. Показывает тупых иностранцев, которым и я задобался объяснять, что дело не в путине, а в русских. А как же овсянникова и навальный спрашивают эти идиоты?? они просто дебилы...
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26.03.2022 14:30 Відповісти
Не будьте настільки суворими, іноземці не тупі, вони необізнані у реаліях нашої війни. Додайте до цього довгі роки роботи рашистських "культурних центрів", ботоферм, ПаРаші Тудей... На пропаганду пішли гігантські гроші! Так, 90% із них, на щастя, розікрали, та дещо спрацювало.
Та й іноземці дійсно захоплюються Чайковським, Достоєвським, Толстим. Наша справа пояснити, що сьогодні країна-агресор є духовним спадкоємцем ІІІ Рейху. А далі самі проведуть паралелі, що там не лише Гітлер і Геббельс військові злочини здійснювали, а величезна частина населення...
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26.03.2022 14:57 Відповісти
а я вам кажу що тупі. Я вже втомився пояснювати по 100 разів одне й те саме. Ну думаю, може в мене коло знайомих тупих іноземців (хоча у них це еліта нації). А коли почитав це інтервю, йому 10 разів пояснюють про овсяннікову та навального, а він своє торочить...Тож вони просто тупі.
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26.03.2022 15:20 Відповісти
Ось тому і треба пояснювати, довго і нудно, поки зрозуміють...
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26.03.2022 15:38 Відповісти
Та ні, автор, здається, все чудово розуміє і намагає.ться шляхом таких інтерв'ю донести ций ключовий месидж до своїх співвітчизиників та до узагальненого Заходу.
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26.03.2022 16:13 Відповісти
Брєд
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26.03.2022 12:35 Відповісти
Не бред, а троллинг. Причём зачётный.
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26.03.2022 13:22 Відповісти
Для любителів дешевого хайпу - так
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26.03.2022 15:19 Відповісти
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26.03.2022 14:29 Відповісти
And if the pronunciation session of rusni-pyzda with Andrii didn't hit home this point, walking down the street in Lviv one need only glimpse the front of any currency exchange: the offered rate for rubles is 00.00, so worthless.
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26.03.2022 14:31 Відповісти
 
 