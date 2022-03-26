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"Rusni - pyzda": журнал Time розповів пароль для проїзду через українські блокпости
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журнал Time в матеріалі про війну в Україні опублікував пароль для проїзду через блокпости.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Rusni - pyzda" - пише Time, описуючи універсальний пароль для проїзду через українські блокпости.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар26.03.2022 11:07
+14 5 копійок
показати весь коментар26.03.2022 11:08
+13 Павло Дудра
показати весь коментар26.03.2022 10:59
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@YourAnonTV
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Feb 26
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine.
Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат», гл. ХVII
Та суть в іншому, стаття гарно, проникливо написана. Було б непогано, якби тут на сайті з'явилася рубрика "закордонна преса". Посилання на статті чи навіть їх переклад(безперечно, якщо таке дозволяють авторські права).
Хто хоче прочитати, там достатньо увійти за допомогою свого Google аккаунту, підписку оплачувати для неї непотрібно
https://time.com/6160347/ukrainians-blame-russians-for-war/
Та й іноземці дійсно захоплюються Чайковським, Достоєвським, Толстим. Наша справа пояснити, що сьогодні країна-агресор є духовним спадкоємцем ІІІ Рейху. А далі самі проведуть паралелі, що там не лише Гітлер і Геббельс військові злочини здійснювали, а величезна частина населення...