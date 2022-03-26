"Rusni - pyzda": журнал Time розповів пароль для проїзду через українські блокпости

Журнал Time в матеріалі про війну в Україні опублікував пароль для проїзду через блокпости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Rusni - pyzda" - пише Time, описуючи універсальний пароль для проїзду через українські блокпости.

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