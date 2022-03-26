Байден встретится с Кулебой и Резниковым в Варшаве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявили в Белом доме.
Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.
"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", – заявил Дещица.
По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.
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Робить висновки.
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
Никому кроме армии не доверяю
Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/vagnerovcy-gotovili-pokushenie-na-zelenskogo-i-shmygalya-1610965.html
Не напомните кто у нас провалили операцию по вагнеровцам.
Не те ли, на кого они сейчас полюют?
Если бы только на них...
Кацапам просто в голову не приходит, что лидер может быть НЕ в бункере ))))
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****.
И не вылазит.
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
@donikroman
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ - застрелився. Джерело: https://censor.net/ua/n3328782
По информации газеты, олигарх встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского, чтобы способствовать началу переговорного процесса.
Об активном участии Абрамовича в переговорах сообщил изданию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не стал отрицать вовлеченность олигарха в переговорный процесс.
https://news.dialog.ua/248710_1648238023
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии...
Звичайно можна з цього всього посміятися, уявіть якби було смішно вагнерівцям, які їхали в Венесуелу, зійти в Києві.