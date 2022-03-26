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Байден встретится с Кулебой и Резниковым в Варшаве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявили в Белом доме.

Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.

"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", – заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден встретится с Дудой и выступит в Польше с речью о войне в Украине, - Салливан
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Топ комментарии
+9
.......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
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26.03.2022 11:46
+8
Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
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26.03.2022 11:51
+7
Роман Донік


@donikroman

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26.03.2022 11:45
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ракеты, ракеты и ракеты. Разных.
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26.03.2022 11:36 Ответить
Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
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26.03.2022 11:51 Ответить
И фонари
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26.03.2022 12:02 Ответить
Асфальт тоже нужен, закатывать тех, кого ракетами...
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26.03.2022 12:04 Ответить
Сгниют без асфальта. Асфальт нам дорого обходится
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26.03.2022 12:15 Ответить
Да, это верно. Асфальт нам обошелся по полной. Но куда ж без него, не по кацапам же ездить.
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26.03.2022 12:23 Ответить
А замахи на кого робити будуть
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26.03.2022 11:49 Ответить
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26.03.2022 11:55 Ответить
Зеленський поки шо молодець. Не знаю як надалі але молодець. Його місце як головнокомандующого зараз тут з нами
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26.03.2022 11:42 Ответить
Якби ще ОПівське кодло розігнав, - єрьмаків-падляків.
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26.03.2022 11:46 Ответить
Так я теж очкую. Нетак Подоляк я агент ФСБ Ермак- в самому серці Уераїни сидить. Це да, ти правий... трнба і за цими слідкувать
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26.03.2022 11:48 Ответить
А кто слидкувать будет? Кто у нас "выше" Ермака?
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26.03.2022 12:01 Ответить
Воно казало " З ним пирийшов,зним і піду!"
Робить висновки.
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26.03.2022 12:57 Ответить
.......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
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26.03.2022 11:46 Ответить
Цього молодця потрібно судити.
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26.03.2022 11:53 Ответить
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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26.03.2022 12:23 Ответить
Зеленский в бункере, а армия воюет.
Никому кроме армии не доверяю
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26.03.2022 11:55 Ответить
"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского

Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/vagnerovcy-gotovili-pokushenie-na-zelenskogo-i-shmygalya-1610965.html

Не напомните кто у нас провалили операцию по вагнеровцам.
Не те ли, на кого они сейчас полюют?
Если бы только на них...
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26.03.2022 11:59 Ответить
Зеленский в Бункере?
Кацапам просто в голову не приходит, что лидер может быть НЕ в бункере ))))
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26.03.2022 12:20 Ответить
На то они и кацапи
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26.03.2022 12:33 Ответить
У них не лидер, цар
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26.03.2022 12:36 Ответить
А цари у всех разные!
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****.
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26.03.2022 13:06 Ответить
В бункере под Банковой,и не вылазит.
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26.03.2022 13:00 Ответить
В бункере,под Банково.
И не вылазит.
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26.03.2022 13:03 Ответить
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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26.03.2022 12:24 Ответить
Роман Донік


@donikroman

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26.03.2022 11:45 Ответить
"...Загалом РФ часто ************* з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта - повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ - застрелився. Джерело: https://censor.net/ua/n3328782
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26.03.2022 11:56 Ответить
"Путин прислал миллиардера?" - задаются вопросом журналисты. В пятницу издание Financial Times сообщило, что Абрамович участвует в украинско-российских переговорах с личного одобрения главы Кремля.

По информации газеты, олигарх встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского, чтобы способствовать началу переговорного процесса.

Об активном участии Абрамовича в переговорах сообщил изданию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не стал отрицать вовлеченность олигарха в переговорный процесс.

https://news.dialog.ua/248710_1648238023
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26.03.2022 12:03 Ответить
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
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26.03.2022 12:09 Ответить
Ну, це точно краще, ніж зустріч з людиною, яка будь за все мріє про лічную встрєчу с путєним...
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26.03.2022 12:47 Ответить
дуже добре.
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26.03.2022 14:22 Ответить
Напевне тепер вже скаже цим двом, що Україна була смертельною пасткою для *****, дбайливо розробленою. А запрошення, яке лунало як "Путін нападе, але нато там не буде", спрацювало, Недоумковата реакція п`ятої колони і завгоспів офісу, підтвердила це в січні-лютому. Вагнергейт був попереднім американським тестом на вшивість верхівки, і якщо з Єрмаком було все ясно одразу, після візиту в США, решту засвітилася в процесі. Після цього американці працювали напряму з перевіреними військовими. Необхідні поставки зброї, прикрили шуміхою , що ось ось нападе. А очманівша від тупості і жадності влада не змогла побачити і завадити цьому, паралельно зливаючи те що їм вішали.
Звичайно можна з цього всього посміятися, уявіть якби було смішно вагнерівцям, які їхали в Венесуелу, зійти в Києві.
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26.03.2022 14:29 Ответить
Замітили - ні Зеленського, ні єрмаків-подоляків до Варшави не покликали? Щось дядька Джозефа насторожує...
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26.03.2022 15:21 Ответить
За ціх двох хоча би не соромно.
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26.03.2022 16:14 Ответить
 
 