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Байден зустрінеться з Кулебою і Резніковим у Варшаві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, заявили у Білому домі.

У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.

"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч", - заявив Дещиця.

За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден зустрінеться із Дудою та виступить у Польщі із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
.......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
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26.03.2022 11:46
+8
Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
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26.03.2022 11:51
+7
Роман Донік


@donikroman

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26.03.2022 11:45
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ракеты, ракеты и ракеты. Разных.
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26.03.2022 11:36 Відповісти
Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
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26.03.2022 11:51 Відповісти
И фонари
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26.03.2022 12:02 Відповісти
Асфальт тоже нужен, закатывать тех, кого ракетами...
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26.03.2022 12:04 Відповісти
Сгниют без асфальта. Асфальт нам дорого обходится
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26.03.2022 12:15 Відповісти
Да, это верно. Асфальт нам обошелся по полной. Но куда ж без него, не по кацапам же ездить.
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26.03.2022 12:23 Відповісти
А замахи на кого робити будуть
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26.03.2022 11:49 Відповісти
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26.03.2022 11:55 Відповісти
Зеленський поки шо молодець. Не знаю як надалі але молодець. Його місце як головнокомандующого зараз тут з нами
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26.03.2022 11:42 Відповісти
Якби ще ОПівське кодло розігнав, - єрьмаків-падляків.
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26.03.2022 11:46 Відповісти
Так я теж очкую. Нетак Подоляк я агент ФСБ Ермак- в самому серці Уераїни сидить. Це да, ти правий... трнба і за цими слідкувать
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26.03.2022 11:48 Відповісти
А кто слидкувать будет? Кто у нас "выше" Ермака?
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26.03.2022 12:01 Відповісти
Воно казало " З ним пирийшов,зним і піду!"
Робить висновки.
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26.03.2022 12:57 Відповісти
.......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
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26.03.2022 11:46 Відповісти
Цього молодця потрібно судити.
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26.03.2022 11:53 Відповісти
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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26.03.2022 12:23 Відповісти
Зеленский в бункере, а армия воюет.
Никому кроме армии не доверяю
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26.03.2022 11:55 Відповісти
"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского

Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/vagnerovcy-gotovili-pokushenie-na-zelenskogo-i-shmygalya-1610965.html

Не напомните кто у нас провалили операцию по вагнеровцам.
Не те ли, на кого они сейчас полюют?
Если бы только на них...
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26.03.2022 11:59 Відповісти
Зеленский в Бункере?
Кацапам просто в голову не приходит, что лидер может быть НЕ в бункере ))))
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26.03.2022 12:20 Відповісти
На то они и кацапи
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26.03.2022 12:33 Відповісти
У них не лидер, цар
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26.03.2022 12:36 Відповісти
А цари у всех разные!
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****.
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26.03.2022 13:06 Відповісти
В бункере под Банковой,и не вылазит.
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26.03.2022 13:00 Відповісти
В бункере,под Банково.
И не вылазит.
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26.03.2022 13:03 Відповісти
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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26.03.2022 12:24 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

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26.03.2022 11:45 Відповісти
"...Загалом РФ часто ************* з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта - повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ - застрелився. Джерело: https://censor.net/ua/n3328782
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26.03.2022 11:56 Відповісти
"Путин прислал миллиардера?" - задаются вопросом журналисты. В пятницу издание Financial Times сообщило, что Абрамович участвует в украинско-российских переговорах с личного одобрения главы Кремля.

По информации газеты, олигарх встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского, чтобы способствовать началу переговорного процесса.

Об активном участии Абрамовича в переговорах сообщил изданию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не стал отрицать вовлеченность олигарха в переговорный процесс.

https://news.dialog.ua/248710_1648238023
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26.03.2022 12:03 Відповісти
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
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26.03.2022 12:09 Відповісти
Ну, це точно краще, ніж зустріч з людиною, яка будь за все мріє про лічную встрєчу с путєним...
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26.03.2022 12:47 Відповісти
дуже добре.
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26.03.2022 14:22 Відповісти
Напевне тепер вже скаже цим двом, що Україна була смертельною пасткою для *****, дбайливо розробленою. А запрошення, яке лунало як "Путін нападе, але нато там не буде", спрацювало, Недоумковата реакція п`ятої колони і завгоспів офісу, підтвердила це в січні-лютому. Вагнергейт був попереднім американським тестом на вшивість верхівки, і якщо з Єрмаком було все ясно одразу, після візиту в США, решту засвітилася в процесі. Після цього американці працювали напряму з перевіреними військовими. Необхідні поставки зброї, прикрили шуміхою , що ось ось нападе. А очманівша від тупості і жадності влада не змогла побачити і завадити цьому, паралельно зливаючи те що їм вішали.
Звичайно можна з цього всього посміятися, уявіть якби було смішно вагнерівцям, які їхали в Венесуелу, зійти в Києві.
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26.03.2022 14:29 Відповісти
Замітили - ні Зеленського, ні єрмаків-подоляків до Варшави не покликали? Щось дядька Джозефа насторожує...
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26.03.2022 15:21 Відповісти
За ціх двох хоча би не соромно.
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26.03.2022 16:14 Відповісти
 
 