Байден зустрінеться з Кулебою і Резніковим у Варшаві
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У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, заявили у Білому домі.
У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.
Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.
"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч", - заявив Дещиця.
За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.
Топ коментарі
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Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
Никому кроме армии не доверяю
Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/vagnerovcy-gotovili-pokushenie-na-zelenskogo-i-shmygalya-1610965.html
Не напомните кто у нас провалили операцию по вагнеровцам.
Не те ли, на кого они сейчас полюют?
Если бы только на них...
Кацапам просто в голову не приходит, что лидер может быть НЕ в бункере ))))
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****.
И не вылазит.
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
@donikroman
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ - застрелився. Джерело: https://censor.net/ua/n3328782
По информации газеты, олигарх встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского, чтобы способствовать началу переговорного процесса.
Об активном участии Абрамовича в переговорах сообщил изданию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не стал отрицать вовлеченность олигарха в переговорный процесс.
https://news.dialog.ua/248710_1648238023
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии...
Звичайно можна з цього всього посміятися, уявіть якби було смішно вагнерівцям, які їхали в Венесуелу, зійти в Києві.